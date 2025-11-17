Sveriges Mysigaste Hem 2025 – Andraplatsen till Sölvesborg

När svenska folket röstade fram årets mysigaste hem landade andraplatsen i Sölvesborg, hos 31-åriga Anna Winér. Hennes lantliga villa, fylld av värme, naturmaterial och tidlös enkelhet, har på kort tid blivit ett hem som berör. Med bara ett år i huset har Anna redan skapat en miljö där lugn, trygghet och harmoni är ledord – och där varje detalj är vald med hjärtat.

– ”Jag blev otroligt smickrad och glad! Förhoppningsvis kan vårt hem sprida inspiration till andra.”

Andrapristagaren i Sveriges Mysigaste Hem 2025

Namn: Anna Winér

Ålder: 31 år

Ort: Sölvesborg

Yrke: Egenföretagare

Bor: Villa

Bott i nuvarande hem: 1 år

Familj:

– Maken Christoffer

Instagram:

– @anna_winer

Ett hem som välkomnar redan i dörren

Det första som slår besökare när de kliver in hos Anna Winér är känslan – den där mjuka stillheten som gör att axlarna sjunker direkt. Hennes villa i Sölvesborg är ett hem där naturfärger, trä, texturer och milda ljuskällor tillsammans bygger en atmosfär som känns både äldre än huset och helt självklar i nuet.

Hemmet är inte stort i sin gest – inget skriker om uppmärksamhet – men det väcker en stark igenkänning hos många som söker enkelhet, värme och en genuin hemtrevnad.

– ”Vårt hem är vänligt och varmt. En sån personlighet som man direkt känner sig trygg och älskad av.”

Det är den stämningen Anna värnar om. Ett hem som inte behöver vara perfekt, men som ska vara öppet, rogivande och tryggt. En plats där både vardagen och årstiderna får göra avtryck.

En dröm som hittade sin plats

För Anna började allt långt innan hon klev över tröskeln till huset i Sölvesborg. Hon har alltid burit på en tydlig bild av hur hon ville bo: lantligt, ombonat och med de där små detaljerna som gör att ett hem känns levande.

– ”Jag har alltid drömt om ett gammeldags och lantligt hem med mycket själ.”

När hon och hennes man gick på visning behövde hon inte tveka. Redan innan rundvandringen var över visste hon att det här var huset där drömmen kunde få växa fram på riktigt.

Det var inte ytan, planlösningen eller perfekta förutsättningar som avgjorde. Det var känslan — den där intuitiva säkerheten som ibland bara uppstår när rätt hem möter rätt person.

– ”När vi var på visning av det här huset kände jag direkt att vi hade hittat rätt!”

Och sedan dess har hemmet vuxit fram bit för bit. Inte genom färdiga koncept, utan genom små val i vardagen. En loppad ljusstake som hittade sin plats. Ärvt porslin som fick en självklar roll. En färgton som gav rummet lugn.

Allt med samma mål: att skapa ett hem som känns tryggt, tidlöst och personligt.

Läs mer om årets vinnare

Möt Lisa Flisbäck från Falkenberg, vars naturnära och personliga hem röstades fram till Sveriges Mysigaste Hem 2025.

→ Läs hela artikeln om vinnaren här

Vardagslugnet – där elden, årstiderna och enkelheten styr

I Annas hem är årstiderna en naturlig del av inredningen. Inte som ett koncept, utan som en rytm som får sätta tonen i rummen. På sommaren är huset fyllt av ljus, luft och blommor från trädgården. På vintern blir atmosfären tätare, varmare och mer omfamnande — precis som ett gammaldags hem ska vara.

– ”Vårt hem är ständigt i förvandling och följer årstiderna som passerar utanför: lätt och ljust på sommaren med blommor och mer omfamnande på vintern med många tända ljus och varma färger.”

Just nu, med vintern och graviditeten som närvarande följeslagare, har Anna hittat sin allra mest rofyllda plats. Det är framför kaminen — där lågorna skapar ett stillsamt skådespel och där hennes kreativa sida får blomma.

– ”Att sitta framför kaminen och göra julpyssel är verkligen avkoppling för mig just nu.”

Det är ett enkelt nöje, men just därför så typiskt för Annas sätt att leva: hon fördjupar sig i de små, lugna stunderna där hemmet får tala.

Och kanske är det också därför besökare så ofta reagerar likadant när de stiger in.

– ”Det första många utbrister är just hur mysigt vårt hem är, vilket gör mig otroligt glad.”

Hennes hem är inte byggt för att imponera — det är byggt för att kännas.

När det gamla får nytt liv

Ett hem med själ byggs inte av nya inköp – det bygger Anna Winér med sådant som redan har levt ett liv. I hennes villa möter man detaljer som bär på både minnen och historia, från ärvda ting till bortglömda skatter som hittat rätt miljö att blomma i.

Hållbarhet är ingen trend hemma hos Anna, utan en naturlig del av hur hon inreder. Hon ser värdet i det som redan finns och glädjen i att ge saker en andra chans.

– ”Många saker i vårt hem har jag ärvt och jag försöker alltid ta vara på det vi har.”

Ett av hennes favoritfynd var oväntat och kom från nära håll.

– ”Mattorna hittade jag på mina föräldrars vind. När jag såg dem kändes det som om jag vunnit på lotto! Otroligt fina och passade perfekt in i vårt hem.”

Det är just den där känslan – att hitta något som klickar direkt – som beskriver Annas sätt att skapa hemtrevnad. Inget är valt för att imponera. Allt är valt för att det bär på rätt energi, rätt uttryck och rätt plats i hemmet.

Ibland handlar det om en möbel med patina, ibland om en syrlig färgton som stillar rummet. Och ibland om något så enkelt som en ljusstake eller ett mjukt tyg.

Oavsett är resultatet detsamma: ett hem där det gamla får fortsätta sin berättelse, i en ny form och ett nytt sammanhang.

Läs mer om årets trea

Besök Sanna Lindbergs gård Svidja – ett sekelskifteshem fyllt av återbruk, kreativitet och en hemtrevnad som känns som en varm kram.

→ Läs hela artikeln om tredjeplatsen här

Färger, material och ljus – Annas egna recept på hemtrevnad

Det är ingen slump att Annas hem uppfattas som harmoniskt redan vid första steget över tröskeln. Hon arbetar intuitivt med färg och material, men alltid med samma mål i sikte: att skapa lugn, värme och en miljö som känns trygg att vara i.

Grunden är naturen. Mjuka jordnära toner, organiska texturer och material som åldras vackert — allt får bidra till att ge hemmet sin tidlösa karaktär.

– ”Naturfärger och naturmaterial tycker jag är väldigt behagligt.”

Ljuset är också en viktig del av stämningen, särskilt under årets mörka månader. Här är det inte skarpt, kallt eller överdrivet — tvärtom. Anna bygger mys med ett ljus som rör sig i mjuka nivåer, där levande ljus är en självklar ledsagare.

– ”Många ljuskällor, helst levande ljus på vintern, skapar mycket mysfaktor.”

Det är ett hem som vilar på milda kontraster: hårt och mjukt, varmt och svalt, gammalt och nytt. I Annas händer blir allt en självklar helhet. Inget är tillrättalagt — ändå känns allt genomtänkt. Det är just den balansen som ger hemmet dess lugna, varma själ.

En andraplats som värmer – och framtidsplaner som redan tagit form

När beskedet kom att Anna Winér tagit hem andraplatsen i Sveriges Mysigaste Hem 2025 blev hon både överraskad och rörd. Att hennes hem skulle nå så långt i tävlingen var inget hon hade förväntat sig, även om hon länge hoppats att andra skulle känna samma harmoni som hon själv gör där hemma.

– ”Jag blev otroligt smickrad och glad! Förhoppningsvis kan vårt hem sprida inspiration till andra.”

Vinsten består av ett presentkort på 25 000 kronor från Mio och en Wood’s AL 310FC-luftrenare — ett pris som hade kunnat gå åt många olika håll. Men för Anna och hennes man är valet självklart. De väntar nämligen sitt första barn i april, och tankarna är redan fullt riktade mot familjens nästa stora kapitel.

– ”Den här vinsten kommer verkligen helt perfekt! Nu ska vi planera det framtida barnrummet.”

Just den meningen sammanfattar varför röstande fastnat för Annas hem: det är ett hem i ständig utveckling, men aldrig för att imponera. Allt handlar om att skapa trygghet, mys och lugn — både för dem som bor där nu och för den lilla familjemedlem som snart ska flytta in.

Med barnrummet som nästa projekt och en andraplats som bekräftelse på att hennes stil berör, går Anna in i framtiden med både tacksamhet och förväntan.

Varför svenska folket fastnade för Annas hem

Det finns hem som imponerar, och så finns det hem som känns. Annas villa i Sölvesborg tillhör den senare kategorin — ett hem som inte försöker vara något annat än just sig själv. Kanske är det därför det berört så många.

I en tävling med hundratals bidrag, alla med sin egen personlighet och stil, stod Annas hem ut på ett stillsamt men tydligt sätt: med enkelhet. Med värme. Med harmoni.

– ”Jag tror det var enkelheten och det ’lilla’ som gjorde att många läsare fastnade för just vårt hem.”

Det är ett hem där inget är överdrivet eller påklistrat. Ett hem där personliga ting, ärvda föremål och naturfärger får skapa en atmosfär som inte behöver förklaras — den känns. Anna har inte velat skapa något perfekt, bara något äkta.

Och kanske är det just därför svenska folket röstade som de gjorde.

Hemmet utstrålar lugn i en värld som ofta går för fort. Det är varmt utan att vara överdådigt. Det är lantligt utan att vara nostalgiskt. Det är ett hem som bjuder in — inte för att glänsa, utan för att omfamna.

Och Annas egen slogan för hemmet sammanfattar allt:

– ”Ett hem skapat med hjärta och harmoni.”

Det är svårt att tänka sig en mer träffande beskrivning.

Ett varmt tack till alla som gjort tävlingen möjlig

Villalivet vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i årets upplaga av Sveriges Mysigaste Hem. Tack till er som öppnade dörren till era hem, till er som röstade och engagerade er, och till alla som har inspirerat med sin kreativitet, sin personlighet och sin känsla för hemtrevnad.

Ett särskilt tack går till våra samarbetspartners Mio och Wood’s, vars generösa priser och långsiktiga engagemang gör tävlingen möjlig år efter år. Tillsammans lyfter vi fram hem där värme, trygghet och omtanke får stå i centrum — oavsett stil, storlek eller adress.

Andraplatsen för 2025 gick till Anna Winér, men årets tävling visar ännu en gång att mysiga hem inte är något som kan mätas i kvadratmeter eller perfekta ytor. Det handlar om känslan som möter en i dörren. Den känslan lever vidare tack vare alla er som varit med.

Vi ser redan fram emot Sveriges Mysigaste Hem 2026 – med nya hem, nya berättelser och nya sätt att inspireras av varandra.