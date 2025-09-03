Har du koll på ditt brunnsvatten?

Många villaägare i Sverige har egen brunn som försörjer hushållet med vatten. Det är både praktiskt och ekonomiskt, men det innebär också ett ansvar. Till skillnad från kommunalt vatten, där kommunen står för kontroller och rening, är det du själv som ansvarar för att vattnet i brunnen håller bra kvalitet.

Är vattnet så rent som det ser ut?

Ett glas brunnsvatten kan se rent och klart ut, men ändå innehålla flera föroreningar som påverkar hälsan. Bakterier, tungmetaller, radon och PFAS är exempel på föroreningar som inte alltid syns i vattnet.

Vanliga problem med borrad brunn

De flesta hushåll i Sverige med egen brunn har en djupborrad brunn. Den typen av brunn tar sitt vatten från berggrunden och ger ofta ett bättre grundvatten än en grävd brunn. Men även här kan det finnas utmaningar.

Vanliga problem i en borrad brunn är förhöjda halter av kalk, järn och mangan. Järn och mangan märks ofta genom en bismak i vattnet eller missfärgningar på tvätt och porslin. Kalk – som ger hårt vatten, lämnar vita beläggningar på hushållsmaskiner och i badrum. I vissa områden kan vattnet i borrade brunnar innehålla svavelväte, vilket sprider en unken lukt. På andra håll förekommer naturliga ämnen som radon och arsenik.

Vanliga problem med grävd brunn

Grävda brunnar är grundare och påverkas istället mer av vad som händer på markytan. Här kan vattnet snabbt förändras beroende på årstid och väder. Lågt pH-värde och bakteriehalter är vanliga problem, särskilt efter regniga perioder. Även jordbruk, gödsling och föroreningar i marken kan göra att vattnet inte håller den kvalitet man önskar. Det innebär att grävda brunnar ofta är mer känsliga och kräver tätare kontroller för att du ska vara säker på att vattnet är hälsosamt att dricka. Humus, nitrat, PFAS är också ofta kopplat till jordbruk eller flygplatser.

Få reda på kvaliteten med en vattenanalys

Det första steget för att veta om ditt vatten behöver renas är att göra en vattenanalys. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en analys var tredje år, eller varje år om du har småbarn / misstänker föroreningar. Resultatet visar vilka ämnen som finns och vilka åtgärder som kan behövas. Det kan vara allt från enklare partikelfilter till mer avancerade helhuslösningar.

Vattenfilter för egen brunn

Partikelfilter fångar upp sand och grus som följer med från brunnen.

fångar upp sand och grus som följer med från brunnen. Järn- och manganfilter tar bort missfärgning och dålig smak.

tar bort missfärgning och dålig smak. Avhärdningsfilter minskar kalk, vilket förlänger livet på maskiner och minskar rengöringsbehovet.

minskar kalk, vilket förlänger livet på maskiner och minskar rengöringsbehovet. Kolfilter förbättrar smaken och reducerar kemiska föroreningar.

förbättrar smaken och reducerar kemiska föroreningar. UV-ljus används för att oskadliggöra bakterier.

används för att oskadliggöra bakterier. Omvänd Osmos – Avlägsnar PFAS, metaller, microplaster m.m.

En trygg investering

Med rätt vattenfilter för brunnen får du gott och hälsosamt dricksvatten. För många villaägare blir det en trygghet att veta att hela familjen kan dricka vattnet direkt ur kranen. Vill du läsa mer om olika vattenfilter för egen brunn hittar du mer information på Onlinefilter.com.

Beställ en vattenanalys på Onlinefilter här >

Se vattenfilter för egen brunn >