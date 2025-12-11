Svensk fika går 24/7: 6 sätt som villägare på Costa del Sol håller den eviga sommaren vid liv hela natten

De flesta av oss som flyttat till Spanien gjorde det för en enda sak: känslan av evig semester. Sol, saltvatten, padel, after-beach och långa middagar med cava. Men även här kommer det kvällar då poolen är mörk, myggen surrar och man vill hålla semesterkänslan vid liv lite längre. Många svenska villägare har hittat en perfekt lösning: ett casino utan bankID som ger samma glittrande, avslappnade stämning som en sen kväll på La Sala i Puerto Banús, fast hemma i pyjamasen.

1. Solnedgångsfika blir nattfika

Klockan 20:30 har grillen slocknat, barnen somnat och terrassen är uppstädad. Då tänder många svenskar några ljus, häller upp ett glas rosé och startar en lång, lugn kväll. Med några klick hamnar man plötsligt i en värld av neon, palmer och tropisk musik – precis som om man satt på en strandbar i Marbella fast utan att behöva ta bilen hem.

2. Taco-fredag som aldrig tar slut

Taco-kväll med guacamole, Corona och salsa-musik är helig för de flesta svenska hushåll på kusten. När tallrikarna är tomma och klockan passerat midnatt är det många som fortsätter festen online. Spel med mexikanska teman, sombreros och mariachi-trumpeter gör att fredagsmyset bara växer – och ingen behöver diska fler tallrikar.

3. Regniga eftermiddagar (ja, de finns!)

Det regnar kanske två–tre dagar per vinter, men då blir det riktigt mysigt. Gardiner för, värmeljus tända, kanelbullar i ugnen och en kopp nybryggt kaffe. Då är det perfekt att krypa upp i soffan med en filt och låta färgglada spel med havs- och solnedgångsteman ta över. Det känns som semester även när himlen är grå.

4. After-beach blir after-pool

Efter en dag på Nikki Beach, Ocean Club eller en vanlig strandklubb är man ofta för trött för att åka in till stan igen. Istället tänder många poolbelysningen, häller upp en sista sangria och öppnar mobilen. Spel med yacht-, champagne- och jetset-teman passar perfekt till livsstilen – samma känsla som en VIP-bord på en klubb, men i badrock.

5. Långlunch som blir långkväll

Svenska långluncher på La Pappardella, Tikitano eller Los Bandidos kan lätt pågå till 19:00. När man väl kommer hem är man mätt, solvarm och nöjd – men inte riktigt redo att sova. Då är det många som tar med sig glaset vin till soffan och låter en blinkande, musikfylld värld hålla semesterstämningen vid liv ett par timmar till.

6. Den nya traditionen: “en sista omgång”

Precis som man förr sa “en sista öl” på krogen säger många svenskar nu “bara en sista omgång” hemma. Det slutar ofta med att man sitter kvar till klockan två på natten och skrattar åt hur snabbt tiden går när man har kul. Inga köer, inga taxiresor, bara ren avkoppling.

Enligt spanska turiststatistik och svenska föreningar som Svenskar i Världen tillbringar de flesta svenska Costa-boende mer tid hemma på kvällen än man gjorde i Sverige – men med betydligt högre mysfaktor. Många beskriver det som att de lyckats flytta hela semesterkänslan inomhus när solen gått ner.

Kort sagt: för oss som lever villalivet i Spanien slutar inte semestern när poollamporna slocknar. Med lite rosé, bra wi-fi och en värld av färg och musik bara ett klick bort håller vi den svenska fikastämningen – och den spanska semesterkänslan – vid liv dygnet runt, året om.