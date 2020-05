Därför smakar mackan godare utomhus!

Hej! Jag heter Lisa Lemke och är matkreatör, matstylist och tv-kock. I varje nummer av Villalivet bjuder jag på mina personliga tankar kring mat och matglädje och hoppas ni inspireras hemma i köket!

Jag har blivit den där människan som tvingar gästerna att sitta ute på midsommar (åtminstone en liten stund även om det är kallare än på julafton), svänger mig med termer som ”det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder” och inte alls tycker att lite sand i maten förstör en middag. Jag har fått utomhus-ätar-mani. Oavsett om det handlar om morgonens första kaffekopp ute i trädgården, lunch på verandan eller laga mat över en eld i skogen så är det i min värld inte mycket som går upp mot att äta ute. Känner du igen dig? Jag är förmodligen inte ensam om att tycka så. Men kan verkligen samma sak smaka olika beroende på var jag äter den? Ja, faktum är att forskare är eniga om att anledningen till att vi tycker maten smakar godare utomhus just beror på den där friska luften.

Hur vi uppfattar smak handlar inte bara om hur det vi äter konkret smakar, utan också om faktorer som ljus, ljud, dofter och inte minst tillgången till frisk luft. Äter eller dricker man i ett rum med dålig ventilation och torr luft är chansen stor att näsgångarna täpps igen och då känner vi mindre smak. Likaså hävdar somliga att det handlar om biophilia: teorin att människor har en medfödd dragningskraft till naturen och att både vår produktivitet och kreativitet ökar när vi omger oss av växtlighet och grönska. Och kanske uppfattning av smak? Det var inte minst något som snappades upp när det kom till design av restaurangmiljöer för några år sedan. Då fylldes matsalar av växter från golv till tak och somliga caféer påminde mer om växthus än kaffehak.

Personligen tror jag att för att de där hälsosamma måltiderna utomhus faktiskt ska bli av så måste vi göra det lite lätt för oss. Själv ser jag alltid till att ha en ryggsäck redo där det ligger en uppsättning av muggar, tallrikar, bestick och servetter till oss fyra i familjen. Här hittar man också våtservetter, en fällkniv, salt och peppar, plåster, picknickfilt och en rengjord termos. Då vet jag att vi har allt samlat på ett och samma ställe och det är lätt att vara spontan. Gillar du att grilla så låter man den dassiga engångsgrillen vara och satsar istället på en liten portabel grill.

Marknaden för den här typen av minigrillar som funkar lika bra på picknicken som på bordet har exploderat och det finns prisklasser för alla plånböcker. När det gäller packningen av själva maten finns det ett par enkla tips för ett bättre resultat. Packa känsliga saker, som till exempel ägg, gurka, fetaost, i separata burkar så att det inte blir geggigt. En favorit hos mig är att helt enkelt äta allt i bröd, helst pitabröd och pan bagna. Eller gamla klassikern pastasallad som jag kan känna har ett oförskämt dåligt rykte. Temperatur och hygien är självklart viktigt och jag brukar frysa in vatten i petflaskor istället för att släpa på frysklampar. Vattnet i flaskorna kan man bara dricka upp sen! Men återigen; det viktigaste är att det blir av. Inget kan smaka så gott som en äggmacka och en kopp kaffe i skogen, man behöver inte göra det så krångligt för sig. Ut och njut.

Husmorstips: Banantricket!

Har du precis som jag köpt hem bananer för att några dagar senare upptäcka att de redan börjat bli bruna? Fortfarande supergoda och söta såklart, men i mångas ögon (som i mina barns) har de tappat sin tjusning. Flera gånger nu har jag hört tipset om att packa in bananernas skaft med plastfolie för att få dem att hålla längre. Anledningen är att bananerna släpper ut etylengas under tiden de mognar som gör att de bland annat blir bruna snabbare. Men genom att packa in skaften, alltså den del som håller ihop klasen, frigörs mindre gas och bananerna håller sig gula längre. Värt att prova!

OBS! Släng aldrig bruna bananer. Skala och frys in, det blir perfekt bas till både smoothie och banankaka.

Alkoholfritt: Skål utan alkohol

Plötsligt dyker grannarna upp på andra sidan häcken i takt med att värmen kommer. Äntligen ses vi mer! Ska du bjuda över grannen på en jamare kan du kanske istället låta dig inspireras av en av de största drinktrenderna just nu: alkoholfritt eller åtminstone färre centiliter i glasen.

Varför inte bjuda på en alkoholfri nojito istället för en klassisk mojito nästa gång? Skippa romen och fyll på med mer club soda och eventuellt romextrakt.

Miljötips: Tåliga, fina fat

Hållbart är självklart melodin när du äter ute. Satsa på material som du kan använda om och om igen. Jag gillar dessa färgsprakande tallrikar för deras glada cirkuskänsla. Materialet är melanin, bambu och majsstärkelse och den säljs i 4-pack för 100 kr. Från Lagerhaus.

Kyltips: Håll tempen nere

Låt vårens utomhusfrukostar bli riktigt långrandiga – utan att oroa dig för sur mjölk och smältande smör. Släng in kylhällarna Staychill i frysen och använd sedan hällarna att duka fram värmekänsliga råvaror på. Perfekt under varma dagar. Från staychill.se.

Picknick-mat! Pan Bagna

I min senaste kokbok Brödmat (The bookaffair) finns det massa recept som passar perfekt för picknick, som den sydfranska klassikern Pan Bagna. Perfekt att göra av knapriga ändbitar på ljusa surdegsbröd, baguette och liknande bröd.

