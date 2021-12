- Annons -

Nyårsfirandet ska vara roligt för både människor och djur. Som privatperson kan du skippa fyrverkerierna för att skona både natur och djur. Har du husdjur finns det fler saker du kan göra för att visa hänsyn och ge trygghet under nyårsnatten då fyrverkerierna skrämmer och chockar. Vi tipsar om hur du kan göra för att få ett djurvänligt nyårsfirande.

När tolvslaget närmar sig börjar fyrverkerier att smälla i både små och stora städer i Sverige. Det är för många en härlig förnimmelse om att ett nytt år är här. Däremot är det inte så roligt för hundar, katter och andra djur som blir rädda eller till och med chockskadade av smällandet. Dessutom är det inte heller särskilt miljövänligt med fyrverkerier. Det vore bättre om nyårsfirandet kunde vara skonsamt och roligt för alla, både djur och människor.

Skippa fyrverkerier och visa hänsyn

Allt fler kommuner i Sverige har både ställt in de kommunala fyrverkerierna och begränsat möjligheten för privatpersoner att avfyra dessa smällande rackare. Större butikskedjor som City Gross, Hemköp, Coop och Willys har slutat sälja fyrverkerier och dessutom finns det tystare varianter att köpa. Trots detta fortsätter husdjur och vilda djur fly i panik eller bli riktigt skadade av chock när det börjar tjuta och smälla under nyårsnatten. Men det finns en del saker som du som djurägare kan göra för att ta extra hand om dina husdjur när fyrverkerierna är i antågande.

Ta extra hand om ditt husdjur

Tips på hur du tar hand om dina husdjur under nyår:

Om du har hund är rådet att du går på långa promenader med hunden dagarna innan nyår, det gör den fysiskt trött när väl nyårsafton inträffar.

Lek och aktivera både dina katter och hundar dagarna innan nyår.

Försök dig inte på att utsätta hunden för smällar i träningssyfte inför nyårsnatten, det kan förvärra rädslan och skapa ett trauma för din hund.

Se till att stanna hemma med ditt djur, lämna det inte ensamt. Det är inte bara katter och hundar som behöver din omsorg. Även marsvin, fåglar och kaniner kan bli väldigt rädda.

Att sätta på lite musik hemma och hänga en filt eller ett skynke för fönstret kan dämpa djurens reaktion lite.

Om du har katter är tipset att du håller dessa inomhus dagarna före nyår. Om de är ute under nyårsnatten kan de bli så rädda att de springer långt hemifrån.

Har du en källare kan du låta djuren få vara där, särskilt om denna är lite mer ljudisolerad.

Alternativ till fyrverkerier

Under nyårshelgen kan som sagt både hundar och andra djur att fara enormt illa av fyrverkerier och smällare. Sedan år 2002 är det förbjudet att sälja och använda smällare. Förbudet efterlevs dock inte alltid. I vissa kommuner byts fyrverkerierna på nyårsafton ut mot en ljus- eller lasershow, ett djurvänligt nyårsfirande som underlättar för många djur som annars blir vettskrämda.

Ett tystare djurvänligt nyårsfirande

Hundar kan numera ta in på hundhotell under nyårsnatten, på till exempel Clarion Hotel Arlanda Airport. Detta för att få en natt helt fri från smällare och avfyrade fyrverkeripjäser. Där checkar i år hela 370 hundar och två katter in under konceptet ”Happy Dog”, som existerat sedan år 2013 och har varit en succé sedan dess. Varje år slås rekordet i antalet hundar och hundrum, gäster och omsättning. Däremot måste du som hundägare vara riktigt snabb på att boka för att få en plats på det begränsade hotellet. I år släpptes hundrummen för bokning redan den 1 februari och på fyra timmar var alla rummen bokade och väntelistan full.

Ta dig bort från staden med hund och familj

Har du inte ett hundrum bokat till din hund kan du ändå se till att fira denna högtid på en annan plats än i en stad. Har du släkt och vänner ute på landsbygden eller tillgång till en stuga eller ett fritidshus är tipset att du firar med din familj och dina djur där – för att slippa alla fyrverkerier och andra höga ljud under nyårsnatten.

Under senare år har det kommit allt fler positiva exempel på hur mer hänsyn tas till djur och miljö på nyårsnatten. Men även om avfyrandet av fyrverkerier har begränsats och i vissa kommuner ersatts av ljusshower är det en lång väg kvar att gå för ett djurvänligt nyårsfirande. Det du själv kan göra är att helt enkelt bojkotta pyroteknik och smällare samt att om möjligt ta dina djur till en tyst och lugn plats.