Ägg i redet? ”Då känner jag mig som a billion dollar”.

En av mina bästa stunder på dagen är på morgonen, när familjen förhoppningsvis fortfarande sover, och jag smiter ut i trädgårdens morgondagg med en kopp kaffe och sällskap av katten för att öppna till hönsen.Lite ny utfodring och ställa upp galler-dörren på glänt.

Några ägg i redet? Just då, i den stunden, känner jag mig som a billion dollar. Två ägg och jag är en jackpot-vinnare! Under den knasiga ”vinter” som ligger bakom oss fortsatte mina höns att värpa, normalt sett brukar de gå ner lite i sin äggproduktion årets kalla månader. Överhuvudtaget har väl inget varit riktigt som det ska, när jag egentligen skulle gått fram med snöskyffeln följde jag istället med spänning hur både ramslök och nässlor var på väg upp här hemma i trädgården utanför Falkenberg. Ibland känns Sverige väldigt avlångt! Det finns vissa livsmedel som är så proppfyllda med nyttigheter och näring att man skulle kunna kalla dem för superlivsmedel.

Ägg är just ett sådant livsmedel. Det innehåller nästan alla de näringsämnen som vi människor behöver. Exempelvis ger ett enda normal-stort ägg mer än en tredjedel av vårt dagsbehov av selen, vitamin E och B12. Och det innehåller 12,3 procent protein och något mindre fett än ett glas standardmjölk. Snacka om superhjälte! Ett annat plus med ägg är att det har så lång hållbarhet. Rätt förvarat, det vill säga i kylskåp och med den spetsiga toppen neråt, klarar de sig åtminstone två månader. Är du osäker på hur gammalt ditt ägg är? Först och främst; knäck ägget, lukta och titta på det.

Ägget ska lukta fräscht, gulan ska hålla ihop och vitan ska ligga tätt intill gulan, även om det yttersta skiktet av vitan kan vara lite mer tunnflytande. Du kan även lägga ägget i ett glas med vatten. Riktigt färska ägg ligger kvar på botten, ett ägg som är 1–2 veckor börjar ställa sig upp medan ett gammalt ägg ställer sig helt upp och så småningom flyter upp till ytan.

Grillpremiär: Fryst lamm för mig!

Jag älskar påsken av många anledningar. Lång, kravlös ledighet med (förhoppningsvis) mycket tid för att vara utomhus. Men också maten som kan kännas lite mer varierad än under våra övriga högtider. Dock hoppar jag gärna över det färska påsklammet.

Färskt lamm äter jag till hösten och vintern, när lammen har fått växa till sig under sommaren, vara utomhus och beta gräs och springa omkring. Till påsk plockar jag istället upp svenskt lamm ur frysen och kombinerar det med smakkompisar som vitlök, citron och örter. Och har du inte redan premiärgrillat för året så är det hög tid att göra det nu.

Pryltips: Stilla ro

När sorl och matos lagt sig och det är undanstökat i köket är det mysigt med ett tänt doftljus som får alla att varva ner. Herb från svenska The Friendly Home tillverkas för hand av naturligt vegetabiliskt vax och sprider mjuk lavendeldoft, pris 249 kr.

Månadens grönsak: Välkommen lilla nässelprimör

Nässlorna kan längre fram på året betraktas som ett hopplöst ogräs men är faktiskt en av de tidigaste primörer vi har att njuta av. När man skördar nässlor är det de översta späda toppskotten man ska rikta in sig på. Torka hela plantan och smula sönder eller förväll bladen och frys in – eller varför inte torka fröna och lägga in i honung? Allt beror på om man är ute efter nässlornas goda smak eller medicinska effekt.

För mig är smaken huvudsaken och nyttigheterna en bonus. Därför plockar jag fina, späda skott, sköljer dem noga och förväller dem ett par minuter i kokande vatten. Sedan grovhackar jag nässlorna och fördelar dem i plastpåsar eller plastburkar i frysen och sen är det bara att ta fram, tina och använda i köket året om. Använder jag mig av färska nässlor förvarar jag dem i plastpåse i kylskåp.

Torkade nässlor kan du förvara svalt och mörkt i papperspåsar eller burkar med lock i ca två år. I frysen klarar de sig i drygt ett år. Lite om nässlornas resa Innan lin kom till våra breddgrader användes fibrerna från nässelstjälkar till att väva tyg. Det kallades för nättelduk och var ett mjukt och fint material. Fibrerna användes även till att knyta fiskenät. Nässlor var med andra ord en uppskattad växt, som inte alls betraktades som ogräs utan odlades runt om på gårdarna. Tänk på det när du blänger på dom i trädgårdslandet.

TEXT LISA LEMKE FOTO LISA LEMKE, ISTOCKPHOTO, NÄMNDA LEVERANTÖRER