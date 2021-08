- Annons -

Regnrabatt En regnrabatt är en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten. Dit kan du leda vattnet från ett stuprör. Smart och hållbart!

Regnrabatten är uppbyggd av en dränerande växtjord. Nedsänkningen gör att vatten kan samlas ovanför planteringen och sedan långsamt sippra ner i marken. Du kan leda vattnet till en regnrabatt både via till exempel ränndalsplattor och via rör under marken. Se till att marken runt omkring lutar från huset.

Växterna du planterar ska klara av både våta och torra perioder. En regnrabatt är namnet till trots oftast torr, så plantera inga växter som kräver ständig väta.

En regnrabatt kallas ibland för regnbädd, raingarden, biofilter eller regnträdgård, bra att veta om du letar information på nätet.

Hur stor ska en regnrabatt vara?

En tumregel är att en rabatt som är en meter djup ska ha en storlek på ungefär fem procent av den hårdgjorda ytan som vattnet leds ifrån. Om du leder dit vatten från 20 kvadratmeter tak ska rabatten vara ungefär en kvadratmeter.

Vilka växter passar?

Växterna måste tåla att stå i vatten i korta perioder, men ännu viktigare är att de tål torka. Exempel på växter som funkar är Anisört, Bräken, Kaukasisk förgätmigej, Nävor, Oktoberaster och Rabattiris. Men det finns såklart många fler, så fråga där du handlar växter!

