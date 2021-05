- Annons -

Grilla som Grand Hotel Dahlberg – hemma i trädgården!

Varför bjuder du hem folk på grillning? Är det för att umgås och ha det härligt eller för att imponera på gästerna?

Frågan kommer från kökschef David Mill på Grand Hôtel Dahlberg i Mölle. Om han får bestämma fixar man det mesta till grillkvällen i förväg i bästa kontinentala meze-stil så att alla sedan kan slappna av och njuta.

Jag tror att vi är på väg in i en tid när maten inte är lika viktig längre, vi kommer sänka ribban och måna om maten utifrån miljösynpunkt och hållbarhet, den ska givetvis vara bra och välsmakande – men umgänget runt bordet är viktigare än vad som ligger på tallriken.

Det är ett resultat av coronakrisen, vi längtar efter att vara tillsammans helt enkelt, konstaterar David Mill när vi möts i den lilla skånska badorten Mölle för att prata grilltips och meny. Hotellet erbjuder grillbuffé varje sommar på den upphöjda terrassen mot havet och de närliggande skånska åkrarna levererar grönsaker som köket experimenterar med till olika tillbehör.

– För min del är det faktiskt tillbehören som ger de mest spännande smakerna till grillningen, här kan man vara kreativ och göra något verkligt trevligt utan svårigheter eller specialkunskap. Du kommer långt om du har några pallkragar i din trädgård med olika kryddor. Lite fin rosmarin kan du till exempel köra grovt i matberedaren, blanda med flingsalt och torka i ugnen och så har du ett eget smakrikt salt att strö över det du har grillat.

Davids bästa råd för en lyckad grillbjudning är att jobba med tillbehören i förväg, så att det bara är själva proteinet som är kvar att göra när vännerna kommer. Och eftersom allt är redo så kan du i lugn och ro ge lite extra omsorg åt det du grillar, utan att bli stressad.

– Du behöver inte prestera något som är perfekt, avdramatisera bjudningen och njut av sällskapet. Det märker gästerna. Om jag ser till mig själv så vet jag inget värre än att sitta som gäst hos ett värdpar som stressat springer i skytteltrafik mellan grill och kök och knappt hinner sitta ner, där allt går efter en traditionell trerätters mall på tid. Tänk ”garden leisure” istället, ät och ha trevligt.

Fisk

– Generellt är folk rädda för att misslyckas med fisk, man väljer lax för den är enklast och fetast, men torsk blir också jättefin på grillen. Pensla med lite olja, pressa över citron, salta och peppra och låt fisken ligga några timmar innan du tillagar den.

Kött

– Detta är alltid värt att påminna om: låt köttet ligga i rumstemperatur en timme eller två innan det läggs på grillen. Smakerna kommer fram mycket bättre då.

Fågel

– Min indiske kock Truman gör den bästa grillade kycklingen: låt den ligga i yoghurt ett dygn i kylen, smaksatt med kryddor från trädgården och citron. Torka av överflödet innan du lägger kycklingen på grillen och stå ut med att det blir lite kladdigt, det är värt det.

Recept: Fördrink i kanna

”Det här är min fru Evas favorit, den gör alltid succé”

1 flaska rosé

16 cl vaniljvodka

20 cl flädersaft

färska jordgubbar

lime

mynta

massor med is

Jag tycker att en bra cava är oslagbar, det är festligt och gott, och en anspråkslös Zinfandel och ett gott öl räcker för kvällen. Och glöm inte alla fina alkoholfria alternativ som finns numera.

Recept: En vegetarisk sommarfavorit

Skölj och lägg 3 små rödbetor på folie direkt på glöden, droppa lite rapsolja över och vänd dom då och då. Grilla i ca 30 minuter eller tills betorna är mjuka. Dela 3 st buntlökar i 4 kvartar, gör samma med 1 st spetskål. Salta och peppra.

Lägg samtliga grönsaker på folie tillsammans med betorna och droppa över lite olivolja. Grilla ca 15 min. Lägg upp grönsakerna på ett fat och dekorera med rucola.

Serveras med en hollandaisesås.

Recept: BBQ på örtrimmad laxsida

Gnid in 600 g laxfile med skalet av 2 citroner, hackade örter från din trädgård (om du har) – t ex mynta, timjan och rosmarin – plus 1 msk flingsalt och ett par nypor mald svartpeppar.

Låt stå 30 minuter i rumtemperatur.Grillad entrecote på mitt vis

Lägg laxen på grillen när grillen är på väg att svalna. Lägg på locket och grilla under svag värme ca 20 minuter.

Servera gärna med en härlig örtcremefraiche.

Recept: Baba ganush a’la Grand Dahlberg

Sätt ugnen på 150 grader. Dela och snitta 2 auberginer i rutmönster. Strö lite salt och socker på snittsidorna och låt marinera en timme. Grilla auberginerna 10 minuter på båda sidor och lägg dem sedan på en plåt med snittsidan upp. Fördela 1 dl olivolja, 3 vitlöksklyftor och saften av 1 citron över. Baka under folie i ca 45 minuter.

Ta upp auberginerna på en skärbräda och skär dem i grova bitar, lägg i en skål och smaka av med olivolja, salt, peppar och citronsaft.

Recept: Grillad entrecote på mitt vis

Skär grova strimlor av 4 skivor entrecote. Salta peppra och droppa lite olivolja över. Låt stå i rumstemperatur ca 30 minuter. Grilla bitarna hastigt och lägg upp på ett fat.

Pressa lite citronsaft och droppa lite olivolja på köttet.

Recept: Sommarselleri med honung & rosmarin

Skala 1 rotselleri och skär den i 2 cm kuber. Koka kuberna i lättsaltat vatten i 2 minuter. Grilla sellerin försiktigt runt om och lägg i en bunke med lite olivolja och en nypa salt. Lägg 100 g smör i en stekpanna och låt det bli brynt.

Tillsätt 4 tsk honung, saften av 1 citron och en rosmarinkvist. Slå marinaden över rotsellerin och servera med lite rostad mandel.

Recept: Grillade champinjoner i ruccolasalsa

Sätt ugnen på 100 grader.

Ruccolasalsa: Skala 5 vitlöksklyftor och lägg i ugnssäker skål. Slå på 1 dl rapsolja. Täck över skålen med aluminiumfolie och baka i ugnen i 30 minuter. Blanchera 100 g ruccola i lättsaltat vatten i några sekunder, ta upp och lägg i kallt vatten. Krama ur ruccolan. Mixa ruccola med vitlök och olja, tillsätt några droppar vatten och smaka av med salt, peppar och en nypa socker.

Grillade champinjoner: Dela 200 g champinjoner och vänd dom i en bunke med en nypa salt och några droppar rapsolja. Grilla dom i ca 3-4 minuter. Vänd champinjonerna med ruccolasalsan i en bunke, riv över 100 g parmesanost.

Färdigt!

Recept: Grön sparris & grillad melon

Ta 2 olika melonsorter, t ex nätmelon och vattenmelon. Koka 300 g sparris i lättsaltat vatten i 1 minut, kyl ner sparrisen i kallt vatten och låt torka på en bit papper. Skala melonerna och skär i 2 cm kuber. Grilla sparrisen försiktigt och lägg på ett fat.

Grilla melonkuberna runt om och lägg dom tillsammans med sparrisen. Före servering: slå över en dressing gjord på: 1 msk soja, 2 msk rapsolja och 1 msk sesamfrö.

Garnera gärna tallriken med ruccola.

Recept: Sweet ananas-dessert!

Lägg ett par ananasskivor på grillen, penslade med sockerlag och lite svartpeppar. Låt skivorna få lagom färg, servera dem med jordgubbar vända i sockerlag med vanilj och mynta.

Recept: Grillad tomat- & chilisalsa

Häll 1 dl olivolja i en liten rostfri bunke tillsammans med 2 vitlöksklyftor. Grilla 6 solmogna tomater och 1 röd chili runt om och lägg dom i ett paket av aluminiumfolie tillsammans med olivoljan på grillens svalare sida i 10 minuter.

Öppna paketet och dra av skinnet på tomaterna. Dela chilin och skrapa bort kärnorna.

Mixa tomatblandningen med chilin tillsammans med en nypa salt och socker.

Recept: Fish role barbecue

Gör såhär: Skär 300 g torskfilé i mindre bitar. Lägg i en skål och slå över en marinad på: saften av 1 lime, 1 dl olivolja, 1 st finhackad chili, 1 tsk salt och ½ tsk svartpeppar. Låt stå 30 minuter.

Undertiden finhackar du 2 st chalottenlökar, riv skalet av limen du använt till marinaden och hacka 50 g färsk koriander och 30 g gräslök. Riv 3 st kokta potatisar.

Ta upp fisken och spara marinaden. Kör fisken och potatisen i en matberedare, tillsätt lite av marinaden, en nypa salt och peppar. Lägg fiskfärsen i en bunke och tillsätt schalotten, rivet limeskal, koriander och gräslök.

Blanda med en slickepott och rulla 4 bollar. Grilla fiskbollarna försiktigt runt om cirka 4 minuter.

Servera gärna med aioli.