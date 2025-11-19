Tredjeplatsen i Sveriges Mysigaste Hem 2025 – Gården Svidja

Mitt bland tallskogar, grusvägar och norrländsk stillhet ligger gården Svidja – ett hem som burit på historier i över hundra år. Och det var just här, i den lilla byn Hollsvattnet utanför Luleå, som svenska folket hittade en av sina favoriter i Sveriges Mysigaste Hem 2025.

Sanna Lindberg, 36 år, har i ett decennium varsamt förvandlat sitt sekelskifteshus till en trygg och varm plats där varje rum berättar något om både henne och huset självt. Att hon skulle placera sig bland landets tre mysigaste hem var inget hon ens vågat föreställa sig.

– ”Det kändes nästan lite overkligt att mitt lilla hus i en pytteliten by i Norrbotten skulle hamna trea! För mig är det viktigaste att hemmet känns mysigt – så det här betyder verkligen mycket.”

Med sin blandning av gammaldags själ, kreativa lösningar och en inredningsstil som låter tiden få ta plats, har Sanna skapat ett hem som både rör och inspirerar.

Faktaruta: Tredjeplatsen i Sveriges Mysigaste Hem 2025

Namn: Sanna Lindberg

Ålder: 36 år

Ort: Hollsvattnet, Luleå

Yrke: Träindustriarbetare på finsnickeri

Bor: Villa från 1912 – gården Svidja

Bott i nuvarande hem: I 10 år

Familj:

– Sambo Niclas

– Döttrarna Agnes och Astrid

– Katten Luna

Instagram: @gardensvidja

Svidja: Ett hem där tiden får tala

Gården Svidja, som byggdes 1912, är inte ett hus man bara bor i – det är ett hus man lever tillsammans med. När Sanna Lindberg och hennes sambo Niclas flyttade in för tio år sedan var det med stor respekt för både platsen och dess historia. Sakta men säkert lät de rummen växa fram, inte efter trender utan efter känslan av vad huset själv ville vara.

– ”Att det blivit just det här hemmet är något som vuxit fram med tiden. Ju mer jag mognat i min stil, desto mer har jag tagit hänsyn till husets ålder.”

Och Svidja har mycket att berätta. Knarriga golvplankor, handmålade detaljer och små skavanker som vittnar om ett långt liv. Här är inget perfekt – och just därför känns allt äkta. Det är ett hem där man kan andas, där tiden får gå långsamt och där det finns utrymme att landa.

Sannas egen vardag präglas av både lugn och kreativitet. När hon inte arbetar i finsnickeriet spenderar hon gärna timmar åt små projekt hemma – måla en möbel, fixa något hon hittat på gården eller gå lös på en idé som dykt upp i stunden.

Det är i mötet mellan gammalt och älskat, återbrukat och egenhändigt fixat som Svidjas själ bor. Och kanske var det just den själfullheten som gjorde att svenska folket fastnade för hennes hem.

Där lugnet får ta plats

Trots ett hem fullt av prylar, detaljer och små historier är det just lugnet som Sanna återkommer till gång på gång. För henne handlar avkoppling inte nödvändigtvis om tystnad – utan om känslan av att få vara helt och hållet sig själv.

– ”Jag kopplar av på olika sätt. Ibland genom att pyssla med ett projekt här hemma. Annars gärna i min fåtölj, med katten i knät, tända ljus och en serie eller en bok.”

Fåtöljen har blivit ett av hemmet mest använda hörn; en liten trygg plats där kvällar får dra ut och där vardagens brus sakta rinner av. Det är också här som kontrasten mellan Svidjas yttre och inre kanske märks tydligast: huset står i den norrländska stillheten, men inomhus är det varmt, mjukt och levande.

Tar man ett varv genom rummen märker man snabbt det som många kommenterar när de kliver in för första gången: här finns mycket att vila ögonen på. Vackra detaljer, udda föremål och fynd som fått nytt liv – ibland saker som andra hade kallat skrot.

– ”Jag har tagit in mycket som andra skulle slänga. Gamla räfsor och krattor som jag hängt koppar på, och massor av saker som jag hittat i vår lada.”

Det är just den här lekfullheten som balanserar det lugna. Ett hem där man möts av ett varmt omfamnande helhetsintryck, men där varje liten pryl också bär en historia.

Ett hem byggt av återbruk, fantasi och fingertoppskänsla

Det finns hem där återbruk är en inredningsstil – och sedan finns det hem där återbruk är en livshållning. Hos Sanna Lindberg är det senare som gäller. Här plockas inget in av en slump, och ingenting behöver vara nytt för att få ta plats. Tvärtom är det ofta de nötta, de bortglömda och de omgjorda som får störst betydelse.

– ”Jag försöker alltid ta vara på det vi har. Många saker har jag ärvt, och mattorna hittade jag till exempel på mina föräldrars vind. När jag såg dem kändes det som att jag vunnit på lotto – de passade perfekt!”

I ladan på gården har hon gjort otaliga fynd genom åren: gamla flaskor, verktyg, plåtskyltar, trädetaljer – allt sådant som andra kanske hade kastat men som hos Sanna istället blir en del av hemmet. En gammal räfsa blir en kroklist. En bortglömd hylla blir en bokstödare. Ett rostigt verktyg blir en dekoration med stolthet.

Det är i den här förmågan att se potential i det nästan bortglömda som Svidjas själ byggs. Ett hem där varje föremål har fått en andra chans, och där det personliga värdet alltid står högre än priset.

Och när årstiderna växlar följer hemmet med. Sanna är inte rädd för att låta det förändras.

På våren och sommaren blir Svidja ljusare och luftigare – med blommigare textilier och mjuka pasteller. När mörkret faller på hösten byts tyger och detaljer ut mot något mer omfamnande: mustiga färger, murriga toner och mängder av mysbelysning.

Under julen händer sedan något magiskt. Sanna går all in. Gammaldags pynt, hemgjorda dekorationer och ljus i varje vrå. Huset känns som taget ur en tid då julen var långsam, varm och fylld av hemligheter.

Det är inget konstlat med förändringarna. Det är bara livet – och årstiderna – som får påverka hemmet på samma sätt som det alltid gjort i gamla gårdar.

Mellan vardagskaos och hemtrevnad: ett hem som får levas i

Trots sitt tydligt genomtänkta uttryck är Svidja inget museum. Det är ett hem där två barn, en katt och två vuxna lever sitt liv — fullt ut. För Sanna är balansen mellan ordning och vardagskaos en ständig rörelse, men också något hon förhåller sig till med humor.

– ”Jag mår bäst när det är ordning hemma, men med barn är det ju i princip en omöjlighet haha. Men det ska ju faktiskt levas ett liv i hemmet – alla ska känna att de kan vara sig själva.”

Just den inställningen genomsyrar hela huset. Inredningen kommer alltid i andra hand efter trivsel. Praktiska lösningar får stå tillbaka om de inte känns rätt estetiskt, men hemmet är samtidigt aldrig så skört att det inte tål vardagen. Här får golven ha märken, leksaker ligga kvar ett tag och tvätthögen ibland växa.

Det viktiga är att atmosfären bär en känsla av trygghet och värme — samma känsla man får i en kram. Det är också precis vad Sanna vill att gäster ska känna när de kliver innanför dörren.

– ”Jag vill att det ska kännas som en varm kram. Att man känner: åh, vilken hemtrevnad! Här vill jag sätta mig i kökssoffan och dricka en kaffe.”

Det är den ärligheten och tillåtelsen i hemmet som gör att människor snabbt slappnar av. Att det mysiga inte är något stylat, utan något som helt enkelt finns där. Inte för att imponera — utan för att man ska trivas.

Därför fångade Svidja svenska folkets hjärtan

Att Sanna Lindbergs hem fick en tredjeplats i Sveriges Mysigaste Hem 2025 är kanske inte så svårt att förstå när man ser hur mycket själ som ryms mellan väggarna. I en tid då trender skiftar snabbt och inredning ibland blir en tävling i perfektion, står Svidja ut som något helt annat: varmt, oförställt och djupt mänskligt.

– ”Jag hoppas att det var för att folk kände en gammaldags, opretentiös hemtrevnad. Att man kan få ett mysigt hem utan att följa trender eller ha råd med de dyraste materialen.”

Det är just den känslan som både juryn och svenska folket fastnade för. Här finns ett hem där det inte handlar om att visa upp något perfekt, utan om att skapa en plats där man verkligen vill vara. Ett hem som bjuder in snarare än imponera. Ett hem där varje detalj bär på en liten historia, och där mys inte är en stil — utan en inställning.

Och när Sanna till sist ombeds beskriva sitt hem med en slogan, landar hon i något som fångar essensen av både gården och henne själv:

Gården Svidja – en svunnen tids charm.

En tävling som hyllar allt det mysiga

För Sanna Lindberg blev deltagandet i Sveriges Mysigaste Hem både roligare och mer omtumlande än hon väntat sig. Att ens bli nominerad kändes stort – men när resultatet visade att hennes hem skulle ta sig ända till tredje plats, slog det över i ren förvåning och glädje.

– ”Det var väldigt roligt och spännande! Och jag blev verkligen överraskad över att komma topp tre.”

Att få visa upp sitt hem var en sak, men en av de största upplevelserna var också att se alla andra bidra. Tävlingen blev en gemenskap, där hem i alla stilar fick ta plats: det moderna, det lantliga, det minimalistiska, det färgstarka, det gamla, det lilla och det stora. Alla med samma mål — att visa vad mys betyder för dem.

– ”Att få inspireras av andras bidrag har varit väldigt kul. Man blir nästan som en gäst i deras hem för en stund.”

För Sanna personligen betydde tävlingen något mer än bara en placering. Den blev ett bevis på att mys inte är något som skapas av dyra val eller perfekta ytor, utan av känsla, tid och omtanke. Och det är något hon tror att många uppskattade.

– ”Jag tycker det är härligt att fokus ligger på det mysiga, inte det trendigaste. Det ger alla samma förutsättningar, oavsett om man har supermodernt, minimalistiskt eller som jag – gammalt och lantligt.”

Med tredjeplatsen i ryggen fortsätter hon nu skapa vidare på Svidja, med samma värme som hon alltid gjort.

En vinst som gör skillnad i vardagen

Med tredjeplatsen följer också ett uppskattat pris: ett presentkort på 10 000 kronor från Mio och en Wood’s Tall 155-luftrenare. För Sanna, som sällan köper nya möbler och värnar om hållbarhet, kom vinsten både oväntat och perfekt.

– ”Jag köper väldigt sällan nya möbler, men nu ska vi faktiskt unna oss en ny soffa – det är något vi verkligen behöver. Och luftrenaren blir toppen, särskilt eftersom vi har katt trots att sambon är allergisk.”

Precis som hennes hem är också hennes planer med vinsten jordnära och omtänksamma. Ett hem där alla ska må bra – både människor och djur – får nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta vara den där varma, trygga platsen som så många röstat fram.

Ett hem som fortsätter beröra

När man summerar årets tävling är det tydligt att gården Svidja inte bara är ett vackert hem – det är ett hem som känns. Sanna Lindberg har lyckats skapa en miljö där tiden får gå långsamt, där återbruk blir till små berättelser och där en varm kram möter varje besökare redan i hallen. Det är den sortens hemtrevnad som inte går att köpa eller planera, utan som växer fram genom år av omtanke, kreativitet och kärlek till platsen.

Att Svidja tog tredjeplatsen i Sveriges Mysigaste Hem 2025 visar att mys inte handlar om perfektion, trender eller budget. Det handlar om känsla – den där lilla gnistan som får en att andas ut, slå sig ner och tänka: här vill jag vara en stund.

Och kanske är det just därför som detta gamla hus i Hollsvattnet berörde så många. För i en värld som ofta går fort, påminner Sanna Lindbergs hem oss om något enkelt och viktigt: att hemtrevnad bor i det äkta, det ärliga och det levda.