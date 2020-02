Köksodling: Smart, hälsosamt & kul!

I takt med att rapporterna om överkonsumering och matbrist dundrar in, och efterfrågan på grönare, mer hälsosam och näringsrik mat ökar, så har också innovationerna när det kommer till odling inte låtit vänta på sig. Idag kan du bli självförsörjande i ditt eget kök med hjälp av rätt teknik och belysning. Kanske är det inte potatis, morot och lök som gäller, men alla former av örter, gröna blad och skott passar perfekt för den moderna formen av “kitchen farming”.

”När jag var liten drömde jag om att bli bonde. Jag skulle ha djur och några små åkrar runt gården där jag kunde odla morötter, potatis och lök. Inte anade jag då att ett vanligt kök i i framtiden skulle kunna förvandlas till ett småskaligt lantbruk – mitt i stan.”

Det finns många hjälpmedel och former av odling för den som är sugen på att bli en urban odlare. Allt ifrån vertikal odling med hjälp av speciella svampar, till hydroponisk odling där man odlar helt i vatten och inte använder sig av jord. Det finns odlingstält anpassade för inomhusodling och energisnåla lampor som gör att man kan få rikliga skördar till och med under de mörkaste vintermånaderna. En del moderna kök är designade för att man ska kunna använda ytan till så effektiv odling som möjligt, och det finns gott om små växthus byggda för skott och groddar som man får rum med i minsta lägenhet.

Den största utmaningen med kitchen farming är ljuset. Växter behöver ljus för fotosyntesen, annars överlever de inte. Under vintermånaderna är solljuset sällan tillräckligt för inomhusodling och man behöver komplettera med olika former av belysning och lampor. Det funkar dock inte med vilken typ av lampa som helst, det bör vara en lampa som har ett ljus med samma våglängd som solen. Likaså måste lampan placeras så nära växten som möjligt utan att bränna den. De flesta växter behöver 14–16 timmar ljus per dygn för att må bra, får de för lite blir bladen mindre i storleken och stammarna blir tunna och bleka.

Känslan av en egen grön köksskörd är svåröverträffad, och förutom det höga näringsinnehållet så ger inomhusodling även bättre luftkvalitet. Bra för både dig och ditt hem!

SVINN-VINNARE

Effektiv kompost

Lagar man mycket mat hemma kan det bli en hel del köksavfall. Sedan något år tillbaka är 4 lådor med bokashi våra bästa vänner i köket och trädgården. Med hjälp av goda bakterier, så kallade mikrober, bryts köksavfall ner på kort tid och blir fantastisk jordförbättring. Jag blir av med köksavfall snabbt och slipper köpa gödningsmedel.

BOKTIPSET

En hjälpande hand!

Vare sig du är nybörjare eller redan rutinerad när det kommer till hydroponisk odling så är Niklas Hjelms guide (Norstedts) ett måste i bokhyllan.

Här hittar du svaren på dina frågor och får massa tips och konkreta råd för hur du lyckas med egna köksskördar.

GÖR DET SJÄLV!

Bees wrap

Vill du minska på plastfolien? Satsa på bivax-dukar till ost, bröd och grönsaker. Finns att köpa i olika storlekar men går enkelt att göra själv med tunna tygbitar och bivax som man smälter över tyget på 150 grader i ugnen och sedan låter torka.

TREND

Från möbler till hydrofarming

Till och med Ikea har hoppat på vågen med kitchen farming. I deras serier Krydda och Växer finns flera olika lösningar för odling inomhus. Allt ifrån speciell växtbelysning till insatsset för odling och hydroponiska växtställningar för såväl det lilla som lite större köket.

MÅNADENS GRÖNSAK

Mer ljus på löken

Även om vi är mitt i vintern finns det massa gott att välja på när det kommer till svenskodlade grönsaker. Somliga är däremot ofta dömda att spela biroller i köket men det vill jag ändra på när det gäller löken! Ugnsrostad eller stekt lök som vänds ner i äggstanning och bakas av i paj med god ost, karamelliserad lök på pizza eller en värmande potatis- och löksoppa är alla rätter där den billiga, goda och nyttiga löken får ta plats.