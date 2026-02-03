Från vindsvåningen i Trosa till OS-sändningar i Milano. Sportjournalisten och programledaren Karin Frick står inför flera nya kapitel i livet – både privat och i jobbet. För Villalivet berättar hon om var hemkänslan sitter, ett drömboende i förändring och att axla några av SVT:s mest framträdande roller.

I Trosas kanske mest fotograferade hus, en sekelskiftesvilla från 1860, bor Karin Frick med sina två barn. Hon flyttade till en vindslägenhet i huset för några år sedan efter en separation. Den gula villan ligger precis intill Trosaån, har tidstypiska detaljer och en terrass med utsikt över staden. Men nu har Karin och hennes familj vuxit ur lägenheten och hon vill flytta till en egen villa i den sörmländska orten. Först ska lägenheten bli såld, men sedan vill hon leta nytt boende på allvar.

– Vi bodde i Stockholm under många år för att sedan flytta till vårt sommarställe i Trosa. Där bodde vi medan vi ritade och byggde ett nytt hus med hjälp av min bror, som är arkitekt. Det var fantastiskt. Men behov förändras över tid, och så också ens drömboende.. Men det är klart att en fin sekelskiftesvilla i trä vid vattnet vore fantastiskt, säger hon.

Vad som gör att hon trivs i ett hem är svårt att sätta fingret på, menar Karin.

Foto: warner bros. Discovery.

– Mycket handlar om känslan i ett hem. Jag kan tycka att ett hus är fantastiskt men det kan sakna hemkänsla. Jag trodde inte att jag skulle trivas så bra som jag gör i vindsvåningen. Mitt jobb är väldigt varierande och jag är i perioder på resande fot med nätter på hotell, och att då få landa hemma i Trosa är så mysigt. Det ger mig ett lugn.

Den 6 februari tänds den olympiska elden i Milano, händelsen som officiellt inviger OS 2026. Tillsammans med André Pops och Yvette Hermundstad är Karin programledare för SVT:s sändningar. Det blir hennes femte OS, men det första på SVT.

– OS är det största man kan göra inom sporten och det är en ära att få rama in sändningarna med resten av gänget och förmedla en känsla för tittarna. OS är en viktig lägereld, det förenar folk. Det är viktigare än någonsin nu när så mycket händer i omvärlden.

I skrivande stund håller det förberedande arbetet på att intensifieras med många möten och mycket som ska koordineras.

– Det är ett helt nytt tv-hus för mig. Man slås av hur enormt stort SVT är på ett sätt som jag inte är van vid efter flera år på kommersiella bolag, där mycket inte produceras inhouse. Man märker att OS förenar hela tv-huset – från Morgonstudion till nyheterna och sporten.

Trots omfattningen hör OS ändå till en kategori som Karin är van att arbeta med: live-tv. Annat var det i höstas då hon tog sig an en helt ny utmaning som programledare för SVT:s Mästarnas mästare.

– Det var jättekul. Vi var i Grekland i 3,5 veckor och jobbade. Det är ett lite annat upplägg i år jämfört med tidigare säsonger. Deltagarna har alla varit med tidigare och tävlade i lag, och istället för att ha svarta kläder hade alla hade OS-ringarnas färger på på kläderna. Det var en slags OS-edition.

Det var en annorlunda upplevelse, menar Karin, som annars är van vid spontaniteten under livesändningar.

– När man jobbar med livesändningar kan vad som helst hända. Mästarnas mästare var istället ett maskineri med mycket logistik. Jag blev imponerad över hur väloljat det är. Det finns till exempel ett helt snickarteam som bygger banorna som deltagarna tävlar i. Det ligger otroligt mycket jobb bakom tävlingsplatserna som man inte tänker på.

Karin tar över efter Micke Leijnegard som programlett sedan premiären 2009. Säsongen sänds först under våren, och Karin misstänker att tittarna kommer att ha åsikter oavsett om de ser den nya säsongen eller inte.

– Jag vet ju att det kommer komma åsikter redan innan de har sett programmet. Det spelar ingen roll hur bra jag är, vissa kommer ändå känna att Mästarnas mästare inte är samma sak utan Micke. Det är oundvikligt. Jag är otroligt stolt och hedrad över att ha fått uppdraget, och jag kan bara göra mitt bästa – på mitt sätt.

Ytterligare ett uppdrag som fått ta allt större plats i Karins liv är det som programledare för P4 Extra.

– Det är riktigt roligt att göra radio. I P4 Extra jobbar jag inte bara med sport utan det är ett aktualitetsprogram som rymmer allt från politik och internationella nyheter till kultur. Jag tycker dessutom om formatet med dagens gäst och en längre intervju där man kan fördjupa sig i en persons liv. Det känns som en bra kombo: Mästarnas mästare, OS och P4 Extra.

Faktaruta