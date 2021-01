- Annons -

2020-årskrönika från Johannes Gardelöf

2020 har varit ett riktigt skitår som vi helst vill glömma. Men innan dess ska vi göra en sista återblick i backspegeln och utse några väl valda ”toppar & floppar”. Amerikanska oljebolag betalade exempelvis för att bli av med sitt svarta guld och en bildirektör flydde (o)rättvisan i en högtalarlåda. Bilindustrin ställde om produktionen till respiratorer och så berättar vi om italienskan som åkte fast i 703 km/h. Vår motorjournalist Johannes Gardelöf ser tillbaka på bilåret som gått i en balansakt mellan skämt och allvar.

Årets busfrö

Rick Morgan är trafikpolis i amerikanska Utah och tyckte att bilen framför vinglade under färden. Han stängde på blåljusen, bilen körde åt sidan och sedan fick konstapel Morgan sitt livs överraskning. Föraren visade sig vara en femåring som tagit familjens suv efter ett gräl med sin mamma. Anledningen? Hon ville inte ge grabben en Lamborghini så han tog bilen för att köpa en själv. I byxfickan låg veckopengen på tre dollar!

Årets dumpning

Låt säga att du hade en återförsäljare som sålde produkter åt dig för 6,4 miljarder kronor 2019. Visst hade du uppvaktat med en extra stor chokladkartong inför årets jul? Nej, inte om man heter Volvo Cars! Bilia är Nordens största återförsäljare och fick den nittonde november en uppsägning av såväl försäljning som service. Uppsägningstiden är två år och enligt Bilias vd, Per Avander, så kom beskedet som en blixt från klar himmel. Volvo Cars lägger locket på, men planen är naturligtvis att kapa en mellanhand och ta över försäljningen själva.

Årets flopp

Samsung SDI i Ungern levererade kontaminerade batterier till BMW, Ford och Mini – alltså förorenade batterier som kan börja brinna. Den här skandalen uppdagades när bilägarna fick ett brev om att omedelbart sluta ladda sina bilar och totalt omfattas runt 50 000 fordon. Det rör sig om Ford Kuga PHEV och Mini Countryman PHEV. Än värre är det för BMW där X1 xDrive25e, X2 xDrive25e, X3 xDrive30e, X5 xDrive45e, 225xe, 330e, 530e och 745e omfattas. Troligtvis måste alla batterier bytas och det är ett lika digert som dyrt arbete.

Årets flykt

Den här historien tog sin början i december 2019 när Nissans förra vd flydde sin husarrest i Japan – anklagad för att ha förskingrat närmare en miljard kronor. Men det var först under 2020 som vi fick reda på detaljerna i fallet Carlos Ghosn. Ett till synes välregisserat karaktärsmord utfört av flera högt uppsatta japanska chefer som ogillade att libanesen ville fusionera Nissan med Renault. Ghosn tvingades fly (o)rättvisan med hjälp av ett chartrat privatjet – gömd i en svart högtalarlåda!

Årets fortkörning

Den sextonde juni var en italienska ute på tisdagstur i provinsen Ancona då hon klockades av en fartkamera i – 703 km/h! Det motsvarar 195 meter i sekunden och till råga på allt i en Ford Focus. Eftersom det hela utspelade sig på en 70-sträcka så blev det 8 800 kronor i böter och då alla italienska körkort kommer laddade med 20 prickar så rök 10. Givetvis var det fel på fartkameran och det blev en het diskussion om hur det hela kunde ske utan att några varningsklockor ljöd.

Årets färgval

Nu, strax innan vi stänger igen 2020, så har statistiken kommit för årets populäraste bilfärger. En sak kan vi redan nu konstatera – det går i alla fall inte att beskylla Europas nybilsköpare för att sätta färg på tillvaron. Årets populäraste bilkulör är föga förvånande grått tätt följd av vitt och svart. En ny uppstickare är blått som kammar hem fjärdeplaceringen.

Årets kollaps

Efterfrågan på råolja sjönk som en gråsten när ekonomin tvärbromsade och för första gången någonsin blev priset för den amerikanska WTI-oljan (West Texas Intermediate) negativt. Den tjugonde april fick köpare alltså betalt för att ta emot oljan eftersom alla depåer var fulla, vilket kan jämföras med ett pris på 60 dollar fatet tre månader tidigare. Även priset på Nordsjöoljan (Brent) föll i april, vilket gjorde att vi fick de lägsta bensinpriserna på över tio år i Sverige.

Årets lockdown

Årets mest slitna ord måste vara engelskans ”lockdown” eller ”nedstängning” på svenska. Pandemin tvingade mängder av fabriker att stänga över hela världen och alla förstår säkert att det här är förenat med extremt stora kostnader. Hur mycket? Vi ställde frågan till Herbert Diess som är koncernchef för världens största biltillverkare – Volkswagen. Svaret är att en timme kostar bolaget 120 miljoner kronor och en vecka blir således 20 miljarder. VW-koncernens fabriker har haft stängt drygt sex veckor under 2020.

Årets lön

Roger Federer är inte bara en av världens bästa tennisspelare – utan även Mercedes ansikte utåt. Schweizaren tycks dessutom få nästan oförskämt bra betalt för under 2020 kammade 39-åringen hem förstaplaceringen på Forbes-lista över de 100 idrottare som tjänat mest under det senaste året. Jajamänsan, före både Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Vad sägs om en liten nätt summa av 1,02 miljarder kronor?

Årets muskelbil

Skådespelaren Dwayne ”The Rock” Johnsson är ingen liten grabb med sina 196 centimeter och 118 kilo muskler. Just nu spelar 48-åringen in en ny actionkomedi vid namn Red Notice och filmen innehåller en avancerad biljakt vars planeringsarbete tog månader. Porsche skeppade över sin nya elbil Taycan till staterna och staden Atlanta stängde av alla gator. Allt var klart för tagning i november när Dwayne inser att det är omöjligt för honom att få plats bakom ratten. Snabbfixen? Att plocka in en klenare dubbelgångare…

Årets mörkning

Sedan fyra år tillbaka har Rolls-Royce haft ett populärt tillbehör i form av en belyst kylardam för 40 000 kronor extra. Visst är det snyggt – men under 2020 så tryckte EU på avstängningsknappen. EU anser nämligen att finessen leder till ”ljusföroreningar” och förbjöd helt sonika den lysande idéen. Britterna tvingades återkalla alla berörda lyxbilar och därmed släcktes ”Spirit of Ecstasy” en gång för alla.

Årets topp

Det som kommer att etsa sig fast i minnet från 2020 är hur bilindustrin enades i kampen mot corona och började tillverka medicinsk utrustning för att rädda så många liv som möjligt. När världen skrek efter munskydd, skyddsvisir och respiratorer så kom bilindustrin till undsättning. Det brukar heta ”ingen nämnd, ingen glömd” men det är omöjligt att inte lyfta fram Fords enastående prestation. Familjeföretaget tillverkade 50 000 respiratorer på blott 100 dagar.

Årets utpressning

”Äntligen har bilindustrin vaknat upp och erbjuder elektrifierade bilar”. Liknande citat kan man läsa lite varstans men tiotusen-kronorsfrågan är vad det finns för alternativ när EU hotar med miljardböter om produkterna släpper ut för mycket koldioxid. 2020 gällde basgränsen 95 gram per kilometer som genomsnitt för 95 procent av modellutbudet (plus en viktfaktor). Tillverkare som överskrider gränsen tvingas böta 1000 kronor per extra gram och bil multiplicerat med antal sålda bilar. Bilindustrin rullar rent bokstavligen mot ett hårdare klimat…

Årets varning

Flera gånger under året varnade Toyota-bossen, Akio Toyoda, om vad elektrifieringen av bilindustrin kan leda till. ”När politikerna säger att vi ska göra oss av med bensinbilarna så undrar jag om de verkligen förstår det här”. Akio Toyoda är sonson till Toyotas grundare och menar att exempelvis Japan skulle bli strömlöst under somrarna om alla körde på el. Han höjer dessutom ett varningens finger för att hela bilindustrins affärsmodell är under förändring, vilket kan resultera i att miljontals arbetstillfällen försvinner.

Text: Johannes Gardelöf / © CNP AB

Foto: CNP AB