Så skapar du en avslappnande miljö i hemmakontoret

Att arbeta hemifrån kan vara både en frihet och en utmaning. Ett välplanerat hemkontor kan göra en enorm skillnad, både för produktivitet och välmående. Genom att balansera arbetsmomenten och din mentala återhämtning kan du både öka ditt fokus och minska vardagsstressen!

Balansera jobb och fritid

Precis som en bra arbetsmiljö kräver struktur, kräver även fritidsaktiviteter balans. Att ta korta pauser under arbetsdagen kan hjälpa hjärnan att återhämta sig, och vissa väljer att koppla av med digitala nöjen som exempelvis online casino. Det kan vara smart att hålla dessa typer av distraktioner borta från din arbetsmiljö, särskilt de som annars är lätta att komma åt. Klicka bort mobilspelet, sätt en timer eller installera en app som blockerar distraktionerna åt dig. Poängen är att hålla sig medveten om andelen pauser du tar, utan att ta bort din avslappning helt och hållet, så att arbetsdagen känns hållbar i längden.

Håll det städat hemma

Precis som en bra arbetsmiljö kräver struktur, kräver även fritidsaktiviteter balans. Att ta korta pauser under arbetsdagen kan hjälpa hjärnan att återhämta sig, och vissa väljer att koppla av med digitala nöjen som exempelvis online casino. Det kan vara smart att hålla dessa typer av distraktioner borta från din arbetsmiljö, särskilt de som annars är lätta att komma åt. Klicka bort mobilspelet, sätt en timer eller installera en app som blockerar distraktionerna åt dig. Poängen är att hålla sig medveten om andelen pauser du tar, utan att ta bort din avslappning helt och hållet, så att arbetsdagen känns hållbar i längden.

Använd tekniska verktyg

Teknik kan vara en stor hjälp för att effektivisera arbetsflödet hemifrån. Enligt en artikel från Svenska Dagbladet rör sig hela Sverige mot att arbeta hemifrån med hjälp av elektroniska verktyg. Genom att integrera smarta lösningar som trådlösa dockningsstationer, brusreducerande hörlurar och höj- och sänkbara skrivbord effektiviserar du ditt workflow, och får mer tid över till fritidsaktiviteter. Nyckeln är att välja den teknik du faktiskt använder, snarare än att fylla kontoret med prylar du aldrig kommer använda. Tråkigt, jag vet. Men du kan alltid välja en design som gör dig glad; en gullig design eller ett snyggt material kan liva upp rummet utan att ta upp för mycket plats.

Smart ljussättning

Se också till att välja rätt belysning för att ge hjärnan en chans att ställa in sig på arbetsdagen, eller signalera att det är dags att varva ner. En smart lampa gör exempelvis att du enkelt kan byta vibbarna i rummet från jobb till avslappning med ett enkelt tryck på mobilen.

Skapa arbets- och vilozoner

För att verkligen känna skillnaden mellan arbete och fritid kan det vara värdefullt att ha en avgränsad plats i hemmet för återhämtning. Det kan vara en fåtölj vid ett fönster, en liten läshörna eller ett bord där du dricker ditt eftermiddagskaffe. Genom att mentalt ”lämna kontoret” även om du är hemma, meddelar du din hjärna att det är dags att koppla av.

Hemmakontoret är mer än bara ett rum

Genom att kombinera ett städat utrymme, planerad avkoppling och rätt teknik kan du skapa ett hemmakontor som både är produktivt och rogivande. Det handlar om att balansera fokus och vila, så att arbetsplatsen blir en miljö där du trivs – och faktiskt vill spendera tid i.