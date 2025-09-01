Konvertera från direktverkande el – spara pengar och få ett skönare inomhusklimat

Att byta från direktverkande el till vattenburet värmesystem är en investering som kan ge både rejäl komforthöjning och stora besparingar. Men hur går det till i praktiken – och vad bör man tänka på? Vi ringde upp Stefan Oliv, produktchef på Nibe, för att reda ut vad som gäller.

Har du direktverkande el i din villa kan du minska din energiförbrukning med upp till 75 % genom att installera en värmepump. Det innebär inte bara lägre elräkningar – utan har också stor inverkan på hur och när du använder el.

– En värmepump sänker inte bara din förbrukning utan sänker också ditt effektbehov om man idag har elradiatorer eller elpanna, säger Stefan, Det blir extra viktigt att tänka på nu när effekttarifferna införs, speciellt för dig som kanske också vill ladda bilen.

– Med de nya effekttarifferna påverkas din elkostnad inte bara av hur mycket el du använder – utan även när du använder den. Höga effektuttag under korta perioder, till exempel kalla vintermorgnar, kan snabbt göra elen dyrare. Därför är det en stor fördel att få ner effektuttaget vilket värmepumpen bidrar med.

Så går konverteringen till

För att byta till vattenburen värme behöver ett vattenburet system installeras – oftast med antingen radiatorer eller golvvärme.

– Det är många som tror att man måste ta hela huset på en gång, men det stämmer inte. Du kan konvertera i etapper, säger Stefan. Och ska du ändå renovera ett rum och har golvet uppe, passa på att lägga in golvvärme. Då slipper du göra om jobbet senare.

En strategi är att börja med ett våningsplan eller de delar av huset där man redan planerar en renovering. Med en rätt dimensionerad värmepump går det alldeles utmärkt att börja med halva huset och bygga vidare efter hand. Idag väljer dock många att installera vattenburen värme i hela huset vilket ger den högsta besparingen direkt.

Vad kostar det – och finns det bidrag?

Bidragen för energieffektivisering är tyvärr inte aktuella just nu, men med det tillfälligt höjda ROT-avdraget, 50 % fram till årsskiftet, kan du ändå få en rejäl lättnad på kostnaderna. Hur stor investeringen blir beror bland annat på vilken typ av värmepump du väljer.

– Luft/vattenvärmepump är ofta lite billigare i inköp, men bergvärmepump har lägre driftskostnader. Dessutom får du möjlighet till svalka på sommaren med bergvärme, vilket gör den till en klimatanläggning som höjer livskvaliteten rejält, säger Stefan.

Så väljer du rätt – och får jobbet gjort

Det viktigaste när du väljer värmepump är att tänka långsiktigt.

– Din värmepump kommer att vara med dig i kanske 20 år. Välj en modell som är framtidssäkrad och går att uppdatera, tipsar Stefan.

Han rekommenderar att man börjar med att prata med vänner och bekanta – ofta finns det någon som har installerat en värmepump och kan tipsa om en bra installatör. Dessutom finns mycket bra information på nätet och från leverantörerna.

– Oavsett om du väljer radiatorer eller golvvärme är jag övertygad om att du kommer att bli nöjd. Den vattenburna värmen ger en jämn och behaglig temperatur – och den allra bästa komforten får du med golvvärme, säger han.