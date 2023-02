7 bästa klätterrosor och värdefulla tips

Klätterrosor kan växa i olika hastigheter beroende på flera faktorer, såsom växtplats, sort, vård och klimatförhållanden. Generellt sett kan klätterrosor växa ganska snabbt under de första åren efter plantering. Under optimala förhållanden kan klätterrosor växa mellan 30 och 60 cm per år. Men det är viktigt att notera att de första åren efter plantering kan tillväxten vara något långsammare medan rotsystemet etablerar sig. För att hjälpa klätterrosor att växa så snabbt som möjligt, bör de planteras på en väldränerad plats med full sol eller delvis skugga, och de bör regelbundet beskäras och stödjas på sin klätterstruktur. Genom att ge klätterrosorna bra vård och uppmärksamhet kan du hjälpa dem att växa snabbt och bli frodiga och vackra prydnadsväxter.