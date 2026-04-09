April i trädgården: Checklista för odling, gräsmatta och vårstädning

I år tror jag att våren kom av sig. Det började bra, men sen kom regn, moln och dimma, och i samma ögonblick som solen försvann hamnade jag i något slags vakuum.

Innan du ger dig i kast med årets odlingar ge trädgården en rejäl städning. Klipp ner vissna perenner och rensa bort löv och skräp från rabatterna – växterna behöver allt ljus de kan få för att komma igång.

Planerar du att odla grönsaker så se till att förbereda trädgårdslandet. Gödsla upp ­ordentligt och känns jorden kompakt, ­för­bättra med barkmull och kompost.

Se också över gräsmattan. Är den gropig eller växer glest, toppdressa och så i nya frön, men kom ihåg att vattna regelbundet – vårsolen är stark.

Håll utkik efter ogräs och sniglar. Genom att ta bort ogräset direkt, innan det hinner sätta frö, sparar du massor av jobb senare. Samma sak med sniglar. En enda snigel kan lägga upp till 400 ägg under en säsong, så lika bra att plocka bort dem direkt.

Har du lökar och knölar är det dags att plocka fram dem. Både dahlior och begonior ­kommer fortare igång om du förkultiverar dem i krukor inomhus, men vänta med att ställa ut dem tills det är garanterat frostfritt.

Vill du ha egenodlad potatis till midsommar är det hög tid att förgro. Placera ­potatisarna i en äggkartong på en ljus plats i rums­temperatur. Efter några veckor har de fina groddar och är redo att planteras ut, lagom är när jordtemperaturen nått cirka 8 grader.

Och har du en fin dag, dra fram grill och trädgårdsredskap och ge dem lite kärlek. Snart är utesäsongen igång och då finns roligare saker att ta tag i än fjolårets smuts. Lika bra att fixa – Helt, rent och funktionsdugligt!

Att göra i april:

Klipp ner perenner

Gödsla trädgårdslandet

Förkultivera dahlior och begonior

Förgro potatis

Toppdressa gräsmattan

Tips!

Ge dina krukväxter extra näring nu när ljuset återvänder och växterna sätter fart.

Plocka nässlor!

Nässlor och kirskål smakar som bäst tidigt på våren så förväll och frys in.