Hem med karaktär: Så skapar du stilen med kända varumärken

Inredning handlar inte så mycket om att du ska fylla ett hem med möbler och prylar som om att skapa en miljö som du kan trivas i, vardag som helg. Det behöver inte vara så avancerat – kanske en klassisk lampa i matrummet, en bekväm soffa i vardagsrummet eller lite textilier som sätter tonen i sovrummet.

Kombinationer som bygger helheten

Bäst resultat får du när du låter belysning, möbler, textilier och andra detaljer samspela för att skapa en helhet som känns både personlig och välbalanserad.

Ett bra tips är att kombinera olika typer av inredning från välkända varumärken för att skapa kontraster som gör att ditt hem känns levande. En modern lampa från Etage inredning kan till exempel samsas med en klassisk soffa, samtidigt som mjuka textilier används för att rama in helheten.

Det handlar inte sällan om att våga blanda olika uttryck utan att förlora känslan av harmoni. Ofta är det bra att låta en större möbel stå för det tidlösa och att använda detaljer för att skapa karaktär. Det blir dessutom enklare att följa trender som ändras eller få lite omväxling, genom att bara byta ut just de där detaljerna.

Välkända varumärken som alltid fungerar

Det är aldrig fel att satsa på erkända och etablerade varumärken. Här går vi igenom några väl valda exempel på sådant som garanterat blir fina bidrag till din inredning. Se det som inspiration. Det finns många varianter att välja mellan och många fler varumärken som är värda att spana in.

Danska designklassiker

Dansk design kännetecknas av rena former och ett genomtänkt sätt att förena funktion och estetik. Louis Poulsen är ett av de mest respekterade namnen inom området, med klassiska lampor som är lika relevanta idag som när de först formgavs.

Poulsens AJ-serie, med sin alldeles speciella skärm, är ett bra exempel på design som förenar enkelhet med personlighet. Golvlampan i svart och mässing ger ett elegant uttryck och fungerar lika bra bredvid en fåtölj som i ett arbetsrum.

Moderna danska varumärken, som AYTM, låter ofta form möta funktion på ett lekfullt sätt. Ta som exempel tidningsstället Curva som är tillverkat i pläterat järn och har en skulptural, böljande form som gör det till mer än bara förvaring. Det kan vara det som utgör den där stilfulla detaljen som verkligen lyfter rummets intryck.

Möbler med skandinavisk enkelhet

Möbler av skandinavisk design har ofta en tidlös enkelhet, som tillsammans med deras höga kvalitet gör dem till långlivade favoriter.

Här låter vi gärna Englesson fungera som illustrerande exempel med sina soffor i tidlösa former, som ger komfort och elegans. Både Stocksund och Howard-serien passar i rum där man vill ha ljus och luftighet, men samtidigt en känsla av klassisk hemtrevnad.

Rowico representerar en annan sida av den skandinaviska designen, med sitt fokus på naturliga material och praktiska lösningar. Matbordet Filippa blir, med sitt avskalade uttryck, en fin samlingspunkt för många av familjens vardagliga stunder. Kombinera gärna med stolar som Alison eller Ami för stilrena linjer med komfort.

Englesson och Rowico är bra exempel på den där speciella skandinaviska känslan där ljusa träslag, rena linjer och praktiska lösningar möts i ett harmoniskt helhetsintryck. Låt gärna förvaringsmöbler, som vitrinskåp från endera av dessa två varumärken, knyta ihop helheten och ge funktion som inte kompromissar med det estetiska uttrycket.

Låt belysningen skapa atmosfär

Belysningsdetaljer är perfekta för att skapa effektfulla kontraster. Att tända en lampa kan förändra känslan hos ett rum på ett ögonblick.

Moooi är känt för att skapa lampor som utgör konstverk i sig själva. Modeller som Flock of Light eller Heracleum fungerar helt enkelt som skulpturala inslag i inredningen. Förutom att de tillför ljus så ger de rummet ett uttryck av modern kreativitet. Det är lampor som väcker nyfikenhet.

Artwoods lampor, som ofta är gjorda av metall och glas, ger elegans och en verkligt sofistikerad känsla. Taklampan Armando i antik mässing som sprider ett generöst ljus och fungerar som ett stilfullt blickfång över matbordet, är ett talande exempel. Och för en modern och samtidigt tidlös atmosfär faller valet på Infinity i smoke brown-glas.

Det som dessa varumärken bjuder på visar att lampor kan vara mer än bara praktiska. De sätter stämningen och är viktiga detaljer i en personlig inredningsstil.

Textilier som sätter tonen

Ofta är det textilier som ger hemmet den där mjuka och ombonade känslan som man vill ha, och inom det området finns det gott om varumärken som utmärker sig.

Lexington är för många synonymt med hotellkänsla i sovrummet, genom sina textilier som kombinerar kvalitet med en stilren, internationell look. Deras påslakan i percale och örngott med klassiska ränder gör att bäddningen känns lyxig till och med en gråtrist tisdag.

Stackelbergs är ett annat känt varumärke, vars plädar och filtar i mohair och ull inbjuder till mysiga stunder i soffan och fåtöljen. Deras kollektion rör sig från sobra toner till varianter med mer färgstarka inslag, så det går alltid fint att hitta något som passar för olika miljöer.

Genom att variera textilier efter säsong eller humör kan du enkelt förändra rummets uttryck och skapa en levande känsla. De är perfekta att använda för att sätta tonen för den atmosfär och känsla du vill att ditt hem ska förmedla.