Jenny Warséns Pad Thai

Att planera middagar behöver inte vara krångligt, det kan till och med bli veckans höjdpunkt. Jenny Warsén har samlat sina mest omtyckta recept på vardagsfavoriter för hela familjen: snabblagad fisk, krispig kyckling och enkelt vegetariskt. Rätter som gör succé även hos de mest kräsna vid bordet.

Pad thai är en rätt som jag alltid beställer när jag är i Thailand. Min variant kommer riktigt nära i smaken. Fantastiskt gott, om jag får säga det själv.

Ingredienser:

600 g kycklingfilé

2 gula lökar

3 vårlökar

200 g risnudlar

2 ½ dl böngroddar

2 ägg

Pad thai-såsen

3 vitlöksklyftor

1–2 chilifrukter, röd

3 msk vatten

saften från 1 lime

½ msk kinesisk soja

1½ msk ostronsås

1 msk fisksås

1 tsk socker

Garnering

1 kruka koriander

1 dl hackade jordnötter

Gör så här:

Börja med att göra pad thai-såsen. Skala och skiva vitlöken tunt. Kärna ur chilin och hacka den fint. Blanda sedan alla ingredienser i en skål. Ställ åt sidan.

Strimla kycklingen (om du använder fryst är det lättare att strimla den när den ännu inte är helt tinad). Skala och skär den gula löken i klyftor. Skiva vårlöken. Koka nudlarna enligt anvisningarna på förpackningen.

Hetta upp olja i en wokpanna och fräs kyckling och lök på medelstark värme i några minuter tills kycklingen har fått fin färg.

Vänd ner vårlök, kokta nudlar och groddar i wokpannan. Rör ner såsen och låt allt fräsa i ett par minuter.

Knäck äggen i en skål och vispa ihop dem lite lätt. Häll äggsmeten i wokpannan, rör runt och låt allt fräsa tills äggen stelnat.

Strö över koriander och jordnötter vid servering.