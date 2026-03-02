Maykas gröna kök – recept från Mellanösterns växtbaserade kök

Mat, minnen och mening. I Maykas gröna kök bjuder Mayka Gulo in till sitt kök, där historien doftar av mynta, kärlek knådas in i varje deg och varje rätt berättar något om ett folk som överlevt genom mat, tro och gemenskap. Här möts Mellanösterns uråldriga smaker och det moderna gröna köket. Från örtdoftande manakish och len hummus till mustiga linsgrytor och söta bakverk.

Recept Channa masala Kikärtsgryta

Receptfoto: anca alecu

En klassisk indisk kikärtsgryta som är både värmande och kryddig, men ändå mild nog för hela familjen. Det här är en av våra riktiga favoriträtter hemma – mina barn frågar alltid efter just den här versionen och väljer den hellre än rätter med kött eller kyckling. Fylld med smak, kärlek och vardagsvärme.

Ingredienser: (4 portioner)

1 gul lök, finhackad

3 vitlöksklyftor, finrivna

390 g krossade tomater

5 dl vatten

2 x 380 g kikärtor (avrunna och sköljda)

350 g kokosmjölk

Rapsolja till stekning

Kryddor

1 msk salt

1 msk lökpulver

1 msk paprikapulver

1 tsk chiliflakes

1 msk ingefära

1 msk spiskummin

½ msk malen koriander

1 msk gurkmeja

Gör så här:

Hetta upp rapsolja i kastrull/panna och fräs löken tills den blir mjuk och lätt gyllene.

Tillsätt vitlök och fräs ytterligare en kort stund.

Häll i tomater och vatten, låt sjuda under lock ca 10 minuter.

Blanda ner kryddorna och låt smakerna utvecklas.

Tillsätt kikärtor och kokosmjölk, låt koka ihop på låg värme ca 10 minuter.

Smaka av och servera med ris, naan eller som den är.

Servera med persilja eller koriander på toppen.

Passar utmärkt med nybakat naan eller basmatiris.

Recept på Persilja- och vitlöksnaan (4–6 bröd)

Receptfoto: anca alecu

Mjuka och aromatiska naanbröd med smak av färsk persilja och vitlök. Perfekta att servera till grytor och soppor, som bas för en smakrik wrap eller bara som ett ljuvligt snacks direkt från ugnen.

Ingredienser:

15 g färsk jäst

2 ½ dl ljummet vatten

1 tsk socker

1 tsk salt

1 msk olivolja

Ca 6–7 dl vetemjöl

Fylling och Topping

2 vitlöksklyftor, pressade

1 dl färsk persilja, finhackad

2 msk mjölkfritt smör eller Olivolja

Gör så här:

1. Smula ner jästen i det ljumma vattnet och rör tills den lösts upp. Tillsätt socker och salt.

2. Blanda i mjölet lite i taget tills degen blir smidig. Tillsätt olja och knåda ordentligt.

3. Låt degen jäsa under duk ca 30 minuter.

4. Dela degen i 4–6 delar och kavla ut till ovaler.

5. Blanda vitlök och persilja med smör eller olja och bred på degarna.

6. Grädda i het stekpanna 2–3 minuter per sida tills bröden får fin färg.

Servera nybakade till grytor, soppor eller som en dip-bricka med hummus.