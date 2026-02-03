Februari är månaden då många villaägare kan pusta ut och börja planera våren. Trädgården ligger fortfarande i vila, men det finns mycket du kan göra redan nu – både i huset och i trädgården – för att få en enklare och roligare säsong framöver.
Bor du i norra Sverige kanske det fortfarande är mycket snö, men i övrigt är februari en perfekt tid för underhåll, planering och tidig sådd.
Se över ventilationen i huset
Ett av de viktigaste vinterprojekten är att rengöra husets ventilation.
Damm och smuts i ventilerna ger sämre luftcirkulation och kan höja dina uppvärmningskostnader.
👉 En snabb rengöring med dammvippa eller dammsugare:
- förbättrar inomhusklimatet
- minskar fuktproblem
- kan sänka elräkningen
Skydda trädgården från snö och sol
Även om växterna vilar behöver de lite tillsyn.
- Skaka av tung, blöt snö från träd och buskar så att grenarna inte bryts.
- Täck vintergröna växter med väv – februarisolen kan bränna dem trots kyla.
Beskär fruktträd på fina vinterdagar
När träden är kala är det lätt att se vilka grenar som ska bort.
Ta bort:
- grenar som växer inåt
- korsande grenar
- skadade eller torra skott
Det ger starkare träd och bättre skörd i sommar.
Så tidiga grönsaker och sommarblommor
Har du odlingslust? Då är februari perfekt för inomhussådd.
Grönsaker att så nu:
- Aubergine
- Chili
- Kronärtskocka
- Lök
- Selleri
Sommarblommor att så tidigt:
- Blomstertobak
- Pelargon
- Heliotrop
- Jätteverbena
- Pensé
Plantera om krukväxter
När dagsljuset återvänder vaknar även dina krukväxter.
Februari är en utmärkt tid att:
- byta jord
- ge ny näring
- rensa bort gamla rötter
Att göra i februari – checklista
- Rengör ventilationen
- Skaka av snö från träd och buskar
- Täck vintergröna växter
- Så sommarblommor och grönsaker inomhus
- Plantera om krukväxter
- Mata fåglarna
Hjälp småfåglarna
Vintern är tuff – ställ fram:
- fröblandningar
- talgbollar
- energiblock
Snö i växthuset – smart vattning
När solen börjar värma kan jorden bli torr.
Lägg in ett lager snö i växthuset – den smälter långsamt och ger perfekt bevattning.