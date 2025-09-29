Så lyckas du med vårlökarna – plantera i oktober för en blomstrande vår

Vill du mötas av krokus, tulpaner och narcisser redan när snön smälter bort? Då är det nu du ska sätta spaden i jorden. Vårlökar är enkla att plantera och belönar dig med färg och vårkänsla – år efter år.

När hösten gör sitt intåg känns det för många som om trädgården går mot avslut. Men det är nu du lägger grunden för vårens färgprakt. Vårlökar som krokus, tulpaner och narcisser ska ner i jorden på hösten – och det är en av de mest tacksamma sysslorna du kan göra i trädgården.

När ska lökarna planteras?

Du kan sätta vårlök från september ända tills tjälen går i marken. Viktigast är att jorden är väldränerad och lucker – står lökarna i blöt jord riskerar de att ruttna. Blanda gärna i benmjöl eller speciell lökgödsel vid planteringen för bästa resultat.

Planera för lång blomning

Med lite planering kan du få lökar som blommar från mars till juni. Tulpaner finns i både tidiga och sena sorter som kan kombineras för lång blomning. Komplettera gärna med hyacinter, krokus, pärlhyacinter, narcisser eller våriris för variation i både färg och blomningstid.

Tips för rabatten

Har du platser där du brukar plantera ut sommarblommor eller kryddor? Låt vårlökarna blomma där först. När de vissnat ner kan du enkelt byta till sommarens växter. Plantera gärna i lökkorgar – då blir det enkelt att flytta de överblommade lökarna till en undanskymd plats i trädgården.

Lök i gräsmattan

En lökmatta i gräset är en tidig vårdröm. Vårstjärna, vintergäck, rysk blåstjärna och vildtulpaner är några sorter som fungerar fint. Skär upp grässvålen, luckra jorden och blanda i benmjöl. Plantera lökarna tätt och oregelbundet för ett naturligt utseende. Med tiden breder de ut sig till ett härligt blomsterhav.

Krukor och balkonglådor

Vill du inte gräva i jorden kan du ändå njuta av vårlökar. Plantera i krukor eller balkonglådor i flera lager – en så kallad löklasagne. Störst lökar underst, mindre överst. Se till att krukan inte fryser underifrån genom att isolera den. Vattna lätt då och då under vintern, och ställ fram krukan i februari på en skyddad plats.

5 vårlökar som alltid gör succé

Tulpaner – Finns både tidiga och sena sorter. Plantera flera för lång blomning.

– Finns både tidiga och sena sorter. Plantera flera för lång blomning. Narcisser (påsk- och pingstliljor) – Härdiga och pålitliga, kommer tillbaka år efter år.

– Härdiga och pålitliga, kommer tillbaka år efter år. Krokus – En av de allra första vårblommorna, älskad av både människor och bin.

– En av de allra första vårblommorna, älskad av både människor och bin. Pärlhyacint – Små blå klockor som sprider sig fint i både rabatt och gräsmatta.

– Små blå klockor som sprider sig fint i både rabatt och gräsmatta. Vårstjärna – Tålig lök som gärna breder ut sig och skapar stora, blå mattor i gräset.

Så planterar du vårlökar