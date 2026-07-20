När du åker bort på semestern så passar tjuven ofta på. Men, detta kan du förebygga genom att använda olika smarta knep som skyddar hemmet. På så vis blir inte bostaden lika attraktiv för tjuven att ta sig in i. Skapa ett inbrottssäkert hem med tips från oss på Villalivet.

Det finns olika åtgärder som du kan göra i ditt hem för att kunna åka på semestern lugnt och tryggt. Under sommaren är det allt fler inbrott som sker, detta beror på att det är så många bostäder som står tomma. Tjuvarna passar helt enkelt på, men du ska inte göra det enkelt för dem att slå till! Dessutom klaras de flesta inbrott inte upp, så mycket ligger på ditt ansvar att trygga upp. Skapa ett inbrottssäkert hem som skrämmer bort tjuvarna, det ska aldrig vara ett bra läge att slå till mot ditt hem. Här får du veta mer.

Tänk som tjuven

Till att börja med, sätt på dig tjuvens glasögon och se om du har ett inbrottssäkert hem eller inte. Om du skulle bryta dig in i din bostad, var skulle du börja? Var är det mest osett och var är det lätt att komma in? Åtgärda den dåliga garagedörren, fönstret med trasigt lås och investera i belysning eller trädfällning som gör entré och hus mer synligt. Insyn i många hem kan även trigga tjuvar. Sätt timer på belysning och kanske en radio, det kommer garanterat att skrämma bort tjuven eftersom de vill operera i lugn och ro. Att investera i en ordentlig säkerhetsdörr och larm är också avskräckande. Idag finns det massor av larmsystem med kamera dessutom, och det sista tjuven vill är att fasta på film. Det är ju bevis.

Prata med grannar och skippa Facebook

En bra grej att göra när det är dags för semester är att prata med dina grannar. Koll i grannskapet är guld värt, och om de ser skum aktivitet runt ditt hus så vet de att du är borta och kan ringa polisen åt dig. Och varför inte komma överens med grannarna att ni hjälper varandra att ha koll? Grannsamverkan är det bästa och mest effektiva medlet mot tjuvar.

Om du ska resa bort, var försiktig med att skylta med det i offentliga kanaler. Du vet inte vem som läser det och du skulle då inte bli den första resenären att få sitt hem länsat efter att du la upp din första semesterbild. Tänk på hur du visar att du är borta. Berätta istället muntligt för dina närmaste och ställ in profilen på din Instagram eller Facebook som privat och endast synlig för vänner som du godkänt.

Ett inbrottssäkert hem har inte värdesaker framme

Ett sista bra tips för att slippa inbrottstjuvarna är att inte ens locka in dem. Lås in dina värdesaker och ställ inte stöldbegärliga ting som TV och annat nära fönster. Det är inte så svårt utan handlar mer om en vana, och att det inte ska bli lätt för tjuven.

Om du skulle vara tjuv, väljer du att krossa ett fönster där du ser en dator innanför eller ett fönster där du inte ser något stöldbegärligt alls? Vi tror du vet svaret på den frågan.