Vilken typ av villaägare är du?

Alla villaägare faller in i en tydlig kategori. Du vet bara inte om att du gör det. Kanske är just vilken något som växlar eller så håller du fast vid din tydliga grej. Förmodligen tänker du inte alls på det själv, men villaägare har sina sätt som utmärker just dem. Även du. Tänk bara på dina grannar, har de inte något som är speciellt, som du inte gör likadant? Just det. Men vilken av dessa känner du igen dig själv i?

Renoveraren

Eller ska man kalla det evighetsprojektaren? Här är villalivet ett maraton av projekt. Garaget ska isoleras, gästrummet ska få nytt golv och köket ska ”bara uppdateras lite”. Hemmet är en kreativ lekplats där både praktiska lösningar och estetiska förbättringar får ta plats. Färdigt blir det sällan, men det gör inget, för i processen finns glädjen. Huset är en byggarbetsplats i ständig rörelse och det är precis så du vill ha det.

Minimalisten

Minimalisten vill ha det rent, enkelt och funktionellt. Här prioriteras ytor som är lätta att sköta, smart förvaring och lösningar som gör vardagen mindre rörig. Onödiga prylar rensas bort och inredningen präglas av enkel design. Minimalisten ser huset som en plats för återhämtning snarare än projekt. Renoverarens motsats, skulle man kunna säga.

Den sociala värden

Här är hemmet alltid öppet och kylskåpet fyllt. Den sociala värden älskar att samla vänner och familj, oavsett om det är för grillkvällar, kalas eller julmiddagar. Inget är mer av en jackpott för värden än gemenskapen som uppstår under en spelkväll. Villan är en mötesplats snarare än en privat sfär och trädgården eller vardagsrummet fungerar som en social knutpunkt.

Självförsörjaren

Självförsörjaren strävar efter oberoende. Trädgården är fylld av odlingar och kanske finns det till och med höns i bakgården och regnvatten som samlas upp för bevattning. För självförsörjaren är huset en plats där man kan stå på egna ben, av praktiska och principiella skäl. Den som identifierar sig med kategorin vet att det finns så mycket att upptäcka som faktiskt går att göra på egen hand.

Trädgårdsnörden

Trädgårdsnörden lever för sina odlingar och rabatter. Personen kan namnet på varje växt, vet exakt när pionerna ska klippas ner och planerar planteringar som andra planerar semesterresor. För den här typen är trädgården en passion och en pågående konstinstallation, där varje säsong ger nya färger och former.

Teknikjunkien

Här är huset fullt av sensorer, appar och uppkopplade prylar. Belysningen tänds automatiskt när någon kommer hem, värmen styrs från mobilen och gräsmattan klipps av en robot. Teknikjunkien ser huset som en testkanin för ny teknologi och njuter av att alltid ligga ett steg före i att göra hemmet smartare. Det finns alltid en nyare modell.

Klimatvännen

Klimatvännen vill att hemmet ska vara en del av lösningen på miljöutmaningarna. Solceller, laddstolpar, energieffektiva värmesystem och materialval med låg klimatpåverkan är högt prioriterade. De följer gärna utvecklingen inom grön teknik och investerar långsiktigt i lösningar som både sparar pengar och minskar klimatavtrycket. Om man ska utse en sorts villaägare vi alla borde vara lite mer som, så är det nog denna.

Hundägaren

Här är det fyrbenta familjemedlemmar som håller i spakarna. Tomten är anpassad med grindar, staket och hundgårdar och hemmet är fyllt av hundbäddar och leksaker. För hundägaren är huset en plats där djurens behov kommer först och där det alltid är värt att införa något som hundarna kan älska. Både motion och gemenskap får plats och djuren är bortskämda men alltid stimulerade.

Olika personligheter och prioriteringar gör att du och din villa sticker ut i grannskapet. Men goda nyheter, det gör alla andras också. Känner du igen dig eller dina grannar i någon av kategorierna, eller har du kommit på just vilken typ du är?