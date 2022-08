- Annons -

Beskära fruktträd – vi tipsar

Om du vill få bra och god frukt måste du beskära dina fruktträd regelbundet, och det är äppel- och päronträd som behöver beskäras årligen. Har du även plommon- och körsbärsträd behöver du inte vara lika noggrann, de är inte lika krävande. Vi på Villaliv delar här med oss av våra bästa tips och råd kring att beskära fruktträd.

För att få bra frukt måste du beskära fruktträd årligen, i alla fall när det kommer till ditt äppel- och päronträd. Men som tur är brukar en ordentlig beskärning de första tre åren räcka för att sedan kunna fortsätta kommande år med mindre beskärningar. Bäst är att beskära träden lätt varje år istället för att sedan bara köra en ordentlig trimning vart fjärde eller femte år som vissa rekommenderar, då mår träden bättre och ger mer frukt.

Beskära äppelträd och päronträd

JAS-perioden syftar till månaderna juli, augusti och september, och anses vara den bästa perioden på året för att beskära alla olika sorters träd och även buskar. Men något att tänka på just när det kommer till fruktträd såsom äppel- och päronträd är att vänta med beskärningen till efter skörd av frukten. Dessa träd går nämligen alldeles utmärkt att även beskära under vårvintern, så om du har frukt in på hösten kan du faktiskt vänta med beskärningen. Du behöver alltså inte tänka så mycket på JAS-perioden med dessa träd, istället är det viktigt att tänka på att använda rätt verktyg och kapa rätt grenar under beskärningen för att få ett gott resultat av din ansning.

Varför behövs beskärning?

Det finns många anledningar till att beskära och klippa fruktträd, men den främsta är för att det gynnar deras förmåga att producera sina frukter. Det är också viktigt för att ge unga fruktträd en stabil, men framförallt jämnt fördelad, trädkrona och för att förlänga deras livslängd. Likaså är det viktigt att äldre träd får in sol och luft mellan grenarna i kronan, annars är risken att de inte orkar med fruktproduktion – och när kronan får ljus blir frukten dessutom godare och mer saftig. Det är också viktigt att beskära fruktträden eftersom att deras trädstammar då blir tåligare och kan stå emot väder och vind. Men främsta fördelen med beskärning är att det blir lättare att plocka frukten det ger dig. Kom bara ihåg att äppel- och päronträd, som är kärnfrukt, faktiskt tål kraftigare beskärning än vad stenfruktsträd såsom plommon, körsbär, bigarråer och persika gör. Stenfruktsträd behöver därför bara ansas lite lätt för att behålla en vacker form.

Detta behöver du vid fruktträdsbeskärning:

Sekatör – välj kvalitet framför pris, det gör beskärningen enklare och roligare. Har du höga fruktträd att beskära är ett tips att titta närmare på stångsekatörer som är precis vad det låter som: en sekatör med längre handtag. I övrigt rekommenderar vi att du väljer en dubbelskärig sekatör framför en enskärig sekatör då denna har rörligt mothåll och fungerar liknande en sax. En enskärig variant kan vara effektiv på döda grenar men ger ofta klämskador på färska grenar, därför är den dubbelskäriga ett bättre val.

Handsåg – grenar som är för tjocka för att knipsas av med sekatören ska inte brytas eller bändas av, de bör sågas bort. Därför är en fintandad såg i mindre modell att föredra eftersom den ger släta snittytor vilket minskar skaderisken på trädet. Du ska alltså undvika din fogsvans och välja en sådan här variant istället. Hos välsorterade bygghandlare och i trädgårdsbutiken hittas bra handsågar med infällbar klinga, vilket är bra att ha då den här typen av sågar är riktigt vassa.

Stege – en stabil, bra och säker stege behövs säkerligen när du ska beskära fruktträd av olika slag. Välj en som kan stå utan att behöva lutas mot trädet och som har en bra yta att stå på, då ser du vad du gör och kan beskära med bättre precision.

Beskära fruktträd och klippa äppelträd – så gör du

Det finns många olika skolor för hur exakt du ska gå tillväga när du ska beskära och klippa fruktträd, och det kan vara svårt att veta vilka råd som ska följas. Därför har vi på Villaliv sammanställt en kort lista på hur du kan tänka kring ansning och framförallt när gäller vilka grenar och skott du ska plocka bort.

Välj alltid grenar som har en något trubbig vinkel, alltså en lutning med över 45°.

Inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar ska alltid tas bort.

Grenar som är skadade eller döda ska plockas bort.

Kapa grenen på rätt plats, det är utanför grenkragen och över välriktad knopp.

Ta bort vattenskott, dessa tar energi från fruktträdet och gör att det producerar färre frukter.

Se till så att äldre träd ansas så pass mycket att solljus når stammen om du vill få frukt.

Beskära plommon- och körsbärsträd

Har du, förutom äppel- och päronträd, även plommon- och körsbärsträd att beskära? Se till att vara mer varsam med dessa då det ofta räcker med att gallra ur grenar som är torra, skadade eller sjuka istället för att verkligen beskära dem. Eventuellt kan du behöva toppa in vissa grenar som kanske växer alltför yvigt i syfte att låta trädet ge mer frukt. Annars är det bäst att låta dessa fruktträd växa fritt, men tänk på att plocka bort de skadade grenarna, annars kan du förlora hela trädet.

Har du andra träd i din trädgård? Passa då även på att läsa om hur du beskär din lövträd!