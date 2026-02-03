Februari är månaden då många villaägare kan pusta ut och börja planera våren. Trädgården ligger fortfarande i vila, men det finns mycket du kan göra redan nu – både i huset och i trädgården – för att få en enklare och roligare säsong framöver.

Bor du i norra Sverige kanske det fortfarande är mycket snö, men i övrigt är februari en perfekt tid för underhåll, planering och tidig sådd.

Se över ventilationen i huset

Ett av de viktigaste vinterprojekten är att rengöra husets ventilation.

Damm och smuts i ventilerna ger sämre luftcirkulation och kan höja dina uppvärmningskostnader.

👉 En snabb rengöring med dammvippa eller dammsugare:

förbättrar inomhusklimatet

minskar fuktproblem

kan sänka elräkningen

Skydda trädgården från snö och sol

Även om växterna vilar behöver de lite tillsyn.

Skaka av tung, blöt snö från träd och buskar så att grenarna inte bryts.

Täck vintergröna växter med väv – februarisolen kan bränna dem trots kyla.

Beskär fruktträd på fina vinterdagar

När träden är kala är det lätt att se vilka grenar som ska bort.

Ta bort:

grenar som växer inåt

korsande grenar

skadade eller torra skott

Det ger starkare träd och bättre skörd i sommar.

Så tidiga grönsaker och sommarblommor

Har du odlingslust? Då är februari perfekt för inomhussådd.

Grönsaker att så nu:

Aubergine

Chili

Kronärtskocka

Lök

Selleri

Sommarblommor att så tidigt:

Blomstertobak

Pelargon

Heliotrop

Jätteverbena

Pensé

Plantera om krukväxter

När dagsljuset återvänder vaknar även dina krukväxter.

Februari är en utmärkt tid att:

byta jord

ge ny näring

rensa bort gamla rötter

Att göra i februari – checklista

Rengör ventilationen

Skaka av snö från träd och buskar

Täck vintergröna växter

Så sommarblommor och grönsaker inomhus

Plantera om krukväxter

Mata fåglarna

Hjälp småfåglarna

Vintern är tuff – ställ fram:

fröblandningar

talgbollar

energiblock

Snö i växthuset – smart vattning

När solen börjar värma kan jorden bli torr.

Lägg in ett lager snö i växthuset – den smälter långsamt och ger perfekt bevattning.