Hur mycket energi använder en dator?

Datorer har blivit en självklar del av vardagen – för arbete, underhållning och allt däremellan. Men hur mycket el går det egentligen åt för att hålla en dator igång? Det varierar mer än många tror, och flera faktorer påverkar resultatet. Här går vi igenom de viktigaste.

Skillnader som beror på vad du använder datorn till

Det du gör på datorn påverkar energiförbrukningen minst lika mycket som delarna datorn består av. En dator som knappt gör något drar ofta nära tomgångsnivå, medan tunga uppgifter kan trigga komponenterna att arbeta för fullt. Webbsurfning, skrivande och lätt kontorsarbete ligger i den lägsta förbrukningsskalan. En laptop kanske landar runt 10–20 watt och en stationär runt 50–100 watt.

Strömning av film kräver lite mer, men mycket hanteras av hårdvaruacceleration vilket gör att moderna datorer fortfarande håller förbrukningen relativt låg. Spel och grafiktunga program som videoredigering, 3D-rendering eller avancerade simuleringar får i regel datorn att dra betydligt mer. Här jobbar både

processor och grafikkort för fullt, vilket snabbt ökar elförbrukningen. Du märker det ofta på att datorn bli varm eller på fläktarna går igång på max.

Det finns också spel som knappt drar någon el alls. Casino är ett exempel. Spelbolagen har egna servrar somsköter det mesta arbetet. Även om du väljer att spela på casinon är spelen tillgängliga direkt i browsern och kräver inte särskilt mycket av din dator. Du behöver inte ens ladda ner något för att ta del av en välkomstbonus och komma igång med till exempel live casino eller klassiska spelautomater.

Vad i datorn är det som drar el – och varför skiljer sig förbrukningen så mycket mellan olika datorer?

När man pratar om energiförbrukning i datorer är det lätt att tro att allt beror på hur “kraftfull” maskinen är. I praktiken handlar det om hur varje komponent arbetar och hur effektivt den är byggd. Nya datorer drar generellt mindre el än ldre, trots att de har mer kraft. Men det finns undantag från den regeln.

Processor (CPU)

Processorn är hjärnan i datorn och en av de största elkonsumenterna. Energiförbrukningen beror både på hur många kärnor den har och vilken typ av uppgifter den hanterar. En modern laptop-CPU kan dra så lite som 5–15 watt vid normalt arbete, medan en stationär spelprocessor kan dra 125 watt eller mer under hög belastning.

Grafikkort (GPU)

Här finns de största skillnaderna mellan olika datorer. En integrerad grafiklösning i en bärbar dator drar ofta under 10 watt. Ett separat grafikkort för spel kan däremot ligga mellan 150 och 300 watt – och i vissa extrema fall ännu mer. För många är grafikkortet den största energitjuven. Men detta är också en komponent som gör stor skillnad i prestanda, du får alltså något för elen som konsumeras.

Skärm

Skärmens storlek och ljusstyrka påverkar förbrukningen mer än folk tänker på. En 24-tums datorskärm ligger runt 20–30 watt, medan större 4K-skärmar kan hamna på 40 watt eller högre. Laptops är mer strömsnåla, men ljusstyrkan gör stor skillnad även där.

Lagring och minne

Moderna SSD-enheter är betydligt mer energieffektiva än gamla mekaniska hårddiskar. RAM-minne drar generellt väldigt lite el, men mängden påverkar ändå helheten.

Nätaggregat och verkningsgrad

Själva nätaggregatet påverkar också hur mycket el som försvinner i form av spillvärme. Ett effektivt nätaggregat kan spara förvånansvärt många watt över tid.

Det är kombinationen av alla dessa delar som avgör helhetsförbrukningen. Därför kan en ultralätt laptop hamna på 10–20 watt vid vanlig användning, medan en stationär speldator lätt går över 400 watt när allt belastas maximalt.

Så kan du minska energianvändningen

Det finns flera enkla knep om du vill använda din dator på ett mer energisnålt sätt.

Sänk skärmens ljusstyrka. Det ger ofta större effekt än du kanske tror.

Stäng av program som går i bakgrunden. Många småprocesser kan tillsammans hålla datorn “varm” helt i onödan.

Aktivera strömsparlägen. Både Windows och macOS har funktioner som begränsar CPU-belastning när det inte behövs.

Byt till SSD-teknologi, om du har en gammal hårddisk. Det sparar både tid och ström.

Rengör datorn. Överhettning gör att fläktarna jobbar hårdare, vilket ökar energianvändningen.

Överväg en laptop för vardagssysslor. En bärbar dator drar ofta en bråkdel av vad en stationär använder.

Många av dessa förändringar märks direkt på elräkningen, särskilt om du använder datorn många timmar om dagen. Vilket de flesta faktiskt gör.

Hur mycket el handlar det om per år – och hur står datorn sig mot andra apparater?

För att få en känsla för storleksordningen är det bra att titta på årlig förbrukning. Här är några typiska exempel, baserade på ungefär fyra timmars användning per dag:

Laptop vid normal användning: runt 20–40 kWh per år

Stationär kontorsdator: runt 60–120 kWh per år

Stationär speldator: ofta 200–400 kWh per år, ibland mer beroende på grafikkort

100 kWh kostar omkring 300 kronor i Sverige, även om det kan variera mycket från år till år.

Som jämförelse drar ett kylskåp omkring 150 kWh år, oftast lite mer än en modern TV.