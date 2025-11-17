När svenska folket hade sagt sitt och 88 035 röster räknats stod ett hem i Falkenberg i centrum för uppmärksamheten. Med 7 505 röster tog Lisa Flisbäck en tydlig förstaplats i Sveriges Mysigaste Hem 2025 – en tävling där 601 bidrag speglade landets bredd av stilar, liv och personligheter.

Hennes naturnära och omsorgsfullt personliga hem, där återbruk, värme och känsla styr mer än trender, blev det som allra flest fastnade för.

Faktaruta: Vinnaren av Sveriges Mysigaste Hem 2025

Namn: Lisa Flisbäck

Ålder: 44 år

Ort: Falkenberg

Yrke: Jobbar statligt

Bor: Villa på 110 kvm + generös biyta

Bott i nuvarande hem: Sedan augusti 2019

Familj:

– Maken Stefan

– Sönerna Angelo, Viggo och Romeo

– Hundarna Astrid och Åke

– Två katter

– Cirka 15 höns

Instagram:

– Personligt konto: @fannyssyster

– Hus- och renoveringskonto: @hukered115 (gårdsrenovering tillsammans med vänner)

Ett hem där värme och omtanke styr

Lisa Flisbäcks hem på Ågård utanför Falkenberg är mer än bara en plats att bo på – det är en genomtänkt hyllning till känsla, lugn och hemtrevnad. Redan när man kliver innanför dörren möts man av en varm färgpalett som binder samman rummen; mjuka jordnära toner, linnetextilier som åldrats vackert och träslag som fått behålla sina märken, repor och spår av livet. Gröna växter står strategiskt, men ändå avslappnat, placerade i fönster och hörn, och hjälper till att föra naturen ännu närmare.

Här är inget stelt eller tillrättalagt – huset bär en igenkännbar själ, där varje detalj har en historia. Ett gammalt bord som följt med från tidigare generationer. Handplockade loppisfynd som fått nytt liv. Tapeter som vågar ta plats utan att dominera. Det är kombinationen av allt detta som tillsammans skapar en atmosfär där både vardag och vila får plats.

Och mitt i hemmet står det som blivit familjens mest omtyckta rum: orangeriet. Ljuset faller mjukt in genom de stora fönstren – räddade från anrika Societén i Varberg – och ger rummet en karaktär som är svår att beskriva med annat än just “själ”. För Lisa har orangeriet blivit en kreativ frizon, en plats där hon odlar, pausar, dricker kaffe eller bara följer skiftningarna i naturen.

Det är ett hem som speglar henne – och det är kanske just därför vinsten känns så omvälvande.

– ”Jag blev helt chockad när jag fick veta att vi vunnit. Jag satt på jobbet och trodde jag skulle ramla av stolen,” säger hon och skrattar åt minnet.

Men bakom skrattet finns också en djupare stolthet.

– ”Det här känns otroligt ärofyllt. Ett kvitto på att andra uppskattar hem som får vara lite udda och personliga.”

För Lisa är vinsten mindre ett pris, och mer en bekräftelse på att det är okej – rent av uppskattat – att låta sitt hem vara ärligt, känslostyrt och fullt av egen prägel.

Från storstadsliv till landsbygd – resan hit

För att förstå helheten i Lisa Flisbäcks hem behöver man också förstå resan bakom det. Den började inte med ett enskilt stort beslut, utan med en rad små – drivna av känslan att något annat väntade. Efter många år i Stockholm växte längtan efter mer utrymme, natur och lugn. När deras familj fann huset på Ågård utanför Falkenberg 2018 var det inte planerat – men desto mer självklart.

– ”Vi blev blixtförälskade i både huset och platsen. Det var ett sånt där ögonblick där man bara vet. Livet är för kort för att inte våga ta chansen.”

Hemmet var inte perfekt när de klev in i det. Det behövde omtanke, tid och lyhördhet – och det är precis så de har närmat sig renovering och inredning. Istället för att rusa fram har de låtit huset visa vägen, steg för steg.

Ingenting är gjort för att imponera, utan för att passa familjens rytm. Tapeter har valts för att de känns rätt, inte för att de trendar. Möbler har flyttats runt tills energin stämt. Och detaljer har sparats, byggts om och integrerats.

– ”Vi har försökt känna in vad huset vill vara. Det låter kanske märkligt, men för oss blev det viktigt att inte tvinga på det en stil.”

Det är därför hemmet upplevs så sammansatt och samtidigt levande – som om varje del vuxit fram organiskt, inte blivit bestämd vid ett ritbord.

När återbruk blir en självklar del av berättelsen

I en tid när hållbarhet blivit en trend är återbruket i familjen Flisbäcks hem inte en estetisk markering – det är en del av deras livssyn. Mycket av det som pryder interiören har funnits där i årtionden, ibland generationer.

I en av tomtens gamla stugor fanns platsbyggda bäddar med vackra konsoler och väggpanel. När stugan renoverades revs materialen varsamt ut och fick ett nytt liv i huvudbyggnaden. Panelen klär nu hallen, och konsolerna har blivit karaktärsfulla detaljer till tvättställningen utomhus.

Fönstren i orangeriet är ett kapitel för sig. De skulle kastas när Societén i Varberg bytte ut dem – men Lisa och hennes man såg potentialen och gav dem en ny plats att skina i.

– ”Det känns fint att tänka att de fönstren sett så många människor dansa genom åren – och nu får de fortsätta vara en del av något som lever.”

Resultatet är ett hem som inte bara känns levt – det är byggt av liv.

Hemmet genom årstidernas rytm

En del av det som gör Lisas hem unikt är hur det förändras med naturen omkring det. Tomten omges av träd, och varje skiftning i årstidsväxlingarna påverkar stämningen inomhus.

Vintern är långsam och stilla, med tända ljus, sprakande vedspis och matlagning direkt på elden när minusgraderna biter tag. Våren smyger sig in genom orangeriets glas, där de första plantorna tar form. Sommaren fyller huset med buketter från den egna trädgården, och hösten färgar rummen lika varmt som tapeterna.

– ”Min syster brukar skoja och säga att jag byter tapeter efter säsong… riktigt så illa är det inte,” säger Lisa och skrattar.

– ”Men jag älskar att ta in naturen, framför allt på sommaren.”

Det är just den här levande relationen till omgivningen som gör hemmet så helgjutet. Inget är statiskt – allt får följa rytmen hos dem som bor där och världen utanför.

När mys är en känsla – inte en stil

För Lisa Flisbäck är mys inget som kan stylas fram eller köpas i färdiga paket. Det handlar inte om perfekta kuddhörn, matchande textilier eller kliniskt städade rum. För henne är mys något betydligt mer jordnära – och mänskligt.

– ”Det måste få vara rörigt ibland. Med barn och djur är det oundvikligt – och det är faktiskt charmigt,” säger hon med ett leende.

I hennes hem är det därför livet som får sätta avtrycken. Repor i trägolvet, en filt som hamnat lite på sniskan eller hundens leksaker som dröjer sig kvar i ett hörn är inte störande moment, utan påminnelser om att huset används, älskas och är fyllt av rörelse.

Det är också därför familjens fåtölj i matsalsrummet blivit en så tydlig symbol för hemtrevnaden här. Den står inte på en plats som är särskilt strategiskt vald – den står där den känns rätt. Och just där samlas familjen, oavsett årstid, oavsett väder.

Här sätter sig Lisa helst när hon vill koppla av. En kopp te i handen, en bok i knät och regnet som smattrar mot rutorna – det är stunder hon värnar extra mycket om.

– ”Mys är en känsla av att få släppa alla måsten för en stund,” sammanfattar hon.

Det är ett tillstånd som inte kräver något annat än tid, närvaro och en plats att landa på. I Lisas hem är det den känslan som styr inredningen, stämningen och valen – långt före trender eller krav på perfektion.

Balansen mellan vardagsliv och skönhet

I grunden bygger Lisa sitt hem inte för att det ska fotograferas, utan för att det ska fungera för en familj med både barn och djur. Men det betyder inte att det estetiska åsidosätts – tvärtom. Det finns en tydlig filosofi här: att skönhet och vardagskaos inte utesluter varandra.

– “Det måste få vara rörigt. Saker ligger inte alltid där de ska. Golven är repiga. Men det gör inget – det betyder bara att hemmet används.”

Det som betyder något är känslan – inte perfektionen.

Tapeter, träslag, återbruk och små detaljer skapar värmen. Praktiska lösningar får ge vika om de inte känns rätt estetiskt, och samtidigt får ingenting vara så ömtåligt att det inte tål livet som utspelar sig i rummen.

– “Det viktigaste är att det känns som oss. Det ska vara ett hem där alla trivs – barn, vuxna och djur.”

Vinsten som skapar nya möjligheter

Förstapriset i Sveriges Mysigaste Hem 2025 innebär inte bara en titel och ett erkännande – det innebär också nya möjligheter att fortsätta utveckla hemmet på Ågård. Som vinnare tilldelas Lisa Flisbäck ett presentkort på 50 000 kronor från Mio samt en Wood’s Gran 900-luftrenare, en kombination som både inspirerar kreativitet och bidrar till bättre inomhusmiljö.

För Lisa, som brinner för att skapa en trivsam och levande hemmiljö, kom priset som en lika glädjande som oväntad bonus.

– ”Priserna är fantastiska. Lite har jag hunnit fundera – en ny soffa vore underbart så ännu fler får plats,” säger hon och skrattar.

Det är ett svar som speglar hennes syn på hemmet som en plats där människor ska få samsas, vila, umgås och leva. För henne handlar nya möbler inte om att följa en trend, utan om att skapa ännu mer utrymme för gemenskap.

Luftrenaren är också ett välkommet inslag, särskilt i ett hem där hundar, barn och mycket aktivitet är en naturlig del av vardagen.

– ”Det känns fint att kunna göra hemmet ännu mer behagligt och hälsosamt. Vi är många som rör oss här varje dag,” säger Lisa.

Vinsten ger familjen friheten att fortsätta bygga vidare på det som redan gjort deras hem så omtyckt: värme, omtanke och en miljö där alla får plats – på riktigt.

Ett hem som berör, för att det vågar vara personligt

Kanske är det just därför svenska folket fastnade för Lisas hem. Det är allt annat än tillrättalagt, men ändå genomtänkt. Det är personligt utan att bli poserande. Ett hem fyllt av både själ och vardag.

– “Jag vet inte varför just vårt hem fångade rösterna. Vi har bara gjort det vi tycker om. Kanske att det udda, nötta och lite trasiga fått fortsätta vara omtyckt.”

Det är en enkel förklaring – men också en ovanligt stark princip i en tid där hem lätt formas efter ideal och bilder utifrån.

Och mitt i allt står Lisa Flisbäck som årets vinnare av Sveriges Mysigaste Hem – med ett hem som inte bara inspirerar, utan också påminner om något grundläggande:

Att mys, hemtrevnad och värme inte går att köpa eller planera fram. De uppstår när livet får ta plats.

Och kanske är det precis därför svenska folket röstade fram det till Sveriges Mysigaste Hem 2025.

Därför tog hennes hem hela Sverige med storm

När man summerar årets tävling står en sak klar: det var inte perfekt styling, trendriktning eller arkitektur som avgjorde. Det var känslan. Hemmet på Ågård utanför Falkenberg bär spår av liv, tid och omsorg – och det var just det som berörde människor över hela landet.

Lisa Flisbäcks hem visar att hemtrevnad inte behöver vara avancerad eller tillrättalagd. Den sitter i detaljerna man valt med hjärtat, i det som fått följa med i generationer och i modet att låta det udda få plats. Det är ett hem som bjuder in, inte imponerar. Ett hem där vardagen får synas och där det personliga får dominera framför det perfekta.

I en tävling som speglar Sveriges bredd av stilar och livsformer står Lisas hem ut just för att det vågar vara äkta. Och kanske är det därför svenska folket röstade som de gjorde.

För i slutändan är det ofta de ärliga miljöerna, de som bär spår av livet självt, som känns allra mest. Det är hem vi vill återvända till – och hem som inspirerar långt efter att tävlingen är över.

Även starka placeringar för årets tvåa och trea

På andra plats i Sveriges Mysigaste Hem 2025 återfinns Anna Winer från Sölvesborg, vars hem imponerade med sin lantliga charm och moderna värme. Med naturliga material, trädetaljer och en harmonisk färgskala har hon skapat en idyll som både bevarar husets själ och sätter en personlig prägel.

Hennes inredning utstrålar enkelhet, omtanke och en genuin känsla av hem. För sin andraplats belönas hon med ett presentkort på 25 000 kronor från Mio och en Wood’s AL 310FC-luftrenare.

Tredjeplatsen gick till Sanna Lindberg i Luleå, som med sitt rustika norrlandshus ”Svidja” fångade många röster. I hennes hem möts vedspisens värme, mönstrade tapeter, återbruk och levande ljus i en miljö som känns lika mycket själ som stil.

Här är hemtrevnad ingen stilfråga, utan en vardaglig närvaro. Sanna belönas med ett presentkort på 10 000 kronor från Mio samt en Wood’s Tall 155-luftrenare.

Tillsammans visar årets topp tre att mysiga hem kan se ut på många sätt – men att det alltid är personlighet, värme och känsla som gör det största intrycket.

Tack till alla som gjorde årets tävling möjlig

Villalivet vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som varit med och format årets upplaga av Sveriges Mysigaste Hem. Tack till de hundratals engagerade deltagare som öppnade upp sina hem och delade med sig av sin kreativitet, sin personlighet och sin hemtrevnad. Tack också till alla er som röstade – ert engagemang och era röster är det som gör tävlingen levande år efter år.

Ett stort tack riktas även till våra samarbetspartners Mio och Wood’s, vars generösa priser och långsiktiga engagemang bidrar till att lyfta fram glädjen i att skapa hem där människor trivs, mår bra och vill vara.

Tillsammans har ni gjort Sveriges Mysigaste Hem 2025 till en varm, inspirerande och minnesvärd resa. Vi ser redan fram emot nästa års tävling – och alla nya hem som väntar på att upptäckas.