Så planerar du hemmets belysning från grunden

Den 1 juli 2025 ändrades något i svenska bostäder som få villaägare la märke till, men som gör ljusplanering till en helt annan uppgift än förr. Boverkets nya byggregler, BBR 31, lättade på kraven för dagsljus: numera räcker det att hälften av golvytan i en bostads vistelserum når en dagsljusfaktor på 1,0 procent, räknat över hela bostaden. Enskilda rum behöver inte längre eget fönsterljus. Ett sovrum eller ett kök kan i praktiken vara mörkt eller fönsterlöst så länge andra ytor väger upp. Det som naturen tidigare skötte gratis har blivit något du själv måste konstruera.

Förändringen låter teknisk, men den flyttar ett ansvar. När ljusförhållanden enligt Boverkets byggregler inte längre garanterar att varje rum får dagsljus, blir den elektriska belysningen inte en dekoration ovanpå ett redan ljust rum, den blir rummets enda ljuskälla under stora delar av dygnet. Det gäller redan för den som renoverar en souterrängvåning, inreder ett loft eller bygger om en hall utan fönster. Skillnaden mellan ett rum som fungerar och ett som känns instängt avgörs då inte av väggfärgen, utan av hur ljuset planerades innan första lampan köptes.

Det märkliga är att belysning väger så lätt på elräkningen och ändå så tungt på upplevelsen. Ljuskällorna står bara för runt 10 till 15 procent av ett hushålls elförbrukning, och i en lägenhet kan andelen vara högre. Ändå är det ljuset, mer än något annat, som avgör om ett rum känns varmt eller kliniskt. Sedan LED tog över har dessutom ekvationen förskjutits. Enligt Energimyndighetens genomgång av energisnåla lamptyper är en LED-lampa fem till sex gånger effektivare än en halogenlampa och omkring tio gånger effektivare än den gamla glödlampan, samtidigt som den håller tio till tjugofem gånger längre. Energiargumentet mot att fylla ett hem med ljus har helt enkelt försvunnit.



Planera smart belysning

Kvar står planeringsfrågan, och den avgörs tidigt. När allmänljus, arbetsljus och stämningsljus ska översättas till faktiska lampor är det valet av belysning som bestämmer om planen håller — en bred palett av taklampor, bordslampor, ljuskällor och dekorationsbelysning ger fler lager än en ensam armatur någonsin kan. En användbar tumregel är att räkna med minst fem ljuskällor per rum, och gärna fler i ett vardagsrum. Ljusstyrkan mäts i lux vid ytan: ett vardagsrum klarar sig på 100 till 300 lux, medan en läshörna eller köksbänk behöver 500 lux eller mer. Översatt blir det ofta 1 500 till 3 000 lumen fördelat i ett vardagsrum och 2 500 till 4 000 lumen i ett kök, uppdelat på flera armaturer istället för en enda punkt i taket. Poängen med lagren är att de fyller olika uppgifter: allmänljuset lyfter hela rummet, arbetsljuset riktas mot bänk, skrivbord eller läshörna, och stämningsljuset, ljusslingor och annan dekorationsbelysning, mjukar upp kanterna på kvällen. Ett rum som bara har ett av lagren känns antingen som ett väntrum eller som en grotta, och ingen enskild lampa, hur påkostad den än är, kan ersätta de andra två.

Mängden ljus är bara halva planen; ljusets färg är den andra



Färgtemperatur mäts i Kelvin, och skalan spänner från varmt till kallt. Runt 2 700 till 3 000 Kelvin ger ett varmvitt, nästan gulaktigt sken som passar vardagsrum och sovrum, medan cirka 4 000 Kelvin ger ett neutralvitt, skarpare ljus som minskar ögontrötthet vid en arbetsyta. Över 5 000 Kelvin blir ljuset kyligt och används sällan i nordiska hem utanför garage och tvättstuga. Den vanligaste missen i en renovering är att välja en enda färgtemperatur för hela bostaden, samma kalla ljus i köket som i sängkammaren och sedan undra varför hemmet aldrig riktigt känns hemtrevligt. Dimbara ljuskällor löser en del av det, men själva grundvalet av Kelvin går inte att dimra bort. Ett enkelt sätt att undvika missen är att bestämma färgtemperaturen rum för rum redan på ritningen och hålla matlagning och matplats åtskilda: skarpt, neutralvitt ljus där maten skärs och steks, varmare sken där den äts. Samma tanke gäller övergången mellan dag och kväll, där ett hem gärna vandrar från svalare arbetsljus på förmiddagen till lägre och varmare ljus när kvällen kommer.

Det är här den nya byggregeln och den gamla inredningsvanan möts. När dagsljuset inte längre är garanterat i varje rum blir ljussättningen inte det sista man pyntar med, utan det första man ritar in, på samma ritning som väggar och eluttag. En villaägare som planerar sitt ljus i lager, med rätt antal källor och medvetna Kelvintal, bygger ett hem som fungerar även den mörkaste eftermiddagen i november. Den som skjuter upp frågan till efter målningen får i stället leva med rum som är korrekt upplysta på pappret men ändå aldrig känns rätt. Priset för att tänka fel mäts sällan i pengar, eftersom LED har gjort själva driften billig, utan i år av ett hem som aldrig riktigt landar.