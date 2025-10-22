Effektbaserad nätavgift – så påverkas du och det här kan du göra

Svenska elnätsbolag håller på att ändra sättet de tar betalt på. I stället för en nätavgift som bara bygger på hur många kilowattimmar du förbrukar, kommer en del av kostnaden framöver att styras av den effekt ditt hushåll drar. Detta genom det som kallas effekttariff. Det betyder att topparna, de där timmarna när mycket el används samtidigt, kan bli dyra.

Vad är effektavgift och varför införs den?

Effektavgiften som är på intåg innebär att din elnätskostnad inte enbart avgörs av hur många kilowattimmar du använder under en månad eller ett år. Även den högsta effekten vägs in, alltså hur mycket el du förbrukar samtidigt under en kortare period. Det premierar dig som lyckas utjämna din elförbrukning.

Bakgrunden till förändringen är att elnätet är hårt belastat i många områden. När flera hushåll använder mycket el samtidigt, exempelvis under kalla vinterkvällar, skapas det toppar som nätet måste vara dimensionerat för att klara av. Genom att styra kostnaderna mot sådana effekttoppar vill man uppmuntra svenska hushåll att sprida ut sin elanvändning. Alternativet är att bygga ut nätet, vilket skulle bli dyrt för alla.

En värmepump kan bidra till att dämpa topparna

Ska vi inte kunna ha det varmt och skönt hemma då, även på vintern? Självklart ska vi det. Att firmor som Wettersol installerar värmepumpar som sänker energikostnaden ger nämligen ett sätt att kapa effekttopparna samtidigt som komforten hemma kan bibehållas.

Värmepumpar arbetar på ett sätt som passar bra ihop med de effektbaserade nätavgifterna. Till skillnad från direktverkande el, som kan dra väldigt mycket ström, kan värmepumpens energianvändning fördelas över en längre tidsperiod. Att den ofta går med låg effekt bidrar till att topparna inte blir lika höga. Lika mycket värme kan därför levereras utan att belastningen på elnätet skjuter i höjden.

Med ett modernt styrsystem kan man programmera värmepumpen så att man undviker att den går samtidigt som andra elkrävande apparater är igång och samtidigt dra nytta av perioder då samhällets elbehov är lägre. Om man dessutom har en ackumulatortank eller liknande kan pumpen till och med producera värme i förväg, under natten när belastningen ofta är låg. På så sätt får man en jämnare förbrukning över dygnet.

Olika värmepumpsvarianter

Luft/vattenvärmepumpar är populära eftersom de är relativt enkla att installera och lätta att styra. Dock påverkas de av utomhustemperaturen, så deras kapacitet varierar över året. Därför kan det vara bra att komplettera med ett annat uppvärmningssystem, som till exempel en pelletskamin.

Frånluftsvärmepumpar använder husets ventilationsluft som energikälla. De brukar fungera speciellt bra i täta byggnader och kan avlasta elnätet genom att leverera värme kontinuerligt, även om de ofta är begränsade i effekt.

Jord- och bergvärmepumpar utnyttjar markens eller berggrundens jämna temperatur och har därför en hög och stabil verkningsgrad året runt. De är dyrare att installera, men ger också de bästa förutsättningarna för jämn och kontrollerad drift utan större variationer. Om de dimensioneras väl kan de användas på ett väldigt flexibelt sätt för att styra elförbrukningen.

Praktiska tips för bästa drift av värmepumpen

Det finns flera smarta sätt att få ut mer av sin värmepump och samtidigt undvika onödiga toppar. Ett första steg är att använda ett styrsystem för att schemalägga driften efter klockslag och säsong.

Att mäta elförbrukningen, exempelvis via HAN-porten på elmätaren, ger också bättre koll på när belastningen är som högst. Då blir det lättare att undvika att pumpen kör samtidigt som andra elkrävande apparater. En justerad värmekurva kan också göra att pumpen går längre stunder vid lägre effekt, vilket sänker topparna.

Har man dessutom ett varmvattenmagasin eller liknande lösning för att lagra energi för senare behov, kan pumpen arbeta när samhällets effektförbrukning är som lägst.

Fallgropar att undvika

Det finns några saker att tänka på, för att värmepumpen inte ska ge högre elkostnad än nödvändigt. Ett exempel är om man använder sig av styrfunktioner som enbart utgår från elpriset. Om flera system styrs på samma sätt kan de nämligen starta samtidigt och skapa nya toppar, trots goda intentioner.

Att ställa in pumpen på maxeffekt för att värma upp huset snabbt kan också leda till onödigt hög belastning. En annan fälla är att installera en pump som är överdimensionerad och därmed starkare än vad som egentligen krävs för de egna behoven. Det kan leda till ojämn drift och ett ökat antal start och stopp, vilket i sin tur ökar effekten under korta perioder. Dimensionering och installation bör alltid planeras efter hushållets faktiska behov och användningsmönster.