Optimera din helg: Så får du 48 timmar att kännas längre

Ibland blinkar man och så är det måndag igen. Helgen har flugit förbi och det är dags för ännu en lång arbetsvecka. Har du hunnit återhämta dig? Har du hunnit hitta på lite roliga saker? Har du hunnit med det där som skulle fixas? Inte? Då gäller det att hitta nya rutiner för att få ut det mesta av helgerna och komma tillbaka till jobbveckan med ny energi.

Släpp krav och vardag

För att göra det är steg ett att lämna jobbveckan i jobbveckan. Alla måsten ska inte släpa med in i helgen för att uppnå faktisk ledighet och återhämtning. Det gäller att kunna släppa och att vara klar med det som behövs innan för att kunna göra det. Detsamma gäller för vardagssysslor som att städa, tvätta eller laga matlådor.. De vill du inte heller behöva dra med in i helgen. Gör därför en plan på hur dessa saker ska genomföras under vardagarna för att frigöra helgerna. Några alternativ på dagar då dessa saker kan göras, så att du ser till att de görs.

Till exempel att alltid städa på onsdagar eller torsdagar, alltid träna och laga matlådor måndag eller tisdag, och så vidare. På så sätt kan dagen för sysslorna justeras efter planer som dyker upp olika veckor men de planeras in och görs ändå under vardagarna. Lägg lite extra tid på att stöka undan på torsdagar, både jobbmässigt och med helgförberedelser, så att helgen blir helig. Tydliga avgränsningar förlänger helgkänslan. Därför gäller det att markera detta på fredagen. Svara på det sista mailet, och stäng alla flikar.

Vilometoder

Helgerna ska inte vara kravfyllda. Därför är det viktigaste att du gör saker du vill och mår bra av. Forskning om återhämtning visar att vi behöver varva aktiviteter med vila och att det krävs planering och prioritering för att uppnå detta.

Schemalägg egentid under helgen. Det är viktigt att få vara ostörd för sig själv för att vila. Stäng dörren, stäng av notiser och lägg fram allt du behöver i förväg. En tydlig start- och sluttid gör det lättare för andra och dig själv att respektera tiden. Du kan även testa att ha en tyst timme. Det innebär att du har en timme utan samtal, poddar eller musik, gärna i naturen. Kognitiv vila gör resten av dagen skarpare.

Inför ramar för skärmtid där du får göra vad du vill, under ett visst tidsfönster, som att scrolla på apparna du vill och spela på Kungaslottet. Varva detta sedan med fysiska saker som att spela brädspel, lösa korsord, läsa papperstidning och att rita. Sömn är också en underskattad del av helgen. Bättre sömnkvalitet kommer göra att helgen känns längre. Se därför till att dämpa belysningen efter klockan 20 och byta till varmare ljus för att varva ner innan det är dags att sova.

Nya sätt att aktivera sig

Ett direkt sätt att etablera helgstämning är att jobba in helgritualer. Till exempel en långfrukost eller en signaturmiddag. Duka fint, ät i lugn och ro och ha en särskild spellista som spelar samtidigt. Ritualer gör att helgen känns speciell.

Hitta på nya saker för att göra helgerna minnesvärda. Det behöver inte vara krångligt eller svårt. Du kan till exempel välja något nytt inom 30 minuters avstånd hemifrån. Ett naturreservat, lokalt galleri, en gårdsbutik eller badklippa. Skriv en lista med tio näräventyr och börja bocka av dem på helgerna.

Det är också bra att inte tillbringa hela helgen inomhus. Se till att göra åtminstone en utomhusgrej per helg. Det kan vara att välja en stadsdel ni inte brukar gå i och flanera i en timme utan mål, och avsluta med kaffe eller lunch.

Dela helgen i tre “akter” per dag. Att morgonen ägnas åt lugn och egentid, eftermiddagen åt energi och utflykter och kvällen är till för sociala eller nya saker, som exempel. En enkel dramaturgi hindrar allt från att flyta ihop.

Efter helgen

När du kommer in i att få minnesvärda, aktiva och vilsamma helger är en sak att ta med dig vidare i veckan att planera in lite speciella saker till vardagarna också. Det skulle kunna vara att få in en liten måndagsmorot som en lunchpromenad, något gott till frukost eller en ny podd som sparas till ett särskilt tillfälle. Förväntan gör dagarna spännande. Kom bara ihåg att njuta när stunden väl är kommen för det du väntat på!