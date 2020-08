- Annons -

Den svenska sommaren är ljuv men dessvärre ganska kort. Med ett inglasat uterum får du ett utrymme du kan använda året om, särskilt om du isolerar det väl. Det kan vara bra att läsa på lite kring vad som gäller när det kommer till bygglov och ROT-avdrag innan du sätter igång med bygget. Här får du olika tips på hur du kan skapa ditt mysiga uterum.

Det blir alltmer populärt att bygga uterum, som en del av altanen eller inglasning av hela uteplatsen. Det är inte så konstigt, en isolerad veranda förlänger sommaren och det behöver inte vara vare sig svårt eller dyrt att bygga till. Njut av ljusa sommarnätter och tidig höst i ett mysigt uterum, eller skapa ett extra rum helt i glas som du med bra isolering kan vara i även under de kallare månaderna, med närhet till trädgård och natur.

Behövs bygglov för att bygga ett inglasat uterum? Läs vidare för att få reda på allt du behöver veta innan du bestämmer dig för att satsa på en inglasad altan eller en vinterträdgård.

Inglasat uterum – en populär tillbyggnad

Det finns många varianter av den inglasade altanen. Den kan variera mycket i storlek, konstruktion och isolering. Enklare varianter gör så att uterummet blir varmare och mer användbart under sommarsäsongen samt en bit in på hösten. Bygger du ett mer isolerat utrymme blir det ett extrarum du kan använda även under vinter och tidig vår, som en vinterträdgård. Ett uterum kan även vara ett lusthus eller paviljong helt fristående placerad i trädgården.

Innan du börjar bygga uterummet

Det finns en del saker som är viktiga att tänka på innan själva bygget av uterummet startar.

Du behöver bygglov för att få bygga ett uterum. Detta kräver att du lämnar in ritningar på ditt önskade bygge till byggnämnden i din kommun. Gör du det utförligt brukar handläggningen gå snabbt.

Gör noggrann research innan du väljer uterum hos en bygghandel. Tips är att höra med familj, vänner och grannar för att se vad de valde för varianter och varumärken.

Du kan komma att behöva kontakta en professionell plåtslagare för att få uterummet tätt. Det är så att anslutningen mellan hus och uterum inte får ha någon som helst glipa, något en hantverkare kan fixa åt dig både snabbt och enkelt.

Vilken inglasad veranda passar dig?

När och hur ska du använda ditt uterum? Innan du bestämmer dig för vad för typ av veranda du ska köpa behöver du ställa dig några frågor för att avgöra valet.

Ett rum som förlänger sommaren

Enklare konstruktioner skyddar mot väder och kyla under sommarkvällar, med liten eller ingen isolering alls. Det passar perfekt för dig som vill förlänga sommaren och verkligen utnyttja alla de härliga, ljusa nätterna under sommarhalvåret. Det som är viktigt att veta är att dessa inte går att vistas i eller användas under vintertid. De kan dock vara ett relativt billigt alternativ i jämförelse med en mer avancerad tillbyggnation. Golvet är ofta trall eller enkla betongplattor som inte kräver uppvärmning. Glaset behöver heller inte vara alltför isolerande i ett inglasat sommarrum, enkla glasskivor med tjockhet 4 millimeter räcker väl för sommarens vind och kyla.

Ett rum att vistas i hela året

Vill du snarare åt ett rum som du kan vistas i året runt? Kanske ha möjlighet att anordna härliga middagar i under senhöst och vinter? Eller bara ha ett extrarum att vara i under årets alla dagar? Då är det ett välisolerat uterum med träbjälklag och golvvärme som gäller. Detta kostar betydligt mer att bygga men utökar också användningsmöjligheterna rejält.

För att verkligen få till ett isolerat rum är det viktigt att ha tillräckligt tjockt glas. Isolerglas består av två glasskivor med luft eller argonglas mellan sig, denna typ av glas krävs för att kunna använda uterummet även under vintern.

Taket behöver även det vara minst 32 millimeter i tjocklek för att isolera rummet från kyla året om. Ett vanligt tak är också ett alternativ för den som verkligen vill ha ett extra rum att använda under vintern.

Glöm inte detta när du bygger uterummet

Det är av vikt att du monterar både takrännor och bleck till ditt uterum. Med stuprör som matchar husets blir det dessutom mer enhetligt. Var noggrann med att dräneringen runt hela uterummet fungerar korrekt.

Bra att veta är att ROT-avdrag gäller för tillbyggnader till huset men inte till fristående byggnader som lusthus. Dock kan regler ändras, för att hålla dig à jour är tipset att då och då gå in och läsa regelverket till fullo på Skatteverkets hemsida.

Lycka till med att bygga ett mysigt uterum att vistas i och njuta av under sommaren, såväl som vintern.