Säkra fritidshuset inför vintern – så undviker du kostsamma skador

När höstmörkret faller är det dags att förbereda fritidshuset för den kalla årstiden. Med rätt vinterstängning slipper du dyra överraskningar när våren kommer.

Ska du lämna fritidshuset ouppvärmt under vintern måste alla vattenledningar tömmas noggrant. Se också till att öppna ventiler och lämna innerdörrar och skåpsluckor på glänt så att luften kan cirkulera.

Väljer du i stället att ha värmen igång minskar risken för frysskador. För att vara på den säkra sidan bör temperaturen då hållas på minst

15 grader.

Vattensystemet – viktigast att säkra

När vatten fryser expanderar det med stor kraft och kan spräcka både rör, kranar och varmvatten­beredare. Stäng därför av huvudkranen och töm hela systemet. Börja med de kranar som sitter högst upp och arbeta dig nedåt. Glöm inte toaletter, utomhuskranar och duschslangar.

När rören är tömda bör du hälla frostskyddsvätska i golvbrunnar, vattenlås och toalettstolar. Även varmvattenberedaren behöver tömmas: stäng av strömmen, öppna varmvattenkranarna och slutligen dräneringsventilen i botten.

El, kök och skafferi

Om du inte tänker värma huset under vintern är det klokt att stänga av huvudbrytaren och dra ur alla sladdar. Töm kyl och frys, och lämna dörrarna öppna för att undvika mögel och dålig lukt. All mat bör tas hem – även konserver kan frysa ­sönder i kraftig kyla. Passa på att städa ur skåp och lådor så att inga smulor lockar till sig objudna gäster.

Möbler, textilier och skadedjur

Täck möblerna, ställ madrasser på högkant och förvara kuddar och filtar torrt i påsar eller lådor. Har du läder- eller skinnmöbler kan de gärna behandlas innan vintern.

Gnagare är en annan risk. Möss kan ta sig igenom öppningar på bara några millimeter, och råttor behöver inte mer än två centimeter. Täta därför rörgenomföringar med metallull eller betong och sätt finmaskigt metallnät för ventilationsöppningarna.

Utomhus

Stäng av vattnet till utomhus­kranarna och töm trädgårds­slangen. Rensa bort fallfrukt och löv som annars lockar skadedjur eller täpper till stuprören. Rensa också hängrännorna så att smältvattnet kan rinna undan. Utemöbler bör tas in eller ställas under tak och stegar och ­redskap ställas undan – du vill inte att de ska vara till hjälp för ­eventuella inbrottstjuvar.

Skydda mot inbrott

Förvara inga värdesaker i stugan över vintern. Elektronik, verktyg och andra attraktiva föremål bör tas hem. Kontrollera också med försäkringsbolaget vilka regler som gäller för vinterstängning, eftersom vissa bolag kräver särskilda åtgärder. Meddela också grannarna att huset står tomt så kan de hjälpa dig att hålla ett öga på huset!

Checklista