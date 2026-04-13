Rätt batterier till rätt verktyg – en guide för den händige

Du har verktygen, ett par projekt som släpar från fjolåret, vårsolen i ryggen och en nyfunnen vilja att gå hela vägen den här gången. I år händer det. Och någonstans i garaget har du förmodligen en massa verktyg med batterier i varierande skick. Det är där du borde börja.

Batterikunskap lönar sig redan innan man köper verktyg. Vilket system ska du satsa på? Går gamla batterier att använda i nya verktyg? Är det värt att byta batteri eller dags att uppgradera hela verktyget?

Verktygsbatterier: förstå ditt system

De flesta moderna elverktyg för hemmabruk använder litiumjonbatterier i vad man brukar kalla för ett plattformssystem. Det betyder att alla verktyg inom samma märke och spänningsserie delar samma batteri.

Har du en Ryobi ONE+ skruvdragare kan du använda samma 18V-batteri i din Ryobi cirkelsåg, borrmaskin och grästrimmer. Samma logik gäller för Bosch, DeWalt, Makita och Milwaukee. Däremot är systemen låsta till respektive märke. Ett Makita-batteri passar inte i en Bosch och ett DeWalt-batteri passar inte i en Milwaukee.

Det betyder att du inte behöver köpa ett nytt batteri till varje nytt verktyg. Så länge du håller dig inom samma märke och spänningsserie utökar du plattformen snarare än att bygga om den. Och när ett batteri väl tappar kapacitet efter ett par år är det sällan anledning att byta ut verktyget. Det räcker med ett nytt batteri.

Ersättningsbatteri eller original?

Originalbatteriet är det batteri som verktygets tillverkare själv säljer – märkt med samma logotyp som verktyget. Ett ersättningsbatteri är ett kompatibelt alternativ från en annan tillverkare, byggt för att fungera i exakt samma verktyg med samma specifikationer.

Originalbatterier är dyra. Ett Makita- eller DeWalt-batteri från butik kan kosta över tusenlappen beroende på typ. Väljer du ett ersättningsbatteri från en aktör som säljer kvalitetstestade batterier direkt från fabrik utan mellanhänder får du ofta samma prestanda och kapacitet för betydligt mindre.

Ah-talet – det enda du egentligen behöver förstå

När du köper ett ersättningsbatteri är det i princip en sak som spelar roll som när du köper ett originalbatteri: amperetimmar, förkortat Ah. Det är batteriets kapacitet, alltså hur länge det orkar driva verktyget innan det behöver laddas.

Tumregeln är enkel: du kan alltid gå upp i Ah jämfört med originalet, aldrig ner. Ett 5,0 Ah-batteri fungerar utmärkt i ett verktyg som levererades med 2,0 Ah – det ger bara längre drifttid. Omvänt fungerar inte logiken.

För lättare arbete hemma räcker 2,0–3,0 Ah gott. Ska du dra igenom ett större projekt – byta panel, bygga altan, renovera – är 4,0–5,0 Ah ett mer praktiskt val. Kraftigare jobb med högt motstånd, som att såga i hårt trä, motiverar 6,0 Ah eller mer.

Förvara rätt – det avgör hur länge batteriet håller

Litiumjonbatterier har två fiender: kyla och full urladdning. Att lämna ett verktyg eller en gräsklippare med tomt batteri i ett kallt garage hela vintern är det snabbaste sättet att permanent skada battericellerna.

Rätt rutin är enkel. Ladda batteriet till ungefär 50–60 procent inför vintern. Ta ut det ur verktyget. Förvara det inomhus i rumstemperatur. På våren ska du se till att ladda det lugnt innan du kör igång och vänta tills det har nått rumstemperatur om det trots allt legat kallt.

Följer du den rutinen håller batteriet märkbart längre.

Kort sammanfattning innan du drar igång

Satsa på ett märke och bygg ut plattformen – samma batteri i alla verktyg sparar både pengar och undviker krångel.

Kontrollera Ah-talet innan du köper – gå upp om du vill, aldrig ner.

Ersättningsbatterier håller ofta samma kvalitet som originalet till en bråkdel av priset.

Förvara batterier på 50–60 procent laddning inomhus över vintern – det fördubblar livslängden.

Verktyget är inte slut för att batteriet är slut – kolla ersättningsalternativ innan du köper nytt.

Det går att gräva djupare i batterivärlden – cellkemi, laddningscykler, urladdningskurvor – men ovanstående är det som faktiskt spelar roll för de flesta projekt.

Lycka till!