Så integrerar du teknik i din heminredning på bästa sätt

Det moderna hemmet kommer att behöva fundera på hur tekniken ska integreras i heminredningen på ett sätt som inte bara är effektivt i vardagen, utan som också gör hemmet trevligt att bo i. Det är inte alltid det enklaste att kombinera funktionalitet och design, men det finns några tips som kan vara värdefulla för den som vill använda sig av teknikprylar utan att förstöra hela känslan i hemmet.

Ett svenskt hem på 2020-talet ser naturligtvis väldigt annorlunda ut än ett svenskt hem på 1900-talet. På många sätt har det aldrig varit enklare att inreda ett hem på ett snyggt sätt, men samtidigt finns det nya utmaningar som man inte behövde fundera på i samma utsträckning förr.

Den tydligaste utmaningen handlar om teknik och hur man på ett snyggt sätt kan integrera den i heminredningen, utan att det ska förstöra den övergripande idén man har kring inredning. Samtidigt vill många människor använda sig av många teknikprylar och andra tekniska lösningar i vardagen, just eftersom det gör livet enklare och skönare att leva.

För att göra det tydligt kommer vi att presentera några konkreta exempel på inredningsidéer och lösningar som passar bra för den som vill integrera teknik i hemmet.

Låt gaminghörnan vara vigd åt gaming

Nu kommer en del personer att protestera direkt, eftersom en gamingstation eller en speldator kanske inte är det vackraste man kan ha i sitt hem. Men om man vill spel och behöver en speldator behöver man göra det på ett så snyggt sätt som möjligt. Vårt tips är att låta gaminghörnan vara just en gaminghörna, helt vigd åt gaming. Då kan man komma undan med det.

Detta är ett tips för att spela casino, eller om man ska spela andra datorspel. Oavsett om du vill låta hjulen på en slot snurra hos ett nätcasino eller om du ska spela Counter-Strike kommer en gaminghörna att vara snyggare om den är genomtänkt. Tänk på gamingstolen, skrivbordet, belysningen och glöm inte att hålla ordning på sakerna så att det ser ombonat ut när du inte spelar casinospel eller annat.

Moderna TV-apparater kan vara snygga

Det är många svenskar som fortfarande prioriterar en TV högt i sin vardag och trots att det kanske inte är den snyggaste teknikprylen finns den på mångas väggar. Det finns en del som bor trångt som kör en lösning där en TV placeras på en rullande bänk, för att man ska kunna flytta den runt i lägenheten. Men det vanligaste är att ha sin TV på väggen.

Det finns snygga TV-skärmar som ser ut som tavlor som går att sätta på väggarna, men de mest militanta motståndarna kommer inte ens att gilla det. Det är inte sällan som man ser bostadsannonser på Hemnet och andra bostadssajter där det inte finns någon TV överhuvudtaget på väggarna. Det får ofta rummet att kännas större, vilket man vill förmedla i en säljannons.

Dölj sladdar och kablage på kreativa sätt

Ett vanligt misstag som många gör är att man inte gömmer sladdar, kablar och andra tillbehör på ett snyggt sätt. Det finns många kreativa lösningar på detta problem, som att använda en täckande list och dra sladden längs med golvet eller liknande.

Det behöver inte heller vara krångligare än att man trycker in sladdarna bakom någonting täckande, som en TV-bänk eller liknande. Detta gäller allt kablage, men fasta prylar som en TV eller lampor är sådant som man borde unna sig tiden att dra sladdarna på ett snyggt sätt till. Det kommer att göra mycket för helhetsintrycket.

Integrerade maskiner i kök och badrum

Ett av de mest moderna sätten att integrera tekniska prylar i ett hem är att integrera det i den fasta heminredningen, som en ugn i ett kök eller en tvättmaskin som är gömd i en bänk i ett badrum. För en del är detta inte snyggt nog, men det är trots allt ett sätt att få maskinerna att försvinna lite ur åsyn då de blir en del av helheten.

Samma sak gäller egentligen belysning, där det blivit allt vanligare med så kallade spotlights som är integrerade direkt i taket eller väggen. Det är ett sätt att behålla takhöjd och undvika utstickande lampor, samtidigt som man ändå har bra ljus i sin bostad.

Det är aldrig fel att gömma tekniken

I nödfall behöver man faktiskt inte göra det krångligare än att man gömmer den teknik som man inte vill ha framme eller som man tycker är för ful. Det kan handla om en mikrovågsugn som göms i ett av köksskåpen, en TV-box som man gömmer bakom en stängd skåpsdörr eller en portabel högtalare som bara står framme när den används.

Det här är inte en hållbar lösning för den typen av teknikprylar som används varje dag eller flera gånger om dagen, men om du inte använder prylen i fråga mer än några gånger i veckan eller månaden behöver det inte vara fel att gömma undan den. Det ingen ser kommer ingen att lida av, helt enkelt.