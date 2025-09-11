Så förbereder du bilen för vintern – komplett checklista

När kylan och snön gör entré ställs bilen inför helt nya utmaningar. Vintervägar, minusgrader och fukt sliter hårt på både motor, batteri och kaross. Samtidigt ökar risken för olyckor om däcken eller bromsarna inte är i toppskick. Därför är det lika viktigt att se över bilen som att vinterförbereda huset.

Genom att förbereda bilen i tid inför vintern kan du undvika vanliga problem som startsvårigheter, dålig sikt eller fastkörning i snödrivor. Dessutom ökar du säkerheten för både dig själv och dina medtrafikanter – och minskar risken för dyra reparationer längre fram.

Här får du en komplett checklista för vinterbilvård, steg för steg, med enkla tips som gör bilen redo för kalla morgnar och snöiga vägar.

Varför är det viktigt att vinterförbereda bilen?

Säkerhet: Rätt däck, fungerande bromsar och god sikt minskar risken för olyckor.

Rätt däck, fungerande bromsar och god sikt minskar risken för olyckor. Pålitlighet: Ett välskött bilbatteri, frostskyddad motor och motorvärmare gör att bilen startar även under kalla morgnar.

Ett välskött bilbatteri, frostskyddad motor och motorvärmare gör att bilen startar även under kalla morgnar. Ekonomi: Förebyggande underhåll minskar risken för dyra reparationer och förlänger bilens livslängd.

Checklista: Förbered bilen för vintern

1. Byt till vinterdäck i tid

Kolla mönsterdjup (minst 3 mm för vinterväglag, gärna mer).

Kontrollera lufttrycket – det sjunker i kyla.

Välj rätt typ: dubbdäck för isiga vägar eller friktionsdäck för stadskörning.

2. Kontrollera bilbatteriet

Batterier tappar kapacitet i kyla.

Testa spänningen (minst 12,4 V).

Ladda med underhållsladdare om du kör korta sträckor.

3. Fyll på spolarvätska och frostskydd

Använd vinterspolarvätska som klarar minst –20 °C.

Kontrollera kylarvätskan (glykol) så att motorn är skyddad mot frostskador.

4. Se över bilens lampor

Kontrollera att alla lampor fungerar.

Rengör strålkastare och bakljus regelbundet från salt och snö.

Byt till starkare glödlampor om sikten ofta är dålig.

5. Använd motorvärmare

Underlättar starten och sparar batteri.

Koppla in 1–2 timmar innan avfärd (vid –15 °C kan 2–3 timmar behövas).

6. Ha nödutrustning i bilen

Reflexväst, varningstriangel, startkablar, isskrapa och snöborste.

En filt, ficklampa och laddare till mobilen är bra vid nödlägen.

En liten spade kan behövas om bilen fastnar i snön.

7. Tvätta och rostskydda bilen

Salt och vägsörja fräter på lack och underrede.

Tvätta bilen regelbundet och lägg på vax eller underredsskydd inför vintern.

8. Kontrollera bromsar och däcktryck

Bromsarna utsätts för mer fukt och kyla under vintern – serva vid behov.

Justera däcktrycket regelbundet (1–2 gånger i månaden).

9. Håll rutorna isfria

Ha alltid isskrapa och avfrostningsspray i bilen.

Kontrollera att värmesystem och defroster fungerar.

En täckduk över vindrutan sparar tid på morgonen.

Sammanfattning – så blir bilen redo för vintern

Att förbereda bilen inför vintern är ingen stor ansträngning, men det gör en enorm skillnad för både säkerhet, komfort och plånbok. Med rätt vinterdäck, ett friskt bilbatteri, påfylld spolarvätska och en motorvärmare som avlastar bilen i kylan är du rustad för de flesta situationer.

Lägg till nödutrustning som isskrapa, reflexväst och startkablar – och du slipper många av de problem som annars överraskar bilägare varje vinter.

Genom att ta några timmar i höst för att gå igenom checklistan kan du köra tryggt hela säsongen, undvika onödiga bärgningar och minska risken för kostsamma reparationer.

Vill du fördjupa dig ytterligare? Läs vår guide om bilbatteri på vintern – så undviker du startproblem och få fler tips för att hålla bilen i toppskick även under de kallaste månaderna.

Vanliga frågor om att förbereda bilen för vintern