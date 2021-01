- Annons -

Håll dig säker – här får du tips & trix i vintertrafiken

Vintern är här och det är bråda dagar för landets plog- och saltbilar i stora delar av Sverige. Visst är årstiden härlig men många faror lurar runt hörnet – vi är nämligen inne i årets mest påfrestande månader för såväl bilar som förare. Besvärliga körförhållanden ökar kraftigt risken för olyckor och vanliga rutinresor kan utvecklas till farliga strapatser. Här är några goda tips och trix att ha med dig i ”bagaget”.

VINTERDÄCK: var inte ute på glid

Rätt vinterdäck är det absolut bästa sättet att öka säkerheten vid halka och skillnaden mellan dagens dubbfria- och dubbdäck är ganska små. Så länge man kör på snö är däcken klart jämförbara, men då snön blir packad och is eller blixthalka uppstår så är dubbdäcken i en klass för sig. Tänk dock på att dubbdäck är förbjudna i Kroatien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Tyskland och Ungern.

Har du begagnade vintersulor så glöm inte att kontrollera mönsterdjupet som måste vara minst tre millimeter. I lagens namn så ska däcken sitta på från den 1 december till 31 mars om det råder vinter-väglag.

SNÖKEDJOR: länken till bra fäste

Det behövs inte mycket för att bilen ska bli stående när vädret är dåligt. Lite ris och kvistar under drivhjulen brukar hjälpa om det inte finns sand i närheten. Stoppa in ordentligt under drivhjulen och starta försiktigt med lite gaspådrag så brukar det gå att komma loss.

På vägar med ett tjockt snölager räcker inte alltid vinterdäck för att man ska komma ända fram och då heter lösningen snökedjor. De tar bara några minuter att montera och är lagstadgat vid vinterväglag i flera europeiska länder, bland annat Schweiz och Österrike.

SNÖSKYFFELN: värdefullt hjälpmedel

Även en liten snövall kan hindra dig från att komma fram, särskilt vid temperaturer kring nollan och då är en snöskyffel ovärderlig. Om olyckan skulle vara framme och bilen kanar av vägen kan det hända att du måste ringa efter en bärgare.

Glöm inte att ta på dig en reflexväst och placera sedan ut en varningstriangel 50 till 100 meter bakom bilen. Befria dessutom kylare och fläkt från snö annars kan motorn koka medan du väntar på hjälp. På tal om motorn, du har väl inte missat att kolla glykolen? Kylarvattnet kräver ett frysskydd som pallar temperaturer ner till 35 minusgrader.

POSITION: sitter du säkert?

Att sitta rätt minskar inte bara risken för att skadas i en olycka utan gör att man lättare kan manövrera bilen om något skulle hända. Om du har tjocka kläder så börja med att ta av dig jackan och ställ sedan in stolen. När du har tryckt ner kopplingen/bromsen ska knäna fortfarande ha en liten vinkel och tänk på att sitta rak i ryggen.

Packa så mycket som möjligt i bagaget och låt inte lösa föremål ligga i kupén. Glöm inte heller att se till att rutorna är isfria innan du rullar iväg. Att köra med rutor som inte är skrapade klassas som vårdslöshet i trafik och kan leda till indraget körkort.

STARTHJÄLP: ladda batterierna

Ett urladdat batteri kan få liv med hjälp av startkablar. Röd kabel kopplas mellan batteriernas pluspoler medan den svarta kabeln först kopplas till det strömgivande batteriets minuspol och därefter till en bra jordpunkt på den döda bilen.

Moderna bilar behöver mycket kraft för att fungera och ett urladdat batteri kan resultera i ett dyrt verkstadsbesök om elektroniken låser sig. Att underhålls-ladda batteriet då och då är ingen dum idé.

MOBILEN: en ovärderlig trygghet

Din bil dricker mer bränsle under vintern – kyla och moddigt väglag gör nämligen att förbrukningen stiger. Därför är en liten reservdunk en god investering vid längre strapatser på okända vägar där mackarna ligger glest. Ibland händer det att man inte kan köra ända fram till slutmålet och då gäller det att hålla såväl humöret som värmen uppe! Låt varma kläder ligga överst i bagaget och ha gärna med dig värmeljus, tändstickor, ficklampa och lite ät/drickbart. Vid nödsituationer är naturligtvis en mobiltelefon ovärderlig och glöm inte att ha en laddare som kan anslutas till bilens eluttag.

Trevlig resa och kör försiktigt!

Av: Jenny Nilsson / © CNP

Bilder / Images: CNP AB