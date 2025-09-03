Har du ett rum över? Här kommer 7 ambitiösa idéer

Det är lyxen många drömmer om, det där extra rummet som inte fyller en funktion, inte än. Med rätt idéer kan det överblivna rummet förvandlas till något gnistrande extra, något som sträcker sig bortom funktion och nödvändighet, en yta som får formas efter behov och fantasi.

Har du ett sånt rum? Grattis.

Vet du inte vad du ska göra med det? Bra, här kommer 7 förslag.

Vinterträdgård utan väder

Gör om rummet till en året-runt-trädgård. Stora växter, UV-lampor, en liten fontän, en bekväm fåtölj, kvittrande koltrastar i form av en väl placerad fågelbox. På vintern kan du slå dig ner bland palmer och läsa, gräva ner fötterna i jord medan snön faller utanför fönstret. En liten bit semester i vardagen som alltid är tillgänglig.

Rummet som aldrig sover

Ditt eget lilla Las Vegas, utan jetlag. I ett hörn står blackjack-bordet, självklart klätt i grön filt, med staplar av marker som väntar på nästa giv. En projektor kastar upp blinkande storstadsljus på väggen, som för att påminna om att natten är evig. Här kan ni streama upp casinosnurren och de små spänningsmomenten; live casino från Videoslots – sprakande slots – You name it.

Narnia-biblioteket

Bakom en dörr, kanske dold bakom en bokhylla, väntar en annan värld. Rummet är överöst med böcker från golv till tak, inte ordnade och sorterade utan släppta precis där idén slog. Här och var, under trappstegen och mellan slitna volymer finns små överraskningar: en ljusstake i mässing, en dammig klocka som tickar ojämnt, en gömd ask med brev från någon annan tid. Doften av papper, ljudet av prasslande sidor, känslan av att tiden inte spelar någon roll – du förstår.

Lilla Hollywood

Mörkläggningsgardiner stänger världen ute, surroundljud drar in dig och håller dig kvar, och en från taket hängande duk gör upplevelsen total. Sätt in en rad med löjligt sköna fåtöljer eller fyll golvet med stora kuddar för bohembio-känsla. En popcornmaskin i hörnet fyller luften med smör, en liten kyl håller läsken kall. Ett litet Hollywood hemma hos dig. För vidare inspiration, läs Samsungs guide för hur du bygger ett hemmabiosystem.

Kreativateljén

Här får du lov att stöka ner. Väggarna ska täckas av dukar med färgstänk, bordet fyllas av papper, penslar och tyg, kanske kamerautrustning. Här är inte perfektion eftersträvansvärt. Det är en yta för idéer att ta plats. Ljuset bör vara bra, naturligt, hyllorna överfulla med sådant som inspirerar. Det här är inte ett museum, det är en plats för process.

Vin och vinyl-salongen

Ett rum som doftar lika delar kork och skivomslag. Ena väggen fylls av vinhyllor, kanske en liten vinkyl för de flaskor som står näst på tur. Den andra väggen täcks av vinylskivor i snygga backar. I mitten: två fåtöljer, en skivspelare och en bra förstärkare. Här provar du en syrah medan Coltrane spelar eller korkar upp ett mousserande vin till discomelodier. Ett rum där både smak och ljud får ta plats.

Samlarrummet

Alla har en passion, vissa vet bara inte om det. För vissa är det sneakers, för andra modellbilar, actionfigurer, LP-skivor eller gamla kameror. I stället för att gömma det i lådor kan du göra det till ett galleri. Hyllor, spotlights och montrar där din samling får skina. Det blir en plats som både är personlig och representativ, ett samtalsämne för alla som kliver in.