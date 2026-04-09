Odla mer – betala mindre: Farbror Grön är aktuella med ny bok

Johannes Wätterbäck och Theres Lundén, kända som duon bakom bloggen Farbror Grön, är aktuella med sin sjunde bok: Gratisodla – bli rik på frön, plantor, blommor och grönsaker

När Johannes och Theres startade stadsodlingar i centrala Västerås mötte de något oväntat – massor av människor som aldrig odlat och inte visste var de skulle börja. Det blev startskottet för bloggen farbrorgron.se år 2012 och den första boken 2015.

– Vi kom i kontakt med många människor som faktiskt aldrig hade odlat. När vi insåg hur många det var som behövde stöd bestämde vi oss för att skriva en bok, berättar Johannes.

Varför gratisodling?

– Vi kände att ganska många är lurade till att tro att man måste köpa saker för att lyckas odla. Men det handlar om att lära sig odla naturligt – att arbeta med det som finns, det som naturen ger.

Och det fanns ett gap i odlingslitteraturen de länge velat fylla.

– Vi saknade en bok som tog upp fröodling på ett pedagogiskt sätt, så att alla kan hänga på. Vi ville dela glädjen att ta egna frön – att vara med om att säkra framtidens mat och framtidens blommor.

Johannes berättar att pyralidskandalen, som avslöjade att bekämpningsmedelsrester kunde finnas i ekologiskt märkt gödsel och jord, gav deras egen gratisodling en extra skjuts. De bestämde sig för att göra mer själva.

– Kan vi inte lita på saker som är kravmärkta, då måste vi göra grejerna själva. På ett sätt får vi nästan tacka att det hände.

I deras egen odling finns idag två hjärtan. Växthuset är förlossningen, BB och förskolan – där alla växter får sin start. Det andra hjärtat är komposten.

– Komposten producerar hela tiden jord till oss. Vi köper egentligen bara planteringsjord till sådder. Till alla stora krukor och behållare tar vi det som finns – fermenterat gräsklipp, lövhögar, gamla ensilagebalar.

I Gratisodla delar de med sig av tips för hela kedjan: att skaffa frön gratis, ta sticklingar, bygga sin egen jord, kallså utan belysning och skörda smart under lång tid.

Ett stort kapitel ägnas åt fröodling, med genomgång av dussintals grönsaker och blommor – var fröna sitter, när de är mogna och hur länge de håller.

Grundprincipen är densamma genom hela boken – titta på naturen och härma den, utan att konstra till det.

Tre tips från boken

Kallså tomater. De behöver inte odlas inomhus med belysning. Kallsådda plantor är mer tåliga och sparar både energi och arbete. Gör eget gräsensilage. Packa gräsklipp i lufttäta plastpåsar och låt det fermentera. Gräsklipp innehåller alla näringsämnen växter behöver i rätt proportion – lägg det i botten av krukor vid plantering av tomat och paprika. Föröka potatisen. Har du en sättknöl med fyra groddar, bryt av en och sätt den i lite jord i ett fönster. Snart har du en extra planta – helt gratis.

