Vattenburen värme sparade tusenlappar åt familjen

Familjen Ebelins nyköpta hus i skånska Kågeröd var charmigt, men mycket dyrt i drift. Genom kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare och ett lokalt energikooperativ fick de kloka tips på energieffektivisering, bland annat byte från direktverkande el till vattenburen värme.

När familjen Ebelin skulle köpa hus föll ögonen på en charmig villa i tegel och korsvirke i lilla Kågeröd på den skånska landsbygden. Men såväl familjen som deras bank reagerade på de höga driftskostnaderna, som bland annat berodde på att huset från 70-talet värmdes med direktverkande el och var dåligt isolerat i både golv och tak.

– Vi flyttade in i oktober 2023 och kollade hur det skulle gå den första vintern – om vi kunde snåla med vår förbrukning och så. Men vi märkte att det ändå snabbt drog iväg när det blev kallt, säger Pontus Ebelin, som äger huset tillsammans med sin fru Elisabet.

Paret har också en son som då var mindre än ett år gammal. Under den första vintern testade familjen om de skulle kunna stänga av element i rum där de inte vistades, stänga dörrar till oanvända rum, hänga för gardiner till groventrén med mera.

– Och så levde vi första vintern. De flesta rummen var i och för sig beboeliga, men vi kände också att ”så här kan vi inte ha det för evigt”, fortsätter Pontus.

Effektiv grannsamverkan

Familjen Ebelin vände sig därför till Ann-Kristine Nilsson, kommunal energi- och klimatrådgivare vid Söderåsens miljöförbund i nordvästra Skåne, för stöd. Hon åkte ut på besök till paret och gav konkreta råd på förbättringsåtgärder.

– När man är ny husägare känner man ju inte riktigt sitt hus. Då tycker jag det är en bra idé att åka ut och titta och diskutera på plats. Vid den tiden hade dessutom projektet ”Energieffektiv grannsamverkan” precis startat, så jag kunde tipsa om det, säger Ann-Kristine.

”Energieffektiv grannsamverkan” är en föreläsningsserie med fokus på kunskapsspridning om energieffektivisering. Det ingår som en aktivitet i projektet ”Lokal energigemenskap i samverkan”, som har tagits fram i samråd med energi- och klimatrådgivare. Inom projektet, som har fått bidrag från Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram MESAM, samverkar Lunds universitet, Svalövs kommun och Röstånga energikooperativ.

Genom föreläsningsserien förmedlas matnyttiga fakta om isolering, värmepumpar och annat dels genom inbjudna föreläsare, dels genom att man som närvarande åhörare också sitter med och fikar och utbyter information med andra intresserade.

Aktiviteten sköts löpande av Röstånga energikooperativ, en ekonomisk förening med 100 medlemmar. Av medlemmarna är 85 hushåll och 15 småföretag inom bland annat el- och VVS-installationer.

Christian Stenqvist är kassör och operativt ansvarig för föreningen. Han har tidigare följt och utvärderat liknande nätverk, men då för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. De träffarna finansierades av Energimyndigheten genom det nationella regionalfondsprogrammet.

– Sedan tänkte jag att man borde kunna jobba enligt den modellen även med hushåll, eftersom det är lättare att skapa sociala band mellan grannar och i byar på landsbygden, förklarar Christian.

Som en följd av Ann-Kristines rådgivning och den nyvunna kunskapen från nätverksträffarna beslöt sig Pontus och Elisabet för att byta ut det mycket energikrävande uppvärmningssystemet med direktverkande el till ett vattenburet system drivet av en luft-vattenvärmepump.

– Det var mycket som var nytt för oss med värmepumpar, men Ann-Kristine återkom med mycket matnyttiga fakta om vad som skiljer olika modeller åt och så vidare, berättar Pontus.

Halverat behov av köpt el

Det vattenburna systemet stod färdigt i slutet av juni 2024. Paret blev glatt överraskade att de kunde välja olika material på vattenrören i olika delar av huset. De valde vackra kopparrör på nedervåningen där rören skulle smälta in i den klassiska inredningen, och AluPex-rör, som är smidigare att arbeta med, i husets mer svåråtkomliga utrymmen.

– Vattenburet är en stor investering, men det handlar om att få den värme man vill ha. Komforten är viktig, särskilt om man har små barn. Då vill man inte hålla på och mecka, frysa eller välja att bo bara i ett fåtal av rummen, påpekar Ann-Kristine till Pontus och Elisabets instämmande.

Utöver konverteringen av värmesystem beslöt sig Pontus och Elisabet också för att låta uppdatera ventilationen i huset för knappt 25 000 kronor samt tilläggsisolera vinden för 41 000 kronor. Idén kring tilläggsisolering kom efter en föreläsning på temat isolering genom Röstånga energikooperativ.

Isoleringen genomfördes av en firma som kom till huset och sprutade upp ett tjockt, jämnt täcke med lösull över samtliga tre vindsytor. Hela arbetsinsatsen var klar på en dag, och effekten av tilläggsisoleringen är ytterligare besparingar på uppskattningsvis hela 5 000 kWh per år. Sammantaget beräknas familjen Ebelins behov av köpt el ha halverats genom alla insatser.

– Vi bjöd in till julaftonsfirande här 2023, och då var det många som satt med en extra filt och tofflor på fötterna. Men året efteråt var det ingen som klagade på värmen! Och då var ändå energiförbrukningen betydligt lägre det här året, berättar Pontus glatt.

Så här mycket sparade familjen Ebelin

Kostnad för energieffektivisering: 452 806 kr (Efter ROT)

Värmepump: 140 254 kr

Värmesystemskonvertering: 246 438 kr

Tilläggsisolering: 41 178 kr

Ventilationsuppdatering: 24 936 kr

Före: Energiförbrukning 23 769 kWh/år, varav 1 039 kWh till varmvattenberedning.

Efter: 12 500 kWh/år, varav värme och varmvatten 7 500 kWh och 5 000 kWh till hushållsel.

Text och bild. JOAKIM RÅDSTRÖM