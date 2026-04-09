Nedgrävt växthus. Här odlas avokado helt utan uppvärmning

I Göingeskogen utanför Osby skördar Johan och Linda avokado, fikon och kiwi utan belysning och utan att lägga en krona på uppvärmning. Hemligheten? Ett växthus nedgrävt i marken – och jordens egen värme som gör jobbet.

På Jeppa S Trädgård utanför Osby finns ett växthus som inte ser så mycket ut utifrån – det sticker upp en knapp meter över marken. Men inuti är det en helt annan värld.

– Jordvärmen är fantastisk, berättar Johan Johansson Frodig. Man kan gå in en kall vinterdag när det är tio minus ute och mötas av en värme när man kommer in. Jag blir förvånad varje gång.

Hemligheten är jordens naturliga värme. Gräv ner växthuset djupt nog och kylan håller sig på avstånd medan solens energi fångas in och stannar kvar. Det räcker för att odla subtropiska växter helt utan uppvärmning.

Johan och Linda drömde om att odla exotiska växter, men inte flytta tunga krukor ut och in. I USA och Kina hittade de inspiration, walipinis, nedgrävda växthus med anor från 1700-talets engelska gods.

– Vi hade aldrig upplevt en sådan live, berättar Johan, men tänkte att det borde funka i Sverige också. Det fick bära eller brista.

Det bar. Det första växthuset var 45 kvadratmeter och nedgrävt 1,5 meter. Tillräckligt för att hålla ett par minusgrader när termometern ute visade minus tjugo.

– Vi fick blodad tand, konstaterar Johan.

Tanken var från början att värma växthuset med en vedeldad kamin, men det föll snabbt.

– Jag hade en bild av uppvärmda växthus på engelska gods, men glömde detaljen att de hade anställda som satt och eldade hela vintern, skrattar Johan. Det hade jag ingen lust med. Så vi anpassade växterna efter växthuset i stället – det var enklare.

Det andra växthuset – 500 kvadratmeter stort och nedgrävt 2,5 meter – stod klart 2021. Där håller sig temperaturen kring nollan, även om det är tjugo grader kallt utomhus.

Mitt i det stora växthuset finns en damm.

– Planen var att vi skulle ha en pool att bada i, berättar Johan, men det var så krångligt med alger och rengöring så vi gav upp och lät den bli en naturdamm.

Snart visade dammen sig fylla ännu en funktion – som ackumulatortank. I dammen lagras värme vilket gör att temperaturen jämnas ut. Vid dammen är det idag alltid ett par grader varmare än i resten av växthuset.

Men för Johan, som är en riktig entusiast, räckte det inte med subtropiska växter. Han ville odla bananer, mango och papaya. Men tropiska växter ställer andra krav.

– Subtropiska växter klarar en köldknäpp med någon minusgrad, förklarar han, men tropiska växter gillar inte kyla alls. De vill ha minst tio till femton grader.

Lösningen blev ett tredje växthus hopbyggt med boningshuset. Öppet in mot vardagsrummet och uppvärmt av husets vanliga värmesystem.

Det som startade i lusten att odla och äta sin egen mat har idag utvecklats till en hel verksamhet med handelsträdgård och café. Till Jeppa S Trädgård kommer nu tusentals besökare varje sommar.

– Odlingsintresset exploderade när vi fick mark, berättar Johan. Sen gick det kanske lite överstyr.

Av alla sorter han odlar bad vi honom välja en favorit, och svaret kom snabbt: pluot. En korsning mellan aprikos och japanskt plommon.

– Den är stor, krispig och söt, berättar Johan, och så härdig att den klarar – 23 grader. Den är helt fantastisk

Johans tips – så bygger du ett nedgrävt växthus

Kolla med kommunen om bygglov innan du börjar gräva.

Gräv minst en meter ner, grundare ger för lite jordvärme.

Välj kanalplast i klar kvalitet till taket, max 16 mm tjock – annars blir ljusbortfallet för stort.

Placera växthuset så att du får in så mycket sol som möjligt.

Räkna med minimalt underhåll – etablerade växter får fukt underifrån och behöver knappt vattnas.

