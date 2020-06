Så rengör du hundens öron på rätt sätt

- Annons -

Hundens personliga hygien är viktig att upprätthålla. Du ska inte rengöra hundens öron för ofta: gör en liten inspektion i öronen då och då, så vet du själv när det är dags att rengöra dem. Att hålla efter hundens öron är ännu ett sätt för dig att ge din hund den tillsyn och kärlek den behöver för att må bra. En vårdad hund är helt enkelt en gladare hund.

När är det dags att rengöra hundens öron?

Att det finns lite synligt smuts eller vax i din hunds öron är helt normalt, men är bra att rensa bort då och då. Börjar du däremot känna av att det luktar illa från öronen kan det vara ett tecken på att något är fel. Uppsök en veterinär om du misstänker att hunden har någon form av infektion, inflammation – eller kanske blivit angripen av öronskabb. Längre ner i texten går vi igenom vanliga åkommor som din hund kan drabbas av i örontrakten.

Överdriven rengöring är inte bra, utan gynnar bara svamptillväxt.

Hur rengör man hundens öron?

Det finns en massa olika fabrikat som är tänkta att underlätta för dig att rengöra din hunds öron. Är det den vardagliga hygienen som att rensa lite smuts och vax, behöver du inte överdriva produkterna. Det är bara vid konsultering med veterinär som du ska välja “tuffare” produkter som öronrens och andra fabrikat. Du ska inte heller peta med tops ner i hundens öron. Använd hellre bomullstussar.

Obehagligt? Hunden kan ibland reagera negativt när du vill rensa öronen. Ta gärna hjälp av någon i din närhet som hunden också känner bra, ifall du behöver någon som hjälper till att hålla hunden stilla. Ta det lugnt och fint, och håll absolut inte fast hunden om den skulle reagera negativt. Tala vänligt till hunden och beröm den när den sitter still. Självklart får den en liten godis om den har varit duktig.

Många hundar brukar tycka det är mysigt när du rengör öronen. Så pass att de passar på att somna med huvudet i ditt knä!

Rengöra hundöron med öronrens

Skulle din hund bli ordinerad öronrengöringsmedel finns det några bra sätt att massera in medlet på. Har din hund hängande öron kan du lyfta upp öronlappen, hälla i en skvätt rengöringsmedel och sedan fälla ner ögonlappen igen. Se till att det inte läcker ut något. Massera nu in rengöringsmedlet genom att omsorgsfullt gnugga mot örat i cirkulära rörelser. Använd sedan en bomullstuss för att torka ur örat, även här med cirkulära rörelser in i örat. Du kan sedan använda en tops för att rensa bort det sista, dock inte ner i örat utan bara i de synliga, yttre partierna av öronlappen.

Vanliga öronproblem din hund kan drabbas av

Det är lätt att blanda ihop dålig öronhygien med olika problem din hund kan drabbas av i öronområdet. Säkerställ att hundens öron inte är angripet av något.

Svamp i hundens öron

Hundar kan drabbas av svampinfektioner i öronen. Har din hund hängande öron är risken desto större: här samlas fukt och värme, speciellt under sommaren. Är din hund den badälskande typen är det bra att se till att torka öronen med en torr handduk när den har badat, så kan du förebygga svampinfektionen. Skulle du upptäcka att din hund har fått svamp, kan du gå till veterinären. Troligtvis kommer veterinären att ordinera öronrens.

Öroninflammation hos hund

Vi människor avskyr det, och likaså din hund. Öroninflammation hos din hund kan bero på många olika saker, därför är det viktigt att du vänder dig till en expert som kan ta reda på orsaken. Att använda tops djupt ner i din hunds öron är en riskfaktor som gör att många hundar drabbas av öroninflammation. Likaså överdriven rengöring. Det är viktigt att bara rengöra din hunds öron på ett skonsamt sätt.

Symtom

Har din hund drabbats av öroninflammation kommer den förmodligen börja skaka på huvudet, och det kan också göra ont. Det finns också synbara symtom, som att öronlappen ser röd och svullen ut. Andra symtom kan vara:

Öronen luktar ovanligt illa

Det kommer ut sekret ur örat

Veterinären kommer undersöka öronen på din hund och kommer också ta prover på det eventuella sekretet. Därefter kan veterinären fastslå vad hunden behöver för typ av behandling.

Kortfattat kan man säga: lär känna hur din hunds normala öronflora ser ut och luktar. Rengör regelbundet, men inte för överdrivet. Använd inte tops ner i hundens öronhåla. Lycka till med att rensa hundens öron, önskar vi på Villalivet!