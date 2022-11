Om du har katt och bor i villa, har ett fritidshus eller en egen ingång till din bostadsrätt kan det vara bra att ha kattlucka. Det gör att din fyrbenta vän kan gå ut och in som den behagar, utan att du behöver öppna och stänga dörren stup i kvarten. Vad finns det för olika typer av kattluckor? Här går vi igenom vad marknaden har att erbjuda!

För katten som vill in och ut

De flesta katter har spring i benen och vill ränna in och ut, särskilt om de bor i hus. Är det inte jakt på en gnagare är det strövtåg i reviret. Det gör det perfekt att montera en kattlucka på dörren, så du själv slipper att öppna och stänga hela tiden. Dessutom slipper du lyssna till jamande och krafsande sent om nätterna när katten är vaken och jaktsugen. I stället kan din katt själv bestämma sina mat- och jakttider och få utrymme att springa fritt på sina egna villkor.

En kattlucka är även bra för dig som reser mycket, då kan katten stanna hemma och sköta sig själv en dag eller två. Du behöver inte känna dig oroad över att katten känner sig rastlös inne i huset, den kan gå ut och in som den vill.

En kattlucka är win-win för båda helt enkelt!

Vilken kattlucka passar din katt bäst?

Det finns flera olika sorters luckor för katt på marknaden. En hel massa faktiskt. Vissa är mer enkla i sin konstruktion, andra har allt från magnetnycklar och infraröd teknologi som styr in- och utpassering. Vilken kattlucka passar dig, din budget och din katt?

Enklare kattluckor – utan chip

Den klassiska kattluckan är en fällucka som katten enkelt trycker upp med sin nos vid in- och utpassering. Luckan kan låsas av dig och vissa varianter kan du reglera så att katten bara kan gå ut eller bara in. Andra kan du tidsinställa så att det bara går att gå ut under särskilda tider på dygnet. Kanske om du vill hålla en katt inomhus under natten eller arbetsdagen.

Det som är bra med klassiska kattluckor är enkelheten och hur prisvärda de är. Dessutom brukar det fungera bra för katten i fråga. Det negativa är att katter som inte är i din ägo kan ta sig in och ut ur i ditt hem. Främmande katter kan orsaka stor stress hos din katt, inte minst eftersom katter är territoriella och värnar om sitt revir.

För- och nackdelar med enkel kattlucka

+ Enkel installering

+ Prisvärd

– Obehöriga katter kan ta sig in.

– Katten kan känna sig rädd och stressad.

Avancerade kattluckor – Kattlucka chip

Det finns numera gott om kattluckor med lite fler tekniska finesser än den konventionella kattluckan. Vissa av dessa öppnas av att din katt har ett chippat halsband på sig. Det kan vara en magnetnyckel eller en infraröd nyckel som styr huruvida kattluckan ska öppnas eller inte. Nu finns det till och med kattluckor som läser av det inopererade chippet i kattens öra, och fungerar som en högteknologisk identifikation av katten. Det är särskilt positivt ifall du är rädd för att din katt ska tappa sitt halsband ute på en natträd.

Kom ihåg: ett magnetchip på halsband kan få andra magnetiska saker att fastna där – och få katten att fastna i kylskåpsdörren. Innan du köper en lucka med microchip är det dessutom viktigt att kontrollera att den fungerar med chipkoden din just katt har.

För- och nackdelar med kattlucka som har chip

+ Bara din katt kan ta sig in och ut.

+ Katten känner sig tryggare inomhus.

– Din katt kan råka tappa sitt halsband.

– Kostar mer än en enkel kattlucka.

Tänk på detta innan du skaffar kattlucka

Innan du köper en kattlucka till katten finns det fler saker att tänka på. Kom ihåg att en installerad lucka för katten kan orsaka kalldrag inomhus, det är inte helt lätt att skapa en vindtät lucka när du monterar den själv. Ett tips för att motverka kalldrag i hall eller kök är att ha kattluckan i källaren, eller vid en ingång där du själv inte vistas så mycket. Att veta är att det finns vissa kattluckor som har inbyggd vindstopp, men de kostar lite mer.

Kattluckor kan orsaka kalldrag inomhus, om de inte är ordentligt tätade.

Du kan få ovälkomna byten levererad till dig – som gnagare och fåglar.

Det blir ett hål i din dörr som är svårt att få bort ifall du flyttar eller ångrar dig.

En kattlucka kan användas inomhus, om du vill ha kattlådan i ett stängt rum.

Kalldrag och gnagare till trots, en kattlucka är en stor fördel för både dig och din fyrbente vän. Låt katten få springa fritt och slipp öppna ytterdörren titt som tätt – hitta rätt kattlucka för dig, din katt och ditt hem. Lycka till!

Bästa kattlucka – Bäst i test 2022

Vilken kattlucka är bäst? Det är Sureflap tack vare sin enkla montering, behörigkontroll och fyrvägslås enligt Gardenstore. Nedan listar vi Gardenstores bäst i test kattlucka för 2022. De har gjort ett omfattande test på vilken kattlucka som de tycker är bäst på marknaden.