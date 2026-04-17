Pollensäsongen är här – så skapar du en frizon hemma

Du tar tabletten. Stänger fönstret. Duschar när du kommer hem. Ändå vaknar du med täppt näsa, kliande ögon och en känsla av att aldrig riktigt vara fri. Problemet är inte att du gör för lite. Problemet är luften du andas hemma.

Det börjar varje vår. Först ett lätt kliande i näsan. Sen ögonen som börjar rinna. Inom några veckor är du fast i en cykel av nysningar, nästäppa och trötthet som gör att hela säsongen känns som ett enda långt dimmigt dis.

Du stänger fönstret. Men pollen är redan inne.

Du vet redan vad du ska göra. Ta antihistaminer. Undvika utomhusaktiviteter på högpollensdagar. Hålla fönstren stängda. Duscha och byta kläder när du kommer in.

Men ändå mår du inte bra. Inte ens hemma.

Det beror på att pollen inte stannar utomhus. Varje gång du öppnar dörren, tar av dig jackan eller kliar hunden släpper du in tusentals mikroskopiska pollenpartiklar. De fastnar i kläder, hår och päls. De tar sig in genom ventilationen. Och de stannar kvar – svävande i luften, timme efter timme.

Var fjärde svensk är pollenallergiker. Och de flesta tror att hemmet är en frizon. Men inomhusluften kan faktiskt innehålla betydande mängder pollen – tillräckligt för att hålla igång dina symptom dygnet runt.

Det är därför du vaknar täppt trots stängda fönster. Därför antihistaminerna inte verkar räcka. Därför du aldrig riktigt återhämtar dig.

Sovrummet – där du borde återhämta dig

Tänk på det: du spenderar åtta timmar per natt i sovrummet. Det är din kropps längsta sammanhängande period för återhämtning. Men om luften där är full av pollenpartiklar, återhämtar du dig aldrig på riktigt.

Du andas in pollen hela natten. Slemhinnorna svullnar. Näsan täpper till och du börjar andas genom munnen, vilket torkar ut halsen och försämrar sömnkvaliteten ytterligare. Du vaknar tröttare än när du la dig. Och nästa dag börjar symptomet tidigare och känns värre – för att kroppen aldrig hann vila.

Det är en ond cirkel. Och den börjar med luften i ditt sovrum.

Åtta timmar – din kropps bästa chans att återhämta sig. Om luften tillåter det.

Barnen som får det värst

Har du barn med pollenallergi? Då vet du hur det är. De sover dåligt, är trötta på dagarna och har svårt att koncentrera sig i skolan. Barn har tunnare slemhinnor och känsligare luftvägar än vuxna, vilket gör att de reagerar starkare även på låga halter av pollen i luften.

Och precis som för vuxna stannar inte problemet utomhus. Barnrummet, där de sover och leker, samlar pollen från kläder, gosedjur och ventilation. För ett barn med känsliga luftvägar kan luften i just det rummet avgöra hur resten av dagen ser ut.

Husdjuret – din bästa vän och ditt största pollenfilter

Har du hund eller katt? Då har du också en extremt effektiv pollentransportör i hemmet. Forskning vid Karolinska Institutet visar att djur som vistas utomhus får pälsen full av pollen – som sedan sprids i hemmet när de kommer in.

Det förklarar varför många pollenallergiker upplever att de plötsligt verkar reagera på hunden, trots att de aldrig haft pälsdjursallergi. Det är inte hunden de reagerar på – det är pollen i pälsen.

Och för dig som faktiskt har pälsdjursallergi är situationen ännu tuffare. Då cirkulerar både djurallergener och pollen i samma luft. Partiklarna från katt- och hundsaliv är dessutom så lätta att de kan sväva i luften i timmar. Att städa hjälper, men fångar inte det som redan är luftburet.

Din katt är inte allergisk. Men pollen i pälsen gör dig det.

Du behöver inte välja mellan husdjuret och att må bra. Men du behöver ta hand om luften.

– Men det går att göra något åt det. Och lösningen är enklare än du kanske tror.

Så skapar du en riktig frizon

Du kan inte kontrollera pollen utomhus. Men du kan kontrollera luften där du spenderar mest tid: hemma. Och det handlar inte om att städa oftare eller hålla fönstren stängda dygnet runt.

En luftrenare med HEPA-filter kan ta bort upp till 99,97% av alla luftburna pollenpartiklar. Det betyder att luften i ditt sovrum, vardagsrum eller barnrum kan bli nästintill pollenfri, en verklig frizon där kroppen återhämtar sig.

Wood’s AL 310 är en svensktillverkad luftrenare som har utsetts till bäst i test av det oberoende forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Villalivet. Med joniserad HEPA-filtrering renar den 274 m³ luft per timme – tillräckligt för att omsätta luften i ett normalt sovrum flera gånger per timme. Energiförbrukningen? 4–19 watt. Ungefär som en LED-lampa.

För dig med pälsdjursallergi är samma teknik effektiv. HEPA-filtret fångar de mikroskopiska partiklarna från katt- och hundsaliv som orsakar allergiska reaktioner – partiklar som är så små att de passerar genom vanlig städning.

Det viktigaste är placeringen. Sovrummet är det viktigaste rummet att fokusera på, där tillbringar du flest sammanhängande timmar, och ren luft under natten ger kroppen tid att återhämta sig. Många upplever bättre sömn och mildare symptom redan inom några dagar. Några har till och med kunnat minska sin allergimedicinering.

För större ytor: vardagsrum, kontor, öppen planlösning finns Wood’s GRAN 900, som renar 588 m³ luft per timme med dubbla HEPA-filter. Oavsett modell: de är byggda för att gå dygnet runt utan att höras.

Pollensäsongen varar i månader. Din frizon kan vara klar på minuter.

Du förtjänar att andas fritt hemma

Allergi handlar inte om att vara svag. Det handlar om att din kropp reagerar på något som finns i luften. Tar du bort det från luften, tar du bort grunden för symptomet.

Det enklaste steget du kan ta är att börja med sovrummet. En enda natt med ren luft kan göra skillnaden. Och med tiden – en hel säsong där du faktiskt sover ordentligt, andas fritt och vaknar utvilad.

