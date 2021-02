- Annons -

Bygga sommarhus

Sofie Elfsberg och maken Joakim var inte ensamma om att leta fritidsboende på Tjörn i Bohuslän. Priserna steg till orimliga nivåer, även på de mest slitna renoveringsobjekten. Men så dök en lite märklig tomt upp på marknaden, och ingen verkade riktigt förstå hur ett hus skulle kunna byggas just där. Förutom Sofie och Joakim.

– Vår story är att vi i flera års tid har velat köpa ett fritidshus på Tjörn. I vanliga fall bor vi i en villa i Lerum, nordöst om Göteborg, men vi har spenderat många sommarkvällar hos vänner med sommarhus på Tjörnekalv, utanför Tjörn. Både jag och Joakim har förälskat oss i närheten till havet och det lugna livet längs kusten, så vi kände att vi ville ha vårt eget sommarhus här, berättar Sofie.

Sofie och Joakim gjorde som de flesta brukar göra. De följde noggrant vad som publicerades på Hemnet, gick på visningar och deltog i budgivningar på objekt som de intresserade sig för. Men priserna stack ofta iväg till fantasinivåer.

– Det blev ofta väldigt höga bud, även på hus som var ganska slitna. Vi var ju ute efter ett fritidshus där vi skulle kunna koppla av under lediga stunder och ville inte lägga för mycket tid eller pengar på att renovera och rusta upp huset. Så vi började nästan tappa hoppet, förklarar Joakim.

En ny tomt dyker upp

Men så, nästan av en slump, upptäckte de en tomt i Rönnäng. Längst ner på södra Tjörn, högt belägen på klipporna och med en fantastisk utsikt över havet och Dyrön. Ett drömläge. Men det fanns ett problem.

– När vi klev ur bilen möttes vi av ett stenröse, två sluttande bergknallar och ett stort hål i mitten. Man tänkte liksom inte ”hus” när man såg det där. Det krävdes väldigt bra fantasi för att se hur det skulle kunna byggas ett hus på tomten. Men vi ställde oss och tittade ner i det där hålet och började fundera, berättar Sofie.

“VVS-installatören Herberts Rör och energiberäknarna berättade precis hur djupt vi skulle borra och vilken bergvärmepump som passade bäst för oss.”

Ändrade planer och nybyggnation

Den ursprungliga planen att köpa ett befintligt hus ändrades snabbt. Istället gled tankarna in på att köpa tomt och bygga nytt, som skulle bli en mer bekväm lösning än att renovera ett objekt steg för steg. Paret kollade snabbt upp vad markarbetet skulle kosta och fick en prisuppskattning. Sen togs beslutet att buda på tomten.

– Vi lade vårt bud och sen gick tiden. Ingen annan budade. Jag antar att det var fler än vi som inte riktigt förstod hur det skulle gå att bygga hus här, säger Sofie.

Nu kunde paret på riktigt börja planera för hur de ville ha sitt drömfritidsboende.

– Vi bestämde oss faktiskt för att bygga villastandard istället för normalt fritidsboende. Jag och Joakim har många år kvar i arbetslivet och trivs bra i villan hemma, men man vet aldrig om vi kommer vilja bosätta oss permanent här på Tjörn i framtiden. Vår budget höll för att bygga villastandard och våra grannar i området är alla permanent boende i sina hus.

Sofie kontaktade olika hustillverkare men de fick snabbt problem att anpassa de färdiga husmodellerna efter den komplexa tomten. Paret visste ungefär vad de ville ha, men någon lösning fanns inte. Istället kontaktades en lokal arkitekt som tog sig an problemet utifrån tomtens förutsättningar.

– Arkitekten presenterade sina ritningar som Villa Kilen, ett 166 kvadratmeter stort hus i villastandard med två plan, där både entréplan och sutterängplan har altaner runtomkring huset.

Även om ritningarna var färdiga återstod många beslut. Vem ska bygga? Vilka material ska väljas? Vilken lösning för värme och varmvatten? Fiber? Hur ska allt egentligen se ut? Det är många och svåra beslut som måste tas.

Många beslut när man bygger nytt

– Att bygga hus kräver att man tar sig tid och sätter sig in i varje del. Eller så får man helt lita på någon annan. När det gäller uppvärmningen hade vi inte så mycket att välja på faktiskt. Eftersom vi ville bygga villastandard hade kommunen som krav att vi skulle installera bergvärme. Själva hade vi funderat på frånluftsvärmepump eftersom vi har en sån hemma i villan.

Vi trivs med den lösningen och tänkte att den hade passat bra i sommarhuset också. Men tomten vilar på berg och man behöver inte borra långt för att komma ner till fast berggrund. Sen har vi också saltvatten i borrhålet vilket tydligen är optimalt. Så för oss blev uppvärmningen en icke-fråga, förklarar Sofie.

Ändå var det många papper som skulle fram. När ett hus ska byggas måste man också visa upp en energibalansberäkning tillsammans med bygglovet. Energibalansberäkning innebär att man beräknar vilka energiförluster huset kommer att ha, som till exempel värmeläckage genom tak, väggar och fönster. Man tar också hänsyn till energitillförsel som solstrålning, kroppsvärme och värmeåtervinning. Beräkningen utförs av professionella energiexperter och resultatet visar husets effektbehov, alltså hur mycket energi som huset kräver.

Energibalansberäkning och bergvärme

– Herberts Rör hjälpte oss att hitta företaget som gjorde energibalansberäkningen. När bygglovet hade gått igenom och vår beräkning var färdig hade vi ett samrådsmöte med kommunen. Så fort allt var godkänt fick vi hjälp av VVS-installatören som med energiberäknarna kunde svara på hur djupt vi skulle borra och vilken bergvärmepump som passade bäst för oss, berättar Joakim.

Markanläggningen köpte Sofie och Joakim själva. Byggnationen upphandlades med snickarfirma som fick totalentreprenad med allt från VVS och el till plåtarbete och måleri. Paret hade hela tiden direktkontakt med yrkesmännen som byggde huset. Ansökningen för tillstånd att borra tog VVS-installatören hand om. Här är det viktigt att borrhålet inte ligger för nära grannens borrhål och att det borras minst fyra meter in på tomten.

Effektiv uppvärmning året om

– Nu har vi äntligen flyttat in! Vår värmelösning blev bergvärmepump med vattenburen golvvärme på båda våningarna, och då slipper vi element under fönstret som jag inte är så förtjust i. Jag tänkte även först att vi skulle använda bergvärmepumpens underhållsvärme med lägre temperatur under tiden som vi inte befinner oss i huset, men där fick jag tänka om.

Installatören rekommenderade att vi skulle ha normal värme påslagen året runt. Alltför stora temperaturskillnader i ett nybyggt hus kan göra att det uppstår andra problem inuti väggarna. Rekommendationen var att förlita oss på att uppvärmningslösningen är billig och hålla temperaturen på jämn nivå, berättar Sofie.

– Vi har valt en något lägre temperatur i sommarhuset jämfört med hemma i villan. I sommarhuset har vi också en kamin som ger strålningsvärme, så det blir nästan aldrig kallt.

Installatören sa i princip: ”Jag ska visa er hur ni INTE behöver ta hand om värmepumpen” när vi hade genomgång. Och så känns det faktiskt. Den står i tvättstugan och gör sitt jobb medan vi kan vara lediga och ta det lugnt!