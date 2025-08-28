Vilket spabad är bäst?

Drömmer du om ett eget spabad? Här jämför vi spabad som passar bra i svenska trädgårdar, med fokus på komfort, massage, energiförbrukning, rening och ljudnivå. Du får konkreta köpråd, nyckelmått, och information om för- och nackdelar. Målet är att du snabbt ska kunna hitta rätt spabad för just din familj och budget, och kunna bada året runt utan överraskningar.

Sarek – spabad bäst i test

Om du vill vara säker på att hela familjen ska kunna umgås och koppla av året runt utan problem, så välj spabad bäst i test. I populära Sarek ryms sex personer, varav två kan sträcka ut sig på bekväma liggplatser.

Sarek mäter 200 x 200 x 95 cm, rymmer 1600 liter och är byggt i tålig Lucite-akryl med svart eller vit beklädnad. 31 munstycken, som kan finjusteras via vatten- och luftomkastare, ger jämn massage. Värmen levereras av ett Gecko-aggregat på 3 kW och det är en vattenpump på 3 hk och en tystgående cirkulationspump på 0,25 hk som sköter flödet.

Vattnet hålls fräscht genom elementfiltrering och ozonrening (XL60), med möjlighet till saltrening som tillval. För att skapa den bästa stämningen ingår reflekterande LED-belysning med slinga i vattenlinjen. Tre lager isolering plus luftspalt hjälper till att hålla nere driftskostnaden.

Fördelar

Rymligt: 6 platser varav 2 liggplatser

Prisvärd mellanprisklass med många premiumfunktioner

Effektiv isolering för lägre energiförbrukning

LED-belysning

Tåligt material och tre sköna nackkuddar

Nackdelar

Kräver 380 V och installation av auktoriserad elektriker

Stor volym (1600 l) och vikt (300 kg) kräver en stabil grund

3 kW uppvärmning kan vara långsamt under den kalla årstiden

Något få munstycken

Denver – bäst på tyst och energisnål cirkulation

Även Svenska Bads Denver är ett rymligt (215 x 215 x 97 cm, 1365 liter) sexsitsigt spabad med två bekväma liggplatser, som är byggt i slitstark Lucite. Det har 47 rostfria munstycken, vattenomkastare och luftomkastare, som ger mångsidig massage, drivna av en 3 hk vattenpump, en Silent Stream-pump och en tyst cirkulationspump på 0,35 hk.

Reningen sköts av UV och filtrering, och den rätta stämningen skapas av undervattens-LED. Värmen hålls av ett Gecko-aggregat på 4 kW. Leveransen inkluderar tre nackkuddar samt ett extra tjockt termolock, som är bra för komforten och driftsekonomin.

Fördelar

Mycket tyst och effektiv cirkulation (Low Flow/Silent Stream)

47 munstycken och omkastare för anpassad massage

Gecko-styrning med färgdisplay ger enkel kontroll

Extra tjockt lock hjälper till att hålla nere energikostnaden

Nackdelar

Kräver 380 V och fackmannamässig installation

Storlek och vikt (331 kg) ställer krav på stabilt underlag

1365 liters volym kan ge lång uppvärmningstid, särskilt vintertid

Floden – bäst på kraftfull massage för stora sällskap

Svenska Pro Floden är ett lyxigt spabad som passar bra om ni ofta är många som samtidigt. Här finns plats för sju personer med fyra platser, inklusive två bekväma ligglounger och fyra nackkuddar. Karet mäter 230 × 230 × 97 cm, rymmer 1 650 liter och är byggt i slitstark Lucite-akryl med möjlighet till olika panel- och färgval.

Med hela 86 rostfria munstycken, två jetpumpar, en Silent Stream-pump samt separat cirkulationspump ger Floden både kraftfull och jämn massage. Värmen sköts av ett Gecko-aggregat på 4 kW och reningen är helautomatisk för att enkelt hålla vattnet klart mellan badtillfällena. Vattenfall och undervattens-LED höjer stämningen, och både spabadslock och trappa ingår.

Fördelar

Rymmer sju personer, inklusive två ligglounger

86 munstycken med två jetpumpar, Silent Stream och cirkulationspump ger kraftfull massage och jämnt flöde

Helautomatiskt reningssystem

Gecko-värmare på 4 kW

Vattenfall och LED-belysning

Tjockt termolock ingår

Nackdelar