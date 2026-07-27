Så arbetar mäklaren när villan ska värderas

För många villaägare är värderingen det första konkreta steget mot en försäljning och samtidigt det mest svårbedömda. En mäklare kliver in, går runt i huset i knappt en timme och lämnar därefter en siffra som kan skilja hundratusentals kronor från grannens. Bakom den siffran ligger betydligt mer arbete än det som syns under hembesöket.



Bostadsvärdering beskrivs ofta som en magkänsla, men i praktiken är det ett hantverk med tydlig process. Ju mer man som villaägare förstår av den, desto lättare blir det att tolka beskedet man får och att avgöra om det är rimligt.

Researchen börjar innan mäklaren ringer på dörren

Långt före hembesöket har mäklaren redan hämtat in fastighetsutdrag, taxeringsuppgifter och statistik över sålda hus i närområdet. Grunden i arbetet är ortsprismetoden: man plockar fram jämförbara villor som bytt ägare i trakten, tittar på slutpriserna och justerar sedan för skillnader i boyta, tomt, standard, byggår och läge. Ett hus med nästan identisk yta som ditt kan ha gått för 400 000 kronor mer. Därför behöver man förstå vad som avgör skillnaderna.



Taxeringsvärdet fungerar som kontrollpunkt i sammanhanget. Det ska normalt motsvara omkring 75 % av marknadsvärdet, och kvoten mellan slutpris och taxeringsvärde, det så kallade K/T-talet, ger en fingervisning om prisnivån i just ditt värdeområde. Till det läggs det aktuella marknadsläget. Villapriserna i riket steg 1,2 procent i juni 2026 och 3,6 procent sett över tre månader, en starkare utveckling än bostadsrätternas. Ett hus som värderades i höstas kan därför landa på en annan nivå i dag, utan att en enda spik bytts ut.

Vad bedöms under besöket?

Under ett besök av mäklaren bedöms ett flertal saker. Dels kollar man ofta tak och fasadens skick och ålder. Man tittar på fönster, dränering, el, värmesystem samt när kök och badrum senast rördes. Driftkostnaderna vägs in, liksom energideklarationen. Energiklassen har fått växande betydelse för villor, eftersom ett svagt betyg signalerar framtida investeringar för köparen.



En detalj som ofta överraskar husägare är hur ytan räknas. Enligt mätstandarden SS 21054 skiljs boarea från biarea, och den inredda källaren, vinden eller det isolerade garaget hamnar i den senare kategorin. Biarea värderas betydligt lägre per kvadratmeter än boarea, vilket kan göra att ägarens 150 kvadratmeter i mäklarens underlag blir 112 + 38,

beroende på vilken typ av yta det gäller.

Dina egna underlag påverkar också träffsäkerheten. Planritningar, kvitton på renoveringar, en sammanställning av driftskostnader och uppgifter om tomten gör bedömningen mer precis. På Mäklare.se finns en genomgång av vad man bör ha koll på när man ska värdera bostad, från vilka papper som behövs till skillnaden mellan en muntlig och en skriftlig värdering.

Värderingen är inte samma sak som utgångspris

Två typer av värderingar förekommer. Den muntliga marknadsvärderingen är hos de flesta mäklarbyråer kostnadsfri och ger en uppskattning inför en eventuell försäljning. Den skriftliga bankvärderingen används som underlag mot banken, exempelvis för att sänka amorteringen, och kostar vanligen 1 500–2 500 kronor. Det kan vara fördelaktigt att låta fler mäklare komma och titta på huset för att få ett värderingsspann.



Värt att känna till är också att utgångspriset i annonsen är ett annat beslut än värderingen. Högsta förvaltningsdomstolen slog 2025 fast att utgångspris och bedömt marknadsvärde inte är samma sak, samtidigt som god fastighetsmäklarsed alltjämt sätter gränser för hur lågt ett utgångspris får sättas i förhållande till vart mäklarens bedömning ligger. För dig som säljare är värderingen alltså ett beslutsunderlag, inte en prislapp.