Wifi utan krig hemma: så prioriterar du både jobb, streaming och gaming

I många villor pågår helt olika nätanvändning samtidigt: någon sitter i ett möte, någon streamar i 4K och någon vill att kvällens match ska visas laggfritt. Hemnätet klarar allt detta, men inte av sig själv. För hemfridens skull är det viktigt att allt görs för att underlätta, med tanke på att det nog inte finns något mer provocerande än en buffrande skärm. Vem som än råkar ut för det i familjen kommer att göra de andra varse. Men med några smarta val kring nätverket och rutiner slipper ni bråk om bandbredden. Här är en guide för hur ni bygger ett wifi som prioriterar rätt och levererar allt det som krävs hemma hos er.

Kartlägg topparna

Skriv ner hushållets återkommande “trafiktoppar” för nätverket. Till exempel jobbmöten dagtid, familjefilm efter middagen och spel sent om kvällarna. Bestäm enkla ramar som att arbete prioriteras klockan 8–17, stora uppdateringar eller molnbackup körs nattetid och att konsolen eller onlinespelandet på Spelklubben får ensamrätt på nätet under förbokade speltimmar. Planeringen gör det lättare att sätta tekniken korrekt och undviker osynliga köer i nätet.

Mesh för räckvidd

Mesh är en lösning som ger täckning i hela villan med ett och samma nätverk. Då är routern uppdelad i flera enheter, så kallade mesh-routrar, istället för att som vanligt bara förmedla signalen från ett ställe. Då samarbetar dessa för en stabil uppkoppling över hela området. Placera en nod per våningsplan, fritt och synligt. Du skulle till och med kunna sätta en nod utomhus för bättre täckning vid användning ute.

Om det är möjligt, koppla noderna med kabel för bättre kapacitet. Det kallas för wired backhaul och då är själva “ryggraden” i nätet trådat och det ger bättre kapacitet. Har du bara trådlös backhaul är det ännu viktigare att se till att noderna har fri sikt och rimliga avstånd. Byt kanal om du märker störningar.

Wifi-frekvensen mäts i gigahertz (GHz), vilket är hur många miljarder svängningar per sekund signalen gör. Lägre frekvenser (som 2,4 GHz) når längre och genom väggar men är långsammare. Dessa är bra för smarta prylar. Högre frekvenser (som 5/6 GHz) når kortare men ger fler och bredare kanaler med högre hastighet och är bäst för jobb, streaming och spel.

Välkomna gästnätverk

Skapa ett separat gästnätverk för kompisar, släktingar, temporära enheter eller tjänster med lägre prioritet. Det skyddar ditt hemnät och gör det lättare att hålla ordning. Många moderna routrar låter dig också schemalägga när enheter får vara online. Använd det för barnens surfplattor på skolkvällar eller för att automatiskt stänga ner spelet efter en viss tid.

Det mest stabila nätet är fortfarande ett trådat nät. Dra därför en kabel till stationära platser som arbetsrum, tv-bänk eller spelhörna. En kort kabel från vägguttaget till en liten switch bakom tv:n räcker för att ge tv-box, konsol och streamingmodul en önskad svarstid.

Rätt trafik i rätt ordning

Quality of Service (QoS) är routerns förmåga att prioritera trafik, vilket också är en viktig komponent som behöver ställas in för att förstå relevansen. Skapa profiler som “Arbete”, “Gaming” och “Streaming”. Ge till exempel arbetslaptopen och spelkonsolen hög prioritet, tv-boxen medel och övriga enheter låg, eller vilken indelning som passar er. Vissa routrar låter dig prioritera trafiktyper och då är det bra att aktivera. Funktionen Smart Queue Management (SQM) jämnar ut köer och motverkar ”bufferbloat” vilket är den fördröjning som uppstår när en uppladdning eller backup fyller hela linan. Då hålls svarstiderna jämna även under belastning.

Den här kombinationen av planering, kabel där det verkligen behövs, mesh som är rätt uppsatt och en router som prioriterar smart får du ett hemnät som håller för vardagens behov, utan att kriget om wifi utbryter.