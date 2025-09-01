Huslivet i september – skörd, plantering och tips för trädgården

September – vilken underbar månad! Luften är klar, morgnarna svala och dagarna fortfarande härligt varma för ute-njut. Visst kan det kännas lite vemodigt att odlingssäsongen börjar gå mot sitt slut, men passa på att njuta av den sista skörden medan du i lugn och ro kan börja göra planer för nästa år.

Nu gäller det att ta hand om det som är kvar innan frosten kommer. Kålen kan stå kvar ett tag till, men allt annat ovan mark behöver tas om hand. Ärtor och bönor som finns kvar är det bara att förvälla och frysa in och löken kan du ta upp och hänga på tork.

Med sommarens trädgård i färskt minne vet du säkert om det finns platser som behöver fyllas ut. September är perfekt för plantering medan jorden fortfarande är varm men luften svalare. Perenner som blommat över kan du enkelt dela, bara gräv upp, dela på rotklumpen och plantera på nytt.

Ser gräsmattan lite sliten ut, passa på att ge den lite kärlek. Fröna gror lätt i den höstvarma jorden och kommer att hinna bilda rötter innan kylan slår till.

Nu är butikerna fulla med vårlökar så varför inte köpa en rejäl laddning och trycka ner? Lyckan man känner när vårlökarna börjar titta upp efter en lång vinter är svårslagen, så varför inte se till att maxa glädjen? Plantera lökarna djupt, och gärna i stora grupper, eller varför inte bara rakt ner i gräsmattan? Ett blommande krokushav är ljuvligt och kräver i princip ingen skötsel – bara att klippa ner med gräsklipparen när blomningen är över.

Att göra i september:

Skörda det som finns kvar innan frosten

Plantera buskar, perenner

Sätt vårlökar

Reparera gräsmattan

Odla sallad

Sallad gror bäst när det är svalt. Plocksallad, rucola och spenat kan skördas när bladen är små, så du hinner så en sista omgång.

Sätt vitlök

Tryck ner vitlöksklyftor med spetsen uppåt, ungefär 5 cm djupt i jorden. Till våren när blasten tittar fram är det dags att börja vattna.