Ugnsbakad torsk med vitvinssås, potatispuré och färska räkor

Den här maträtten lagar jag alltid när jag vill imponera på mig själv. Jag tycker att vitvinssåsen blir fantastiskt god tillsammans med fisken och räkorna!
Antal portioner: 4
Tillagningstid: 40 min
Ingredienser:
- 600 g torskrygg
- Salt och svartpeppar
- 1 citron
- Dill
- 150 g smör
- 1 kg potatis (mjölig)
- 2–3 dl mjölk
- 3 schalottenlök
- 2 lagerblad
- 2 msk fiskbuljong
- 3 dl vitt vin, torrt
- 3 dl grädde
- 5 vitpepparkorn
- 1 knippe sparris
- Färska räkor, till garnering
Gör så här:
- Sätt ugnen på 130 °C och koka potatisen i lättsaltat vatten. Koka tills den håller på att falla isär. Häll sedan av potatisen och låt den ånga av i ett durkslag.
- Lägg torsken i en smord ugnsfast form och salta ordentligt. Strö över lite dill och pressa över citron. Hyvla över några tunna skivor av smöret över laxen med en osthyvel.
- Tillaga fisken i ugnen tills innertemperaturen är 56 °C, cirka 10 minuter.
- Pressa sedan potatisen genom en potatispress. Tillsätt smöret och lite mjölk. Ta en rejäl slev och blanda runt. Rör ner mer mjölk om du vill ha lösare konsistens. Smaka av med lite mer smör och salt. Arbeta med sleven så att purén blir härligt fluff.
- Hacka schalottenlök och fräs den i en kastrull med lite smör. Fräs på ganska låg värme en stund. Tillsätt vinet, vitpepparkorn, lagerblad och fiskbuljong. Låt såsen reduceras ner till hälften.
- Sila av såsen och häll tillbaka den i kastrullen. Tillsätt sedan grädden och vispa. Sätt plattan på medelvärme och låt såsen tjockna något.
- Låt såsen puttra en stund och smaka av med pressad citron, salt och en klick smör. Blir såsen för tunn kan den redas med lite maizenamjöl.
- Fräs sparrisen i en het panna tillsammans med smör. Salta och pressa över lite citron innan servering.