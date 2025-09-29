Ugnsbakad torsk med vitvinssås, potatispuré och färska räkor

Den här maträtten lagar jag alltid när jag vill imponera på mig själv. Jag tycker att vitvinssåsen blir fantastiskt god tillsammans med fisken och räkorna!

Antal portioner: 4

Tillagningstid: 40 min

Ingredienser:

600 g torskrygg

Salt och svartpeppar

1 citron

Dill

150 g smör

1 kg potatis (mjölig)

2–3 dl mjölk

3 schalottenlök

2 lagerblad

2 msk fiskbuljong

3 dl vitt vin, torrt

3 dl grädde

5 vitpepparkorn

1 knippe sparris

Färska räkor, till garnering

Gör så här: