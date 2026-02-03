Huslivet i februari – detta ska du göra i hus och trädgård

Februari är månaden då många villaägare kan pusta ut och börja planera våren. Trädgården ligger fortfarande i vila, men det finns mycket du kan göra redan nu – både i huset och i trädgården – för att få en enklare och roligare säsong framöver.

Bor du i norra Sverige kanske det fortfarande är mycket snö, men i övrigt är februari en perfekt tid för underhåll, planering och tidig sådd.

Se över ventilationen i huset

Ett av de viktigaste vinterprojekten är att rengöra husets ventilation.
Damm och smuts i ventilerna ger sämre luftcirkulation och kan höja dina uppvärmningskostnader.

👉 En snabb rengöring med dammvippa eller dammsugare:

  • förbättrar inomhusklimatet
  • minskar fuktproblem
  • kan sänka elräkningen

Skydda trädgården från snö och sol

Även om växterna vilar behöver de lite tillsyn.

  • Skaka av tung, blöt snö från träd och buskar så att grenarna inte bryts.
  • Täck vintergröna växter med väv – februarisolen kan bränna dem trots kyla.

Beskär fruktträd på fina vinterdagar

När träden är kala är det lätt att se vilka grenar som ska bort.
Ta bort:

  • grenar som växer inåt
  • korsande grenar
  • skadade eller torra skott

Det ger starkare träd och bättre skörd i sommar.

Så tidiga grönsaker och sommarblommor

Har du odlingslust? Då är februari perfekt för inomhussådd.

Grönsaker att så nu:

  • Aubergine
  • Chili
  • Kronärtskocka
  • Lök
  • Selleri

Sommarblommor att så tidigt:

  • Blomstertobak
  • Pelargon
  • Heliotrop
  • Jätteverbena
  • Pensé

Plantera om krukväxter

När dagsljuset återvänder vaknar även dina krukväxter.
Februari är en utmärkt tid att:

  • byta jord
  • ge ny näring
  • rensa bort gamla rötter

Att göra i februari – checklista

  • Rengör ventilationen
  • Skaka av snö från träd och buskar
  • Täck vintergröna växter
  • Så sommarblommor och grönsaker inomhus
  • Plantera om krukväxter
  • Mata fåglarna

Hjälp småfåglarna

Vintern är tuff – ställ fram:

  • fröblandningar
  • talgbollar
  • energiblock

Snö i växthuset – smart vattning

När solen börjar värma kan jorden bli torr.
Lägg in ett lager snö i växthuset – den smälter långsamt och ger perfekt bevattning.

