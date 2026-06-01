Malin Olsson – på spökjakt efter sommarlovet

Sommarlov är en sak, men i höst beger sig Malin Olsson ut på riktigt äventyr. Tillsammans med kollegan Ken Gerhardsson ska hon undersöka Sveriges hemlighetsfullaste och mest hemsökta platser. Allt kommer visas i ett nytt program som utlovas bli det läskigaste på länge.

Faktaruta:

Malin Olsson

Familj: Sambon Simon Peyron, döttrarna Blanka och Hedda

Ålder: 44 år

Gör: Programledare

Aktuell: I SVT:s Sommarlov och i höstens nya läskigare satsning, Hemsökt.

Det är pressfotografering på schemat när vi ringer upp Malin, men hon tar sig ändå tid för ett samtal. Det nya programmet, Hemsökt, har hon inte fått prata så mycket om ännu och det märks att hon är taggad.

– Jag och Ken har bestämt att på vår semester skippar vi att dra till stranden. Istället åker vi till hemsökta platser för att undersöka om myterna vi har läst om stämmer.

På programmet står bland annat en nedlagd gammal godisfabrik, ett spökslott och ett träsk där det sägs finnas ett monster som drar ner folk i djupet. Precis den typen av platser som lockar Malins genuint nyfikna natur.

– Jag älskar allt som är annorlunda och platser man inte har varit på förut. Och jag tycker att det är väldigt spännande med oförklarliga saker, sånt som man inte vet om det är på riktigt eller inte.

Programmet vänder sig till barn men utlovar en mörkare känsla än vad de kanske är vana vid från SVT.

– Jag sa faktiskt till Ken att jag inte vet om vi kommer kunna sända det här, skrattar Malin. Men med rätt musik och effekter kan man ju styra hur läskigt det faktiskt känns.

Att Malin själv skulle vara helt oberörd av stämningen på de hemsökta platserna vore att överdriva. Hon är trots allt uppvuxen i ett hus i skogen utanför Mora i Dalarna, och vet precis vad en livlig fantasi kan ställa till med när mörkret faller.

Spökjakts-äventyret till trots, sommaren börjar som vanligt med Sommarlov i Malmö. Det här är Malins fjortonde säsong – hon har själv slutat räkna – och årets tema är vänskap.

Årets sommarlovsgäng: Ellen Särnevång, Lizette Edfeldt, Haider El Tamimi, Malin Olsson och Ken Gerhardsson. Fotograf: Janne Danielsson/SVT

– Det känns mer aktuellt än någonsin. Det finns undersökningar som visar att många barn känner sig ensamma, även när de är omgivna av andra. Vänskapstema känns jätteviktigt.

Till skillnad från förra årets tema, som handlade om att lägga ner skärmen och göra saker tillsammans, är det här årets mer personligt laddat. Malin pratar engagerat om hur sociala relationer är en av de viktigaste faktorerna för att må bra som människa.

– Det är nästan viktigare än träning och att röra på sig. Att ha människor runtomkring sig som man trivs med är otroligt viktigt för den psykiska hälsan.

Hemma i Malmö är Malin minst lika aktiv som på jobbet. Hon är mamman som går rappande in till fritids, som sjunger vid fel tillfällen – och skäms inte ett dugg för det.

– Det blir inte pinsamt om du själv inte tycker att det är pinsamt. Jag vill visa barnen att det är okej att flippa ur ibland, att vara sig själv. Det är inget farligt som kan hända.

Döttrarna Blanka och Hedda är dock inte lika imponerade av mamma som resten av Sveriges barn verkar vara.

– Mina barn är totalt oimponerade! Jag ber dem om en hemmarecension och de bara suckar: ”Men mamma, vi ser ju dig varje dag”.

Men frågar man Malin om tips för att roa barn finns det gott om idéer. Hon är tydlig: ett lekland är inte svaret.

– Jag tycker inte att det ska kosta pengar att ha kul med sina barn. Det finns miljoner roliga saker att göra om man bara använder fantasin. Och barn hakar ju på vad som helst, så länge du får det att kännas som ett äventyr.

Ett av hennes favoritknep är vad hon kallar femkamp eller tiokamp – som funkar precis lika bra i parken som hemma i trädgården.

– Hitta på enkla uppdrag på plats – hitta tio kottar, hoppa upp på en bänk och skrik något konstigt. Barn hakar på direkt. Det är uppdraget som är grejen.

Och när stämningen hemma känns för tråkig finns det alltid ett sista knep i beredskap.

– Då sätter jag på en låt på högsta volym och börjar dansa. Då kommer alla in i rummet. Och så larvar vi oss och tycker det är skitkul. Det funkar varje gång.



