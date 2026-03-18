Tidiga favoriter bland de klara Eurovisionbidragen

Uppladdningen för årets Eurovision har bara börjat och vi har redan favoriter. Eurovisionpulsen höjs och många lyssnar in sig på de tidiga topptippade låtarna som står klara för tävlingen. Wien laddar upp och öppnar dörrarna för semifinaler och final i maj. Vilket bidrag kommer att gå hela vägen?

Tittar man på vinnarna de senaste åren är det svårt att urskilja en enda vinnande trend som dominerar. Rock vann 2021, folkinslag och rap 2022, stor pop 2023 och en genrehoppande show 2024. 2025 tog Österrikes JJ hem segern med ”Wasted Love” där operaballad mötte modern klubbstämning. Det som återkommer är att alla låtar har en tydlig identitet, med artister som säljer den på riktigt och kraftfulla, speciella scennummer. Det publiken verkar vilja ha från ett år till ett annat är helt enkelt variation. Att bli golvade på nytt.

Oddsen kring vinnarplaceringar i ett tidigt skede handlar i grunden om förväntningar snarare än om färdiga låtar. Än är det många länders bidrag som inte är klara för Eurovision. Men det räcker långt med några tresekundersklipp för att fans ska börja analysera allt i detalj och för att Eurovision 2026 odds ska börja uppdateras oftare än väderappen. Finland är i nuläget vinsttippade, men där är låten inte ens ute ännu. Bidragen som är klara går det däremot att titta närmare på och jämföra. Några sticker nämligen ut lite extra redan nu.

Favorittippade låtar som redan är klara

Greklands bidrag ”Ferto” av Akylas är en tidig favorit. Låten hoppar mellan språk och attityder och bygger sin hook på ett enda ord som upprepas som en order. Framträdandet är snabbt, självsäkert och har inte minst redan blivit viralt med miljontals visningar, vilket brukar vara livsfarligt i Eurovision.

Den ukrainska artisten Lelékas låt ”Ridnym” förutspås också placera högt bland de redan klara låtarna. Låten blandar engelska och ukrainska och jobbar med ett starkt bildspråk om rötter och har en refräng som fäster. Cyperns Antigoni med låten ”Jalla” är ett helt annat typ av nummer, men också ett som tros kunna nå en högre placering. Låten är ren rörelse och högt tempo komprimerat i en danslåt med tydlig grekisk touch. Bidraget bjuder på en energi som kan få hela arenan att vilja vara med.

Danmarks bidrag, Søren Torpegaard Lunds låt ”Før vi går hjem”, levererar något som ska kännas lite som sista timmen på en klubb. Texten är full av närbilder och en refräng som letar sig fram till publiken. Oddsen lutar redan mot Danmark som trea totalt, vilket är imponerande för en låt som inte skriker högst men som får en att lyssna en gång till.

Maltas bidrag, Aidans låt ”Bella”, börjar försiktigt och bygger upp en längtan som passar väl för tre minuter i tv-rutan. Den växlar mellan engelska och maltesiska och har en refräng som når långt. Numret från uttagningen beskrevs som en cinematic masterclass, då det går från minimalistiskt ljus till en final med rosenblad, vilket är en typ av dramaturgi som kan få tittare att stanna kvar.

Luxemburgs bidrag av Eva Marija, ”Mother Nature”, visar rötter i lera, vind som ylar och en refräng som nästan vaggar fram. Den känns byggd för ett nummer där kameran får jobba långsamt och nära. Och en detalj som är värd att veta är att hon improviserade ett fiolsolo i slutet av studiosessionen som blev kvar i låten.

Hedersomnämnanden: de som kan skrälla när allt faller på plats

Kroatien kommer med ”Andromeda” som är en mörk, rak och laddad låt som kan få fäste hos publiken. Lettlands ”Ēnā” smyger in thrillerlikt och handlar om att långsamt tystna och bli kvar i skuggan. Montenegro kör ”Nova Zora” med regn, åska och ett tryck i låten som är gjord för stora körer. Moldavien kommer även in i leken med en karneval som bjuder in hela Europa till bordet.

Det här är bara första kapitlet. Fler nationella finaler avgörs de närmaste veckorna och när alla nya låtar trillar in kommer favorittavlan att förändras. Allt ska slutligen landa live i Wien. Då får vi se vilka som fortfarande känns lika självklara när strålkastarna väl är på.

